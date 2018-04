TELeKONOM: Internetový paušál od T-Mobile? Ano, ale...

PRAHA - Mobilní operátor T-Mobile v květnu zavede možnost přístupu na internet přes mobilní telefon za měsíční paušál. Na rozdíl od konkurenčního Eurotelu však ani jeden z nových programů nepočítá s neomezeným přístupem, ale jsou omezeny množstvím dat, které je možné v rámci paušálu stahovat, uvedl na tiskové konferenci marketingový ředitel Jiří Dvorjančanský.

Nejvíce se neomezenému paušálu za internet blíží nabídka Business, která za 699 Kč bez DPH umožňuje měsíčně stáhnout 50 megabytů dat. Za každý megabyte navíc zákazník zaplatí 15 korun. Podle Dvorjančanského přitom více než 50 MB dat měsíčně stahují jen asi tři procenta zákazníků. Konkurenční Eurotel nabízí neomezený přístup za 1000 korun měsíčně. T-Mobile s podobnou nabídkou nepřišel, protože se podle Dvorjančanského obává možného přetížení sítě.

Další z nových programů obsahuje za 49 korun 200 volných kB měsíčně pro přístup na wap a tarif Standard nabízí za 199 Kč možnost stáhnou pět megabytů měsíčně. Tarif Basic neobsahuje měsíční paušál ani volné minuty a speciální nabídka GPRS, data a SMS umožňuje za 195 Kč využívat datové služby samostatně bez nutnosti pořizovat si hlasový tarifní program. Jeho pořízení k ostatním programům operátor vyžaduje.

Eurotel zavedl internet za paušál na konci března. Za duben stoupl počet zákazníků o desítky procent a denní provoz GPRS je osmkrát vyšší než před zavedením tarifu. Provoz je podle mluvčího Jana Kučmáše nejvyšší mezi 22. a 23. hodinou, kdy je síť nevyužitá pro hlasové volání. Datové služby jsou podle operátorů oblast, kde dojde v nejbližší době k největšímu rozvoji.

PRAHA - Zákon o elektronických komunikacích se podle ministra informatiky Vladimíra Mlynáře zřejmě nestihne přijmout do 1. května příštího roku, kdy by ČR měla vstoupit do Evropské unie. Zákonem se mají v České republice zavést pravidla EU v telekomunikacích. "Náš legislativní proces je velmi dlouhý," řekl Mlynář ve včerejším rozhovoru pro rozhlasovou stanici BBC.

Nepřijetím zákona však podle něho nevzniknou velké problémy. "Ani mnohé členské země EU ještě nebudou mít k 1. květnu tu normu přijatu," dodal Mlynář. Ministerstvo však podle něj pracuje na přípravě zákona tak, aby jej letos do 30. září předložilo vládě. Mlynář rovněž uvedl, že nadále prosazuje, aby se zejména televizní licence prodávaly aukčním způsobem. "Kdyby se k tomuto konceptu přistoupilo, tak by se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání více přiblížila roli Českého telekomunikačního úřadu, tedy technickému regulátorovi než obsahovému," řekl Mlynář v BBC. V květnu chce Mlynář společně s ministrem kultury Pavlem Dostálem vládě předložit materiál, který by měl nastínit rozjezd digitálních televizních frekvencí v ČR a stanovit harmonogram.



PRAHA - Českému Telecomu klesl v prvním čtvrtletí čistý zisk o 34 procent na 971 milionů korun, což je v souladu s očekáváním analytiků. Zisk firmy tak spadl na nejnižší hodnotu za posledních osm let, kdy Telecom zveřejňuje výsledky dle mezinárodních účetních standardů. Konsolidované výsledky včera oznámil mluvčí Vladan Crha.

Výnosy poklesly o zhruba jedno procento na 12,7 miliardy korun. Tradiční výnosy z hlasových služeb se meziročně snížily o 13 procent na 5,6 miliardy korun. Výnosy z hovorného klesly o 28 procent na 2,9 miliardy, zatímco příjmy z paušálních poplatků vzrostly o 11 procent na 2,7 miliardy. Vliv na snížení výnosů z hovorného měl i pokles počtu telefonních stanic o tři procenta na 3,645 milionu. Z toho počet digitálních přípojek ISDN naopak vzrostl o 39 procent na 427 000.

Výnosy Telecomu jsou podle analytika Atlantik FT Tomáše Gaťka více méně v souladu s očekáváním. Výrazný pokles zisku podle něj způsobily vysoké odpisy a růst provozních nákladů. Ve snaze udržet si výnosy z volání, které jsou přes růst příjmů z datových služeb pro firmu stále stěžejní, nabídne Telecom od května nové volitelné tarify. Jejich zavedení podle analytika souvisí i se stále rostoucí konkurencí na trhu, která firmu nutí přicházet s novými nabídkami a přizpůsobovat se potřebám zákazníků.

Růst počtu přípojek ISDN i rozvoj dalších datových služeb se zasloužil o zvýšení výnosů z datových služeb a ostatní telefonie o 29 procent na dvě miliardy korun. Tyto výnosy však ještě zcela nekryjí výpadek příjmů z hovorného. Dvě třetiny z datových výnosů tvoří výnosy ze služeb euroISDN, které vzrostly meziročně o 31 procent na 1,3 miliardy.

Celkové konsolidované provozní náklady vyjma odpisů a amortizace vzrostly o sedm procent na 6,4 miliardy Kč. Konsolidované náklady na zaměstnance se meziročně nezměnily a zůstaly na 1,8 miliardy. Celkový počet aměstnanců Telecomu meziročně klesl o desetinu na 13.479 lidí. Telecom zůstává jedním z nejméně zadlužených telekomunikačních operátorů. Konsolidovaná hodnota úvěrů byla na konci prvního čtvrtletí 22,2 miliardy Kč a čistá zadluženost se snížila ze 17 na tři procenta. V květnu firma splatí emisi eurobondů v celkové hodnotě 383,5 milionů eur, tedy asi 12,2 miliardy Kč. Společnost předpokládá částečné refinancování této emise. Firma minulý týden potvrdila, že obnovila jednání s konsorciem Atlantic West o možném odkupu zbývajících 49 procent mobilního operátora Eurotel, což by jí umožnilo umístit volné finanční prostředky. Cena se podle neoficiálních informací pohybuje pod 1,3 miliardy USD.

Podle odhadů se tržby ani zisk Českého Telecomu v nejbližší budoucnosti nezvýší.

PRAHA - České radiokomunikace vykázaly v 1. čtvrtletí ztrátu 1,8 milionu korun po zisku 9,1 milionu ve stejném období minulého roku. Tržby společnosti klesly o 5,5 procenta na 529 milionů korun. Nekonsolidované výsledky podle českých standardů oznámila mluvčí Jana Němcová.