TELeKONOM: Invex ztratil 14 procent vystavovatelů...

BRNO - Všichni tři domácí mobilní operátoři, tedy Eurotel, T-Mobile i Český Mobil se zúčastní od 6. do 10. října mezinárodního veletrhu Invex v Brně. Počet vystavovatelů klesl o 14 procent na 650 firem, přijedou z osmnácti zemí. Pořadatelé očekávají stejně jako loni 150 000 návštěvníků, řekl tiskový pracovník veletrhu Petr Ondrášek.

Telekomunikační firmy tvoří letos 13 procent z celkového počtu vystavovatelů, více než pětina je ale z oboru multimédií a software. Ani letos nebude chybět antivirová konference spolu s poradnou. Na Invex znovu zavítá světový odborník na bezpečnost dat Eugene Kaspersky s přednáškou o moderních IT hrozbách. Vůbec poprvé se na akci bude hovořit o možnostech bioinformatiky.

Na veletrhu se objeví stovka nových firem s 200 produktovými novinkami. Pondělí patří na Invexu Fóru o elektronických komunikacích za účasti ministra informatiky Vladimíra Mlynáře a předsedy Českého telekomunikačního úřadu Davida Stádníka.

Veřejnost se na Výstavišti může zúčastnit řady soutěží, mimo jiné v otevřeném turnaji ve hře Counter Strike. Zájemci se také mohou přihlásit na mistrovství v nejrychlejším posílání SMS zpráv, nebo si přečíst horkou novinku, nový čtrnáctideník Svět počítačů. Zejména od středy do pátku vypraví České dráhy do Brna z celé České republiky zvláštní vlaky a posílí řadu spojů.

Novinkou letošního Invexu je rozdělení na tři části, což má umožnit lepší zaměření expozic na cílové skupiny. Část s názvem Invex Classic vychází z klasických základů Invexu, Invex Business je určena pro vystavovatele, kteří chtějí vést jednání výhradně s pozvanými partnery, a Invex Home je zaměřená na prezentaci koncovým uživatelům.

BAGDÁD - Irácký ministr spojů Hajdar Abbadí dnes oznámí, které společnosti vyhrály tendr na vybudování prvních sítí pro mobilní telefony v zemi, jež od války do značné míry postrádá i základní komunikační služby. Ministr by měl rovněž sdělit, zda budou sítě využívat americkou technologii CDMA nebo rozšířenější evropský systém GSM, který funguje ve zbývající části Blízkého východu. Rozhodnutí používat systém GSM by bylo ranou pro americké firmy, které doufají, že budou v Iráku budovat mobilní síť založenou na technologii CDMA.

Licence, které rozdělují zemi do třech oblastí, by mohly patřit k nejlukrativnějším kontraktům v poválečném Iráku. Irácká správa původně oznámila, že se tendru nesmějí zúčastnit firmy, v nichž má stát více než pětiprocentní podíl, později však tento limit kvůli protestům ze strany společností z Blízkého východu zvýšila na deset procent.

Infrastrukturu pro mobilní telefony už začal budovat režim svrženého iráckého vůdce Saddáma Husajna, síť však nebylo možné dokončit kvůli nedostatku telekomunikačních zařízení. Ta se totiž v minulých letech kvůli sankcím OSN nemohla dovážet. Letos v červenci bylo na krátkou dobu možné mobilní telefony používat, když bahrajnská společnost Batelco spustila v Bagdádu svoji síť. Tlak ze strany Spojených států však firmu po několika dnech přiměl k přerušení provozu.

Americká armáda nyní využívá bagdádskou síť, kterou vybudovala zkrachovalá americká telekomunikační firma WorldCom, jež nyní působí pod názvem MCI. Služby však nejsou přístupné běžným Iráčanům. Pevné telefonní linky v Iráku přitom byly během války značně poškozeny, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Svůj mobilní telefon využívá k hraní her zhruba 80 000 tuzemských uživatelů, tedy necelé procento trhu. Největší podíl má přitom Eurotel se zhruba 60 procenty trhu, následuje T-Mobile s třetinou a zbývající desetinu ovládá Český Mobil. Vyplývá to z údajů společnosti Logos, která se vývojem her na mobily zabývá.

Zatímco za tzv. wapové hry by měli operátoři podle odhadů Logosu letos utržit kolem osmi milionů korun, za java hry to bude šest milionů. Příští rok však podle Miloše Enderleho z Logosu bude přát spíše java hrám, u kterých by mohly tržby vzrůst až na dvojnásobek, zejména díky on-line titulům pro více hráčů. Příjmy z wapových her by měly spíše stagnovat.

Příští týden se na trhu objeví mobilní přístroj společnosti Nokia pod názvem N-Gage. Prodej těchto zařízení, která jsou podobná například oblíbené PlayStation, by do konce roku mohl výrobci vynést kolem 60 milionů korun a dalších kolem deseti milionů by mohly tvořit tržby z prodeje her. Pro příští rok se odhady tržeb pohybují v řádu 100 milionů korun.

Pro hraní her používají hráči především mobilní telefony značky Nokia, na kterých si hrají dvě pětiny hráčů. Následuje Siemens se zhruba třetinou a Alcatel a Sony Ericsson, jež mají po necelé desetině. Nejpoužívanějšími telefony jsou Nokia 6310 a Siemens MT50.



PRAHA - Český Telecom začne dnes vyplácet hrubou dividendu 57,5 koruny na akcii a celkem tak vyplatí 18,5 miliardy korun. Nárok na dividendu mají akcionáři, kteří akcie vlastnili 27. června. Firma dosud vyplácela dividendu pouze jednou, a to 7,50 Kč před zdaněním na akcii za rok 2000. Prozradil to mluvčí firmy Vladan Crha.

Telecom bude výplatu krýt z vlastních zdrojů. Jeho hotovost tento týden posílil podíl na zisku mobilního operátora Eurotel ve výši 5,6 miliardy korun. Firma disponuje celkovým nerozděleným ziskem 26,4 miliardy korun. Zhruba 7,8 miliardy po výplatě dividendy firma reinvestuje nebo použije na výplatu dividend v budoucnu.

Fond národního majetku, který ve firmě drží 51 procent, by měl z dividend po zdanění obdržet osm miliard korun. Stát k tomu získá zhruba 2,8 miliardy na daních. Telecom by měl letos a v příštím roce na dividendách rozdělit 50 až 70 procent konsolidovaného čistého zisku podle mezinárodních standardů. Podle údajů České informační kapitálové agentury je dividenda Telecomu letos osmou nejvyšší mezi tuzemskými firmami. Žebříček vede Plzeňský Prazdroj s výplatou 2000 Kč, Philip Morris s 1448 Kč a Česká pojišťovna, která vyplatí 1178 Kč na tisícikorunovou akcii.

Dividendu bude akcionářům firma vyplácet prostřednictvím ČSOB šekovými poukázkami nebo převodem na účet. Telecomu loni podle mezinárodních účetních standardů klesly konsolidované výnosy o pět procent na 52,9 miliardy korun. Čistý zisk se snížil na 4,3 miliardy z 6,1 miliardy korun v roce 2001.