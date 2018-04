TELeKONOM: Japonci zavedou do roka i-mode ve Francii...

TOKIO - Internetová služba i-mode japonské telekomunikační firmy NTT DoCoMo vstoupí do jednoho roku na francouzský trh. Přední japonský mobilní operátor DoCoMo vytvoří alianci s francouzskou firmou Bouygues Telecom SA, aby Francouzům nabídl svoji verzi přístupu k internetu z mobilních telefonů, uvedly dnes společnosti na tiskové konferenci.

Aliance nezíská od DoCoMo žádnou kapitálovou investici. DoCoMo se totiž chystá zaúčtovat do uplynulého fiskálního roku, který skončil v březnu, velké ztráty z dřívějších investic v zahraničí. Bouygues do aliance vstoupila proto, že se jí líbí

podnikatelský model služby i-mode.

DoCoMo se již dohodla s dalšími evropskými firmami a i-mode uvede na trh v Německu, Nizozemsku a Belgii. Díky spojení má nyní zhruba 20 milionů potenciálních předplatitelů.

Generální ředitel Bouygues uvedl, že od DoCoMo nežádal žádné peníze. "Potřebovali jsme jen strategickou dohodu pro rozvoj i-mode ve Francii a pro přenos technologie," uvedl Martin Bouygues. Bouygues Telecom je třetí největší bezdrátový operátor ve Francii. Je dceřinou společností stavebního, mediálního a

telekomunikačního koncernu Bouygues SA.

I-mode již má přes 32 milionů uživatelů, kteří díky technologii surfují po internetu kvůli e-mailům, zprávám a zábavě. Tato technologie vynesla japonskou DoCoMo do pozice největší japonské firmy, co se týče tržní hodnoty. I-mode je jiná

verze mobilního přístupu na internet než WAP.

DoCoMo v letech 2000 a 2001 investovala do minoritních podílů v zahraničních partnerských firmách přes 1,8 bilionu jenů, to zhruba 13,78 miliardy dolarů. Dohoda s Bouygues je první větší projekt nevyžadující investici. Akcie japonské firmy včera stouply o 1,5 procenta na 334 tisíc jenů.

Kvůli investicím do zahraničních mobilních firem DoCoMo odepíše 813 miliard jenů, tedy 6,2 miliardy dolarů. Odpisy by mohly vyústit v čistou celoroční ztrátu firmy 36 miliard jenů, tedy 274,5 milionu dolarů. V Německu se i-mode objevila minulý měsíc v nabídce operátora E-Plus. Nizozemsko zavede i-mode tento čtvrtek a Belgie v červnu.

Americký partner DoCoMo, AT&T Wireless Services Inc, zavedl vlastní verzi internetového přístupu z mobilních telefonů pod názvem mMode toto úterý. Bouygues hodlá službu ve Francii zavést ještě letos.

Telefony pro i-mode Francouzům dodají japonské společnosti NEC a Matsushita. NEC je již dodává německé společnosti E-Plus, napsala agentura Reuters.

CHICAGO - Výrobce polovodičů a mobilních telefonů Motorola Inc. počítá s návratem do černých čísel ve třetím čtvrtletí letošního roku. Za celý letošní rok by se zisk bez zahrnutí mimořádných položek mohl pohybovat kolem čtyř centů

na akcii, informovala společnost.

Ve druhém čtvrtletí Motorola ještě očekává ztrátu čtyři centy na akcii a příjmy by měly činit 6,3 až 6,4 miliardy dolarů. Také analytici dotazovaní agenturou Thomson Financial/First Call počítají v druhém čtvrtletí se ztrátou čtyři centy, odhad příjmů je však o něco vyšší, 6,58 miliardy dolarů. Ve třetím čtvrtletí má Motorola podle jejich odhadů hospodařit se ziskem tři centy a celý rok má skončit v černých číslech, avšak s velmi nízkým ziskem.

Motorola současně uvedla, že prodej divize mobilních telefonů v druhém čtvrtletí dále poroste. V prvním čtvrtletí tržby divize činily 2,3 miliardy USD a provozní zisk 108 milionů USD. V celém odvětví by se letos podle odhadů společnosti mohlo prodat až 420 milionů mobilních telefonů.

Ke zlepšení hospodaření by mělo dojít také v polovodičové divizi. Ve druhém čtvrtletí se sice tržby divize meziročně sníží, provozní ztráta by však měla být nižší. Kladného výsledku má divize dosáhnout v posledním čtvrtletí roku, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Nejmladší tuzemský mobilní operátor Český Mobil získal v letošním roce 141 600 zákazníků a v současné době již obsluhuje jeden milion klientů. Společnost očekává, že během prvního pololetí začne vykazovat provozní zisk, informovali včera na tiskové konferenci představitelé Českého Mobilu. Za loňský rok firma vykázala ztrátu před započtením úroků, daní a odpisů zhruba 1,5 miliardy korun, což byl přesto meziroční pokles o 49 procent.

Společnost Eurotel měla na konci loňského roku 3,24 milionu zákazníků. Její zisk loni vzrostl o 26,4 procenta na 6,1 miliardy korun. RadioMobil, který provozuje síť Paegas zakončil rok 2001 s 2,85 milionu klientů. Profit firmy činil 2,5 miliardy korun, což byl nárůst o 48 procent.

Český Mobil, provozovatel sítě Oskar, začal komerčně nabízet služby v březnu 2000. Miliontého zákazníka tak firma získala za dva roky a zhruba 40 dní působení na trhu. Její konkurenti měli za stejnou dobu budování GSM sítě asi 450, respektive 300 tisíc klientů.

Nejmladší tuzemský operátor loni zvýšil tržby šestkrát zhruba na 4,772 miliardy korun. Eurotelu stouply výnosy o 6,2 procenta na 30,1 miliardy korun. Tržby RadioMobilu vzrostly 19 procent na 21,1 miliardy korun.

Český Mobil ovládá kanadská TIW prostřednictvím společnosti ClearWave. Firma má přes 1300 zaměstnanců. Loni její investice přesáhly 100 milionů dolarů, tady asi 3,6 miliardy korun.

ATÉNY - Čistý zisk společnosti Stet Hellas, která je třetím největším mobilním operátem v Řecku, vzrostl v prvním čtvrtletí ve srovnání se stejným obdobím loni o 44,8 procenta na 11,4 milionu eur. Počet zákazníků se zvýšil o čtvrtinu na 2,198 milionu klientů, oznámila včera firma.

V samotném prvním čtvrtletí získala společnost jen 63 078 nových zákazníků, zatímco analytici očekávali, že nárůst počtu klientů o 68 000 až 90 000 osob. Zisk před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) vzrostl meziročně o 20,4 procenta na 47,1 milionu eur a tržby stouply o 19,1 procenta na 144,7 milionů eur.

Největší řecký mobilní operátor CosmOTE začátkem měsíce oznámil, že se počet jeho zákazníků ke konci prvního čtvrtletí zvýšil meziročně o 35 procent na 3,075 milionu. Společnost Panafon, která na řeckém trhu zaujímá druhé místo, údaje za toto období ještě nezveřejnila. Na konci minulého roku měla celkem 2,884 milionu klientů, napsala agentura Reuters.