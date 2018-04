TELeKONOM: Internetové portály mohou vydělat na webových textovkách...

PRAHA - Na rozhodnutí mobilního operátora RadioMobil, který od února zpoplatní posílání krátkých textových zpráv z internetu, mohou nejvíce vydělat webové portály. Otevírá se jim totiž prostor, aby klientům nabídly výhodnější sazby za SMS přes internet. Napsaly to včerejší Hospodářské noviny.

Provozovatelé portálů budou od operátorů podle listu nakupovat SMS za velkoobchodní ceny a prodávat je levněji svým registrovaným klientům. "Politiku pro tato jednání máme již nastavenu. Nyní bude jen záležet na tom, jestli bude námi nabízená cena pro provozovatele internetových rozcestníků přijatelná," uvedl mluvčí společnosti RadioMobil Jiří Hájek.

Pokud se z internetu pošle tolik SMS co nyní, služba se podle ředitele portálu Centrum.cz Oldřicha Bajera vyplatí jak klientům, tak portálům. V současnosti všechny portály, které nabízejí odesílání SMS využívají stávající internetové stránky mobilních operátorů. Po zpoplatnění budou moci nabízet textové zprávy například v rámci věrnostních programů pro registrované klienty, připomíná deník.

PRAHA - Do konce platnosti starých telefonních karet zákazníků Českého Telecomu zbývají již jen dva dny, neboť koncem letošního roku skončí jejich platnost. "Zbývající neprovolané jednotky mohou zákazníci využít například na odstraňování následků srpnových povodní tím, že zavolají na zvláštní povodňovou linku 900 609 040," řekl včera mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha.

Telecom umožňuje vyměnit starou kartu za novou kartu Trick pouze v tom případě, pokud je zabalená v originálním obalu. Kartu je možné vyměnit na počkání v prodejnách Telepoint Partner nebo poštou. Novou kartu obdrží zákazník nejpozději do jednoho měsíce. Vyměňovat staré telefonní karty v původním obalu je možné až do konce března 2003.

PRAHA - Dosavadní úsek pošt a telekomunikací ministerstva dopravy a spojů (MDS) v lednu přejde pod nové ministerstvo informatiky. Nový resort, v jehož čele stojí ministr Vladimír Mlynář, zahrne i Úřad pro veřejné informační systémy a odbor elektronického podpisu Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Nové ministerstvo, kvůli kterému museli poslanci změnit kompetenční zákon, má do konce funkčního období vlády zajistit provoz zhruba čtvrtiny státní agendy v elektronické podobě. Ve stejné době by alespoň 50 procent obyvatelstva mělo bez problémů ovládat informační technologie (IT) na uživatelské úrovni.

SOUL - Trh internetových služeb v Jižní Koreji se konsoliduje. Druhý největší poskytovatel těchto služeb Hanaro Telecom převzal korejskou trojku Thrunet Co za bilion wonů, tedy 833 milionů dolarů. Pozice Hanaro se tak na korejském trhu přiblížila dominantní firmě KT Corp.

Hanaro převezme 72 procent společnosti Thrunet za 126 miliard wonů, cena představuje 34procentní prémii k tržní ceně z pátečního závěru obchodování s akciemi. Hanaro převezme i dluh firmy 874 miliard wonů, čímž celá hodnota transakce vzrůstá na uvedený bilion wonů.

Transakce představuje pro Hanaro zlom v konkurenčním boji s dominantní firmou KT, která je největším operátorem pevných linek a poskytovatelem internetových služeb v Koreji. Země je přitom ve světě na prvním místě v počtu širokopásmových připojení na osobu.

Vysokorychlostních připojení na Internet je v zemi na deset milionů. Převzetím si Hanaro na tomto trhu zvýší podíl na 40 z 28 procent. KT má podíl 47 procent trhu. Konsolidaci sektoru je nakloněna jihokorejská vláda, fúze mezi malými firmami podporuje s tím, že by v oboru měli vzniknout tři silní hráči, napsala agentura Reuters.