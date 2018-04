TELeKONOM: Kabelovka od UPC letos nepodraží...

PRAHA - Největší tuzemská kabelová společnost UPC do konce letošního roku neplánuje zvýšení cen kabelové televize. Případná úprava cen v budoucnu bude mimo jiné záviset na vývoji cash flow, počtu nově zařazených televizních programů a na domácím ekonomickém prostředí. Dojde-li k cenovým změnám, pak rozhodně nebudou radikální, uvedl mluvčí František Malina.

UPC poskytuje služby kabelové televize za nezměněnou cenu od začátku loňského roku, kdy výrazně zdražila zejména zákazníkům dceřiné společnosti Dattelkabel. Ceny vzrostly o 140 až 289 procent na 148 Kč za redukovanou nabídku a 378 korun za základní nabídku čítající přes 30 kanálů. Další skokové zdražení firma neplánuje, protože ceny se dostaly na úroveň odpovídající nákladům.

Konkurenční Intercable letos zvyšoval ceny v dubnu zhruba o deset procent. Další hráč na trhu TES Media chystá zvýšení poplatků na září. UPC ČR loni vykázala ztrátu 340 milionů korun při výnosech přes 1,5 miliardy Kč. Společnost nabízí služby kabelové televize zhruba 370 000 zákazníků. Přes 10 000 klientů firmy využívá kabelovou přípojku pro přístup na internet.



PRAHA - Obě konsorcia, vedená Deutsche Bank a CVC Capital Partners, v pátek předložila privatizačnímu poradci J.P. Morgan nové nabídky na získání majority v Českém Telecomu.

Uvedla to mluvčí FNM Lucie Králová s tím, že řídící výbor se bude obsahem návrhů zabývat v pondělí.

Obsah nabídek mluvčí nekomentovala. Podle informací ČTK se zřejmě potvrdilo očekávání odborníků a ani jeden ze zájemců nesplnil požadavek vlády na zvýšení ceny o nejméně deset procent. Nabídky tak byly spíše potvrzením přetrvávajícího zájmu o Telecom. Předchozí návrhy z dubna se pohybovaly kolem 11 eur za akcii, tedy 55 miliard Kč za 51procentní státní podíl. "Vláda velmi stojí o to privatizaci dokončit, ale je teď ve slepé uličce," uvedl zdroj, který je s privatizací obeznámen.

Předchozí kabinet Miloše Zemana se s nabídkami kolem 55 miliard Kč nespokojil a v červnu vyzval dva finální zájemce, aby cenu zvýšili o desetinu. Uskupení Deutsche Bank-TDC-Blackstone Group a CVC Capital Partners-Spectrum Equity Investors-Swisscom

měla jako součást nabídek předložit i závaznou smlouvu s telekomunikačním operátorem o jeho účasti v konsorciu. Vláda po kupcích také chtěla, aby zajistili splatnost kupní ceny

jednorázově proti převodu akcií.

Stát ve firmě prodává 51 procent spolu s 27procentním balíkem konsorcia KPN a Swisscomu TelSource. Vláda by se podle některých informací měla prodejem Telecomu

zabývat příští týden. V programu jednání však tento bod zařazený nemá. Podle analytiků nemůže kabinet kvůli stávajícím podmínkám na trhu očekávat zvýšení nabídek. Vláda tak může buď Telecom prodat za nižší cenu, nebo prodej odložit. To by znamenalo odklad

zřejmě až do roku 2004.



STOCKHOLM - Výrobce telekomunikačních zařízení Ericsson vydá nové akcie za 3,25 miliardy dolarů, investorům je však nabídne se slevou 74 procent. Firma se totiž snaží zajistit si dostatek finančních prostředků ke snížení dluhů a k překlenutí období, kdy registruje slabou poptávku.

Největší světový výrobce telekomunikačních sítí informoval o hospodaření za druhé čtvrtletí, v němž vykázal opět ztrátu. Ta byla sice nižší než ve srovnatelném loňském období, i tak ale druhé letošní čtvrtletí bylo sedmé ztrátové v řadě, připomíná agentura Reuters.

Na firmu Ericsson nepříznivě působí propad výdajů klientů, k nimž patří hlavně telekomunikační firmy. Ericsson z toho důvodu propustí dalších asi 5000 lidí a na zbytek letošního roku očekává další zhoršení vývoje v segmentu mobilních sítí. Vedení firmy ale

přesto trvá na tom, že se společnost vrátí k zisku během příštího roku.

Ericsson bude nové akcie prodávat v ceně 3,80 švédské koruny za kus, což je cena, kterou akcie firmy naposledy zaznamenaly v roce 1992. Akcionáři mají právo za každou akcii upsat jednu novou a po úpisu se tedy cena každé akcie sníží na 7,70 švédské koruny. Nyní se akcie prodávají za 11 švédských korun a proti čtvrtečnímu závěru klesly zhruba o 20 procent.

Ericsson použije výtěžek z prodeje nových akcií na splacení krátkodobých závazků v objemu osmi miliard švédských korun a na splátku 14 miliard korun dlouhodobých závazků. Cena 3,25 miliardy dolarů, za kterou budou nové akcie prodány, odpovídá částce kolem 30 miliard švédských korun. Analytici doufají, že by se tak firma mohla vyhnout snížení ratingu do kategorie podřadných dluhopisů.



AMSTERDAM - Správci zkrachovalé nizozemské telekomunikační společnosti KPNQwest doufají, že podepíšou dohodu o prodeji většiny sítě KPNQwest firmě KPN Telecom. Řekl to v pátek agentuře Reuters Eddie Meijer, jeden ze správců. Zájem o aktiva KPNQwest projevila i švédská Telia, která již některé části datové sítě KPNQwest převzala. Meijer ale uvedl, že se mezi zájemci válka o aktiva KPNQwest nerozpoutala. "Mluvíme s Telií, nejsou to ale aktivní jednání," řekl Meijer, aniž specifikoval, co obnášejí "pasivní jednání".

Zaměstnanci KPNQwest uvedli, že dnes vyřadí z provozu zbytek sítě, pokud správci neuzavřou dohodu s jejím kupcem. Ve čtvrtek KPN uvedla, že má zájem pouze o nedotčenou celou síť i s klienty. Mluvčí KPN v pátek uvedl, že firmy stále jednají, napsala agenturaReuters.

KPNQwest vyhlásila bankrot v květnu, kdy jí další financování odmítli poskytnout hlavní akcionáři, tedy společnosti KPN Telecom a Qwest Communications. Firma na konci devadesátých let vybudovala rozsáhlou datovou síť, slabší růst poptávky ale vedl k poklesu tržeb a vysokému zadlužení.