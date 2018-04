TELeKONOM: Kabelové firmy nakonec budou zdražovat...

PRAHA - Největší tuzemské kabelové firmy zaskočila dohoda vládní koalice o květnovém přechodu služeb kabelové televize z pětiprocentní sazby DPH na 19 procent. Firmy zřejmě zvýšení daně promítnou do svých cen. "Od 1. května budeme samozřejmě muset plně aplikovat zákon, který bude v daný okamžik platný," uvedl mluvčí UPC František Malina.

Představitelé koaličních stran se v neděli dohodli, že část výrobků a služeb, na které se dosud vztahovala snížená pětiprocentní sazba daně, přejde do sazby základní. Ta by měla zároveň klesnout z 22 na 19 procent.

Kabelovým televizím hrozil přechod do základní sazby daně již od letošního ledna, kdy zvýšení DPH postihlo například telekomunikační služby. Vedení firem se ale podařilo přesvědčit ministerstvo financí a poslance o ponechání služeb v nižší skupině. Jedním z argumentů přitom bylo, že kabelové vysílání zdaňují nižší sazbou i státy EU. "Zdá se mi, že by šlo nejen o popření dosavadního směřování vlády, ale i o negování významného

úsilí senátu a sněmovny udržet tuto službu v nižší sazbě, což, jak víme, nám legislativa EU umožňuje," řekl šéf komunikace Karnevalu Luboš Řežábek.

V případě zvýšení DPH z pěti na 19 procent by se například u největší kabelové televize UPC zvýšil měsíční poplatek za základní nabídku ze 419 korun na 474 Kč.

PRAHA - Ministr vnitra Stanislav Gross představí ve středu ostatním ministrům návrh na modernizaci systému vládního utajeného spojení. Dosavadní šifrovací systém, jehož je ministerstvo vnitra provozovatelem, je už totiž zastaralý. Odkdy by teoreticky mohl moderní digitální systém začít plně fungovat, však vnitro nechce z bezpečnostních důvodů sdělit.

"Návrh byl vypracován z důvodů morální a technické zastaralosti stávajícího analogového systému," řekl mluvčí ministerstva vnitra Jiří Hájek. Současný systém utajování důležitých informací nesplňuje podle něj ani požadavky ze strany Evropské unie a institucí, jako je například Evropský policejní úřad (Europol) či Severoatlantická aliance. Nový způsob komunikace by měl být navíc levnější. Zahrnovat by měl v budoucnu i přenos informací, které tajné nejsou.

Navrhovaná koncepce vládního utajeného spojení počítá s přenosem hlasových a datových informací v digitální podobě. "Technické řešení současně umožní také přenos neutajovaných datových informací mezi jednotlivými subjekty státní správy, čímž se nahradí dosavadní potrubní pošta," uvedl Hájek.

Dodal, že na základě požadavku současných uživatelů systému bude nutné zajistit přenos utajovaných skutečností až do stupně utajení "důvěrné", v některých případech do stupně "tajné". Aby bylo možné ověřit spolehlivost nové technologie, hodlá ministerstvo vnitra vyzkoušet systém nejprve v pilotním projektu, do něhož by se zapojilo osm státních úřadů, například ministerstvo obrany či Úřad vlády.

PRAHA - Tuzemská telekomunikační firma Contactel zřídila přístupový bod do své hlasové telekomunikační sítě v New Yorku. Firma se na spolupráci dohodla s americkým operátorem telx, oznámil mluvčí Contactelu Pavel Rusý. Zatímco Contactel smlouvou s telx získá přístup k dalším operátorům na americkém trhu, americký partner zase bude moci využívat tranzitní služby Contactelu a jeho přímé linky do východní Evropy, Asie, Afriky a Jižní Ameriky.

"Zjistili jsme, že propojovací poplatky společnosti telx jsou ve srovnání s evropskými cenami poloviční," uvedl ředitel oddělení tranzitních služeb Contactelu David Palmer. Spojení do New Yorku je podle něj nyní levnější než spojení stejného typu do Bratislavy. Firma zároveň plánuje propojení i s dalšími operátory v New Yorku.

Společnost Contactel byla založena v roce 1999 a jejím 100procentním vlastníkem je dánská telekomunikační firma TDC. Ta loni koupila za korunu 50 procent firmy od Českých

radiokomunikací. Contactel loni zvýšil výnosy o polovinu na více než miliardu korun.

PRAHA - Telekomunikační firma InWay dobudovala bezdrátovou síť pro trvalé připojení k internetu v Karlových Varech. Vary jsou již 14. městem, kde firma síť FWA v pásmu 3,5 gigahertz spustila. Během února plánuje nabídku připojení rozšířit i do Zlína, uvedla mluvčí Michaela Formanová.

InWay v současnosti vedle Karlových Varů poskytuje služby v Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích, Hradci Králové, Liberci, Kladně, Mladé Boleslavi, Plzni, Kralupech nad Vltavou, Jablonci nad Nisou, Českých Budějovicích a Olomouci. Síť FWA (Fixed Wireless Access) umožňuje vybudovat přístupové telekomunikační sítě nezávislé na dominantním operátorovi za nižší cenu než v případě běžných kabelových vedení. FWA poskytuje vysokou kapacitu přenosu dat a umožňuje tak výrazně zrychlit operace na internetu.

InWay vstoupila na telekomunikační trh v roce 1997 jako poskytovatel internetových služeb. V roce 2001 získala licence k zřizování a provozování telekomunikačních sítí. Firma nabízí datové a hlasové služby a služby spojené s registrováním domén či tvorbou a provozem webových stránek.