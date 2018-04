TELeKONOM: Kabelové televize možná od Nového roku nezdraží...

PRAHA - Kabelové televize od ledna 2004 pravděpodobně nepodraží. Ministerstvo financí chce napravit chybu, která kabelové televize na první čtyři měsíce příštího roku přeřadila do vyšší sazby DPH. Do připravované novely zákona o rozpočtových pravidlech proto ve spolupráci s poslanci vsunulo ustanovení, které tuto službu již od ledna ponechává v nízké sazbě DPH.

Podle zástupců kabelových firem je to dobrá zpráva pro téměř milion domácností, které kabelovou televizi využívají. "Pro provozovatele kabelové televize to pak znamená, že rozvoj služeb po širokopásmových sítích, kam patří například i internet, nebude utlumen," uvedl mluvčí UPC František Malina.

Poslanecký návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech však ještě nedorazil ani do vlády. Ta by o něm měla jednat v nejbližší době. Pokud jej kabinet schválí, musí návrh odsouhlasit i poslanci a senát a podepsat prezident republiky, a to vše do konce roku. V opačném případě by lednovému zvýšení DPH a možnému dočasnému zdražení kabelových televizí již nešlo zabránit.

"Předpokládáme, že by se to mělo stihnout," řekla Nováková. MF nejdříve omylem doporučilo přeřadit kabelové televize trvale do vyšší sazby DPH. To se mělo stát od ledna 2004. Poté však zjistilo, že je Evropská unie umožňuje ponechat ve snížené sazbě. Chybu napravilo v novém zákoně o DPH, který však má platit až od května příštího roku. I to by tedy mohlo vést ke zbytečnému čtyřměsíčnímu zdražení. Výrazně proti tomu protestovaly i kabelové společnosti. Musely by totiž řešit dilema, zda riskovat úbytek zákazníků a na pár měsíců zdražit či zaplatit daň z vlastní kapsy.

PRAHA - Mobilní operátoři se v letošní předvánoční nabídce vrátili ke klasickým lákadlům v podobě dárků pro nové zákazníky, levnějších telefonů nebo zvýhodněných tarifů. Zatímco T-Mobile nabízí při aktivaci či prodloužení některého z tarifů sportovní tašku, Český Mobil přišel s 50procentní slevou na posílání SMS a MMS z Oskaret a hovory zdarma pro tarifní klienty. Eurotel dosud vánoční nabídku nepředstavil, firma ale například začala nabízet levnější Go karty.

T-Mobile pojal letošní Vánoce tradičně narozdíl od loňské soutěže o "melouny". Zákazníci, kteří si u operátora koupí Twist sadu, aktivují tarif či prodlouží jeho platnost na další dva roky, dostanou od operátora sportovní tašku Puma. V prosinci budou navíc hostesky operátora napájet zákazníky horkým čajem a svařeným vínem. Na klienty čeká i pět typů mobilů za nižší ceny, například Nokia 3510 či Siemens A55.

Český Mobil nabídne před Vánoci novou předplacenou Oskartu pod názvem Parta, která umožní posílání obrázků či fotografií v podobě MMS v síti operátora za polovičních pět korun. Poslání SMS pak v síti Oskara rovněž vyjde na polovinu, tedy 1,05 Kč. Nová karta stojí 500 Kč. Novým tarifním zákazníkům firma nabídne pět až hodinových hovorů měsíčně zdarma po dobu šesti měsíců až jednoho roku podle toho, který z tarifů nové generace si vybere. Nejmladší tuzemský operátor bude rovněž ve svých pojízdných prodejnách a u obchodníků nabízet tři typy levnějších přístrojů.

Největší tuzemský operátor Eurotel zatím svou vánoční nabídku nezveřejnil. Firma do konce prosince nabízí předplacenou Go kartu Smart s kreditem 50 Kč za 150 korun. Běžně karta stojí 495 Kč, ale obsahuje kredit 300 Kč. Zaměstnancům významných firemních zákazníků firma nabídla čtyři typy zvýhodněných mobilů s až čtyřtisícovou slevou. Firma rovněž tento týden začala nabízet mobily na splátky s úročením 1,9 procenta.

Vedle získání nových zákazníků operátoři o Vánocích čekají i zvýšený provoz. Ten každoročně nabývá rekordních hodnot o Štědrém dnu a pak o Silvestru. Loni uživatelé mobilů na přelomu roku poslali asi 38 milionů krátkých textových a 47 milionů zpráv odešlo na Štědrý den.

PRAHA - Novým technickým ředitelem telekomunikační firmy eTel ČR bude Vít Jelínek. Ten do firmy přišel z Českého Telecomu a ve funkci nahradí Pavla Čížka, který z eTelu odešel, uvedla společnost.

Jelínek (37) bude ve funkci zodpovědný za chod a rozvoj sítě a implementaci nových technologií. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického, obor radiotechnika. Firma zároveň oznámila, že kvůli rostoucímu počtu nových klientů rozšíří svůj obchodní tým o devět pracovníků přímého prodeje. Měsíčně firmě přibývá kolem tří stovek klientů.

ETel patří do středoevropské skupiny eTel Group, která vznikla v červenci 1999. Firma podniká v Rakousku, ČR, Maďarsku, Polsku a na Slovensku a má celkem více než 43 000 firemních zákazníků.



PRAHA - Český Telecom začal tisknout papírové výpisy z účtů pro klienty eBanky. Ostrý provoz se rozběhl v září 2003, kdy firma poprvé připravila a odeslala 31 tisíc požadovaných klientských výpisů, uvedl mluvčí Telecomu Vladan Crha. Hodnotu zakázky odmítl sdělit.

Při rozhodování o výběru hrála podle výkonného ředitele oblastí Provoz eBanky Vlastimila Nigrina velkou roli požadovaná ochrana dat a zabezpečení spolu s technickým vybavením. Tiskové středisko Telecomu ve Vysokém Mýtě, které nabízí zpracování a distribuci adresních dokumentů, je jedním z největších v ČR.

Služby eBanky celkem využívá přes 320 tisíc klientů. Společnost patří do skupiny České pojišťovny. Telecom je s 3,6 milionu přípojek dominantním provozovatelem pevných telefonních linek v ČR. Firma vlastní 51procentní podíl v mobilním operátoru Eurotel a koncem listopadu by měla ovládnout i zbylých 49 procent.