TELeKONOM: Je libo změnit operátora a nechat si číslo?

SYDNEY - Australští operátoři včera úspěšně uvedli do provozu službu, která zákazníkům umožní změnit operátora, aniž by se změnilo jejich telefonní číslo. Jako první v praxi vyzkoušeli přenositelnost mobilního čísla (Mobile Number Portability, MNP) operátoři Optus a Telstra OnAir.

Podle vyjádření zástupců obou firem je příliš brzy na odhady komerční úspěšnosti této služby. "Všechno funguje dobře. Zákazník ze Zlatého pobřeží přešel od operátora Optus k Telstra OnAir, aniž by se jeho číslo změnilo," řekl mluvčí posledně jmenované společnosti Chris Newlan. "Nikdo ale neví, kolik zákazníků této služby skutečně využije."

Australský ministr telekomunikací Richard Alston je optimistou. Odhaduje, že možnosti změnit operátora při zachování stejného čísla využije dvacet procent australských mobilistů. Podle jeho úřadu by z nové služby měly nejvíce profitovat malé firmy. V České republice s jejím zavedením operátoři předběžně počítají během roku 2002.

PALO ALTO (Kalifornie, USA) - Výrobce počítačů a tiskáren Hewlett-Packard Co. se dohodl s největším světovým výrobcem mobilních telefonů Nokia Corp., že bude řídit některá z jeho provozních center. Tříletá dohoda má hodnotu 185 miliónů USD, informovalo včera vedení HP.

Podle dohody bude divize služeb HP provozovat a řídit centra podnikatelských infrastrukturních operací ve Finsku, USA, Číně a Singapuru. Dohoda je zatím největší outsourcingovou dohodou v oblasti informační technologie, kterou Nokia uzavřela.

Cílem HP je rozvinout infrastrukturní centra Nokie a minimalizovat opakující se fixní náklady. HP Services bude řídit vnitřní komunikační systém, jako je skupinový software Lotus Notes, a archivovat tiskoviny a sdílet služby pro 60 000 uživatelů Nokie na celém světě. HP dodal, že bude zodpovědný za podporu těchto služeb a 3000 serverů v sedmi provozních centrech na celém světě. Původních 260 zaměstnanců Nokie se stane zaměstnanci HP. Dohoda by měla snížit náklady Nokie během tříletého období o 25 procent, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Společnost Český Mobil očekává, že ji Český telekomunikační úřad přizve k jednáním o podmínkách udělení licencí na provozování sítě mobilních telefonů třetí generace

UMTS. Vláda totiž rozhodla, že úřad má pokračovat v těchto jednáních s Eurotelem a RadioMobilem, řekl Oskarův mluvčí Igor Přerovský. Nejmladší mobilní operátor se v srpnu odmítl zúčastnit prvního stupně výběrového řízení kvůli nepřijatelným finančním nárokům.

Společnost podle mluvčího při uzávěrce nabídek pro první stupeň tendru zaslala ČTÚ dopis, ve kterém uvádí, že je ochotna vzít v úvahu změny oficiálních podmínek výběrového řízení, které by odrážely výhodnější finanční podmínky. "I změna splátkového kalendáře tak představuje takovouto změnu podmínek," vysvětlil Přerovský. Český Mobil již dříve projevil zájem o účast v případné aukci zbylých licencí z prvního stupně.

Nabídky v prvním stupni tendru předložily pouze společnosti Eurotel a RadioMobil, které byly ochotny přijmout cenu 6,7 miliardy Kč, ale pouze za předpokladu rozložení splátek do 20

let, vyloučení další konkurence a odkladu data spuštění služeb na rok 2004. O těchto podmínkách nyní operátoři jednají s ČTÚ. Ten má do listopadu udělit tři licence na provoz mobilních sítí UMTS. Vláda z jejich prodeje očekává výnos 20 miliard Kč.



LONDÝN - Britská královna Alžběta dostala nedávno svůj první mobilní telefon. Nehodlá ho však používat na veřejnosti. Napsal to včera nejčtenější britský deník The Sun. Buckinghamský palác se ke zprávě odmítl vyjádřit, protože nekomentuje soukromé dary mezi členy královské rodiny.

Telefon dal královně, které je 75 let, její syn princ Andrew, aby mohla být více ve styku s rodinou. Andrew, který se z nejužší královské rodiny nejvíce zabývá moderními technologiemi, ji také naučil s jejím novým Siemensem C35i zacházet. Kromě rodiny volá královna občas také svým kontaktům z dostihového sportu.

Bylo to pro ni napřed poněkud nové a chvíli jí trvalo, než to zvládla. Ale teď už je to pro ni druhá přirozenost, jako pro každého, řekl listu jeden královský služebník. Andrewovi prý chvíli trvalo, než matku přesvědčil, aby začala telefon používat. Královna podle listu loni zakázala služebnictvu, aby mělo v její blízkosti zapnuté telefony, protože ji rušilo neustálé vyzvánění.