TELeKONOM - Jak si pořádně namastit kapsu?

Místo Nokie Cisco mobil

Americký výrobce telekomunikační infrastruktury Cisco Systems zvažuje, zda má převzít finského výrobce mobilních telefonů Nokia. Napsal to list Business bez uvedení zdroje. Akcie Nokie po zprávě vzrostly o dvě procenta. Cisco i Nokia se nejdříve ke zprávě odmítly vyjádřit, později Nokia zprávu dementovala a označila za absurdní.

Jak si pořádně namastit kapsu? Vymyslet pořádnou kurzotvornou informaci a nenápadně ji pustit do éteru. Je mnoho takových novinářů, kteří se v honbě za senzací a tom, být prvním, kdo informaci přinese, snadno nechají obalamutit. A zpráva, která ani není ověřená a jejíž původ se nedá ověřit, se objeví v médiích. Kurs letí nahoru. A ti chytráci, co před tím, než informaci do světa pustili, nakoupili akcie lacino, se smějí. Cenné papíry zamíří vzhůru, chytráci akcie prodají a zisk je zaručen.

K čemu je mobil?

Telefonické volání, seznam jmen i čísel a možnost přijímat i odesílat textové zprávy MS. To jsou nejdůležitější funkce, které po mobilním telefonu chtějí uživatelé. Vyplynulo to z ankety, kterou provedla agentura Parks Associates. Samotné volání je nejdůležitější funkcí pro 60 procent dotázaných. Adresář jmen a čísel potřebuje mít v přístroji 44 procent uživatelů a s textovými zprávami SMS v mobilu počítá 30 procent dotázaných. Další žádané funkce byly kalendář a e-mail.

Výrobci mobilů se předhánějí, co za převratné novinky zamontovat do svých produktů. Telefony už dávno nevypadají jako telefony. Výsledky anket a zjišťování však hovoří jasně. Chceme mobily, co umí volat a posílat SMSky, křičí uživatelé. Za nejméně důležité vlastnosti proti tomu uživatelé označili synchronizaci telefonu s počítačem a prohlížení webových stránek. Je snad čas vrátit se na začátek?

Šéfové WorldComu se setkávají ve vězení

Bývalý ředitel účetního oddělení zkrachovalé telekomunikační společnosti WorldCom byl odsouzen k jednomu roku a jednomu dni vězení. Federální soud na Manhattanu rozhodl, že Buford Yates měl podíl na zorganizování podvodu, který v roce 2002 vedl ke kolapsu firmy. Soud poslal na pět měsíců do vězení také bývalou manažerku WorldComu Betty Vinsonovou. Nařídil ji také strávit dalších pět měsíců v domácím vězení. Třetím do party je bývalý účetní Troy Normand. Odsouzen byl k podmíněnému trestu odnětí svobody na tři roky.

Po hlavním šéfovi Berniem Ebbersovi tak došlo i na další šikulky, kteří se chtěli obohatit na cizí účet. Říká se, že na každého jednou dojde, ale je pravda, že to platí především ve vyspělých ekonomikách, nikoliv banánových republikách. Bohužel se často stává, že spravedlnost je slepá i v České republice.

Tři jedničky na trhu

Mobilní operátor T-Mobile vystřídal svého hlavního konkurenta Eurotel na pozici jedničky podle počtu SIM karet. Eurotel naopak stále vede z hlediska finančních výsledků. Nejmenší Oskar patří do rodiny světového gigantu Vodafone a je jedničkou z hlediska výnosů na jednoho zákazníka. Na konci pololetí činil počet zákazníků T-Mobile 4,46 milionu, s Eurotelem volá 4,42 milionu klientů. Třetí Oskar evidoval koncem pololetí 1,951 milionu zákazníků.

Jednička, anebo dvojka? Rozdíl v počtu zákazníků je zdá se zanedbatelný, ale T-Mobile chtěl slavit. I proto našli čtenáři MF Dnes a Lidových novin na stáncích svůj tisk v přebalových inzerátech. Finanční ředitel T-Mobile Otakar Král přiznal, že firmu iritovalo, jak o sobě stále slýchá, že je jen dvojka na trhu. Analytici k tomu však dodávají: o jedničce se dá mluvit, až když bude firma vést ve finančních výsledcích. K tomuto prvenství růžovému operátorovi ještě něco chybí. Boj se proto může ještě vyostřit, jen co se plně zapojí nováčci - Vodafone a Telefonica.

Hovory nezlevnila ani konkurence

Nástup konkurence pro dominantního slovenského provozovatele pevných telefonních linek Slovak Telecom nezlevnil všechny hovory v pevných sítích. Alternativní operátoři sice nabízejí většinu volání levněji, ale u místních hovorů, které jsou pro domácnosti nejzajímavější, jsou zhruba na úrovni Telecomu.

Když ceny neklesnou kvůli konkurenci, tak jak už jinak? Trh si musí poradit sám a cesta regulace či zásahů státu není tou pravou. Ten systém už tu byl a neosvědčil se. Jenže nyní se zdá, že dominance na trhu někomu stačí k tomu, aby byli soupeři zastrašeni a báli se o své zisky. Ceny nebudou tlačeny k zemi, ale bit bude zákazník.

Vezměte dětem mobily!

Vídeňská lékařská komora oficiálně varovala rodiče, aby dětem do dvanácti let zakázali telefonování z mobilů, nebo jejich využívání omezili na minimum. Důvodem jsou závěry studie, která potvrdila možnost poškození lidského zdraví při dlouhodobém a intenzivním využívání mobilních telefonů. Informovaly o tom LN. Podle studie může elektromagnetické záření z mobilů vyvolat hlavně u dětského organismu určité genetické změny a přispět i ke vzniku nádorů.

Studie byly, jsou a budou. Některé závěry jsou šokující, některé varující. V mnoha případech za zadáním výzkumu může stát silná lobby, které se jen něco nelíbí a jejíž peníze mohou výzkumníkům prostě jen zpříjemnit život. Studie vídeňských lékařů může být šokem a varováním zároveň. A je-li pravdivá, pak prosím, dejte mobily od dětí pryč!

Rakouská válka operátorů

Provozovatelé rakouských mobilních sítí chystají odvetu za údajně nesmyslný zákon, podle kterého by měli od začátku příštího roku platit v Dolním Rakousku speciální daň za provoz svých vysílačů. Operátoři oznámili, že pokud vláda rakouské spolkové země Dolní Rakousy stožáry skutečně zdaní, na oplátku zdraží místním občanům hovorné o deset procent. To by znamenalo, že v jedné rakouské spolkové zemi bude telefonování z mobilu dražší než v jiných částech Rakouska. Provoz každého stožáru by měl totiž podléhat speciální dani ve výši až 600 tisíc korun ročně.

Chceme jen chránit životní prostředí a zdraví obyvatel, tvrdí rakouští úředníci, kteří přišli s kontroverzním zákonem. Obyvatelé jsou ale většinou i zákazníci operátorů, kteří nyní chtějí zdražit kvůli dani své služby. Zatím to vypadá, že telefonistická lobby nezafungovala v Rakousku tak, jak měla a dani jak to vypadá se operátoři nevyhnou. Možná poslední spásou jsou často odsuzované evropské směrnice. Podle operátorů totiž podobná daň odporuje jak ústavě Rakouska, tak předpisům EU. Válka úředníků a operátorů však zdaleka není u konce.