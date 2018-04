TELeKONOM: Jmenování nového šéfa Telecomu je na spadnutí...

PRAHA - Výběr nového generálního ředitele Českého Telecomu se chýlí ke konci. Na konci minulého týdne byl uzavřen seznam kandidátů, z nichž má být v nejbližších dnech vybrán "vítěz". napsaly to včerejší Lidové noviny s odvoláním na předsedu dozorčí rady Telecomu a náměstka ministra informatiky Michala Frankla.

Podle Frankla není stoprocentně jisté, že se novým šéfem Telecomu musí stát člověk uvedený v užším výběru. S tím, kdo bude vybrán, se nejdříve povedou rozhovory o podmínkách, za nichž by byl ochoten převzít řízení Telecomu, vysvětlil listu Frankl. "Pokud bychom se nedohodli, muselo by se konat další kolo výběrového řízení," poznamenal.

Frankl nicméně věří, že k dalšímu výběrovému řízení nakonec nedojde a nový ředitel bude jmenován v "blízké době", uvádějí LN. Jak list podotýká, o post šéfa Telecomu se utkají dva Slováci a jeden Čech. Ve hře totiž nakonec zbyli jen šéf alternativního operátora GTS Milan Rusnák, ředitel Dell Computer Gabriel Berdár a Karel Pleva z poradenské firmy A.T.Kearney.

Vláda jako majoritní akcionář Telecomu hledá nového generálního ředitele už skoro čtyři měsíce. Na konci listopadu minulého roku totiž její zástupci v představenstvu firmy prosadili odvolání tehdejšího šéfa Přemysla Klímy. Toho prozatímně nahradil Ondřej Felix.

BUDAPEŠŤ - Podíl mobilních telefonů k počtu obyvatel v Maďarsku v únoru vzrostl na 68,9 procenta z 50,8 procenta ve stejném měsíci loni. Počet aktivních uživatelů pak stoupl na 6,996.241 osob z 5,175.676 v únoru 2002, oznámil včera maďarský telekomunikační úřad HIF.

Pozici domácí jedničky si i v únoru udržel Westel, který je dceřinou firmou dominantní telekomunikační společnosti Matáv. Jeho tržní podíl však ve sledovaném měsíci kvůli rostoucí konkurenci klesl na 48,79 procenta z 50,51 procenta ve stejném loňském měsíci. Majoritním akcionářem firmy Matáv je Deutsche Telekom.

Maďarská dvojka Pannon GSM, vlastněná norským Telenorem, měla v únoru tržní podíl 38,19 procenta. Její podíl se tak rovněž snížil ve srovnání s loňskými 39,2 procenta. Maďarská divize britské společnosti Vodafone naopak zvýšila tržní podíl na 13,02 procenta z 10,29 procenta v únoru 2002, napsala agentura Reuters.

V České republice vlastnilo na konci loňského roku mobilní telefon 8,58 milionu obyvatel. V letošním roce bude mít podle odhadu operátorů mobil až 90 procent z více než deseti milionů Čechů. Znamená to přírůstek zhruba půl milionu zákazníků proti stavu na konci loňského roku.



PRAHA - Společnost Nextra ČR a Slovensko od května změní svého vlastníka. Zatímco dosud byla firma v rámci skupiny Telenor řízena mateřskou společností Nextra, od května bude vlastnická práva vykonávat norská centrála Telenor Networks, oznámila včera firma v tiskové zprávě.

Cílem změn je podle mluvčí Petry Zdeňkové záměr vlastníka dále posílit pozici Nextry ve střední a východní Evropě a rozšířit nabídku poskytovaných služeb. V České a Slovenské republice budou společnosti Telenor Networks a Nextra fungovat i nadále jako samostatné právní subjekty a své služby budou nabízet pod svými zavedenými značkami. "Změna vlastníka v Norsku nebude mít žádný vliv na poskytované služby," dodala. Podle internetového deníku Euro OnLine Nextru ČR opouštějí ke konci března oba její jednatelé Vít Šubert a Michal Knor.

"Důvodem mého odchodu je rozhodnutí našeho vlastníka společnosti Telenor změnit obchodní strategii ve střední a východní Evropy. Měl jsem jinou představu, a proto jsem podal výpověď," Šubert.

Podle Eura však nebyl odchod jednatelů dobrovolný. Mateřská společnost nebyla údajně spokojena s hospodářskými výsledky. Zdeňková doplnila, že informace Eura o nedobrovolném odchodu šéfů tuzemské pobočky nejsou pravdivé. Podle ní oba jednatelé odchází z firmy na vlastní žádost. Výsledky firmy označila za velmi dobré, zveřejní je však až po auditu.

Nextra v tuzemsku poskytuje internetové a komunikační služby pro podnikovou klientelu. Nabízí komunikační služby na bázi IP protokolu, jako jsou služby pro připojení k internetu, hostování serverů a aplikací v datových centrech, řešení pro zabezpečení firemních dat, telekomunikační služby a budování virtuálních privátních sítí.

SCHAUMBURG (USA) - Americká společnost Motorola zvýšila nabídku na koupi akcií firmy Next Level Communications, které ještě nevlastní, o 13,5 procenta. Nová nabídka přišla čtyři dny poté, co druhý největší světový výrobce mobilních telefonů varoval, že možná pošle dohodu k ledu. Vyplývá to z dnešního prohlášení Motoroly.

Nezávislý výbor firmy Next Level v poměru tři ku jedné doporučil akcionářům firmy, aby novou nabídku přijali. Motorola nyní nabízí za akcii 1,18 USD proti původním 1,04 USD. Nabídka, která vyprší 11. dubna, představuje prémii 25,5 procenta k páteční závěrečné ceně akcií Next Level, která vyrábí technologii umožňující vysoko rychlostní přenos videa a dat. K prodloužení nabídky Motorola přistoupila již po páté v řadě. V současnosti firma vlastní v Next Level podíl 74 procent.

Motorola současně dodala, že Next Level a někteří akcionáři společnosti odstoupí od soudního řízení, jehož cílem bylo zastavit tendrovou nabídku. Motorola v pátek informovala, že v podmínkách staré tendrové nabídky koupila 5,9 milionu akcií Next Level. Akcionářům, kteří již akcie prodali, budou doplaceny peníze do výše nové nabídky, napsala agentura Reuters.

PRAHA - České radiokomunikace ukončí do konce března rozhlasové vysílání z mělnického vysílače a nahradí jej zařízením v Praze-Zbraslavi. Změnu firma provede na žádost Českého rozhlasu, který vysílač používá, uvedla včera mluvčí radiokomunikací Jana Němcová.

Z Mělníku ČRa vysílají na frekvenci 1233 kHz program 6 Českého rozhlasu. Se změnou stanoviště se sníží vyzářený výkon vysílače ze 400 kW na desetinu. Po převedení do Zbraslavi bude program vysílán na stejné frekvenci.

Vysílací stanice Mělník funguje od května roku 1938 a celou dobu byla využívána k vysílání různých programů Českého rozhlasu. V minulosti sloužila také k vysílání programu RFE - Rádio Svobodná Evropa.

České radiokomunikace jsou dominantním šiřitelem rozhlasového a televizního vysílání v ČR. Firma zároveň provozuje multifunkční telekomunikační síť, v níž poskytuje hlasové, datové a internetové služby.