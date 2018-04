TELeKONOM: Internetové fámy o padělatelích SIM karet...

PRAHA – Možná jste již sami ve své elektronické poště našli zprávu varující před podvodnou firmou, kopírující na dálku údaje ze SIM karty. Pokud jste si nebyli jistí, nebo jste dokonce úplně uvěřili, nemusíte se už obávat. Podle vyjádření odborníků i operátorů je toto varování naprostý nesmysl, který se bohužel šíří kvůli neinformovanosti uživatelů.

Ve zprávě, rozesílané elektronickou poštou, autor varuje před techniky ve skutečnosti neexistujících firem ESAT nebo ERICELL, kteří uživateli mobilu po telefonu oznámí, že by rádi vykonali kontrolu přístroje a požádají o vytočení nějakého čísla, například 9090. Tímto způsobem se má podvodník údajně připojit na SIM kartu osloveného uživatele a volat na jeho náklady. Varování rovněž upozorňuje na techniky, kteří vyzvídají výrobní čísla mobilů.

Redakce Mobil.cz vzkazuje: „Nikdo se nemůže tímto způsobem připojit na jakoukoliv SIM kartu. Její zneužití je bez toho, že ji uživatel dá z ruky, prakticky nemožné."

"Jde o naprostý technický nesmysl, ale bohužel to bloudí po e-mailech docela intenzivně," potvrzuje naše mínění i mluvčí Českého Mobilu Igor Přerovský. Podle Petra Stoklasy z tiskového oddělení RadioMobilu je varování svým obsahem nesmyslné, ale zpráva sama o sobě svým rozesíláním zatěžuje počítačovou síť. Jestli už na další podobné zprávy nechcete naletět, podívejte se občas na stránku http://www.hoax.cz , kde se pravidelně objevují nejčastěji posílané výmysly.

ŠEBETOV – Veřejná hlášení radnic o odvozech odpadů nebo výpadcích proudu, šířená pomocí SMS zpráv, se již rozšířila v mnoha obcích v České republice. Radnice v Šebetově na Blanensku však jde ještě dál a využívá textové zprávy jako kulturní vývěsku, když mobilní telefony lidí z okolních vesnic rozesílá pozvánky do obecního kina, na tancovačky, hody a oslavy. Oznámení o šebetovských službách na svůj mobil dostává pravidelně stovka lidí ze šesti vesnic. "Je to naše nová služba," chlubí se starosta Zdeněk Čížek.

Obec s téměř 800 obyvatel začala využívat mobilní sítě k informování svých občanů před rokem. Mnozí lidé jsou přes den v práci. Hlášení v obecním rozhlase o svozu odpadu, ordinačních hodinách lékařů a zábavách tak mnohým unikala. Čížek proto začal zájemcům rozesílat tyto údaje zdarma na mobilní telefon. Nyní takto komunikuje přibližně s 300 občany Šebetova.

Venkovská kina, podobně jako šebetovské, se potýkají s nedostatkem návštěvníků. Zdejší obecní úřad proto rozšířil své informační služby i na přespolní. Při návštěvě kina dostává každý vstupenku, na níž je uvedeno mobilní číslo radnice. Pokud na něj zájemce pošle "textovku" s nápisem KINO, je automaticky zařazen do seznamu lidí, jimž se informace o akcích zasílají.

"Posíláme pozvánky na všechny zajímavé akce. Zájem je o tancovačky, dobré filmy a fotbálek," doplnil starosta. Rozesílání zpráv stojí radnici jen pár korun. Pořádné návštěvy v kině a dobrá parta na koncertě za to rozhodně stojí.

AMSTERODAM – Největší evropská síť optických kabelů patřící firmě KPNQwest je blízko pádu. Věřitelé této nizozemské společnosti požadují, aby firma přinutila své klienty k okamžité úhradě závazků. Tyto finanční prostředky od klientů mají být použity k zachování provozu datové sítě v Evropě. Ta má zůstat v provozu do konce června a pokud to bude možné, mohla by fungovat i v červenci, uvedla agentura Reuters.

Společnost KPNQwest minulý týden vyhlásila bankrot, protože zkrachovala jednání, která měla firmě na poslední chvíli zajistit prostředky na přežití. Společnost požádala o soudní ochranu před věřiteli a podle ní bude muset o soudní ochranu požádat i několik evropských filiálek. Výjimkou jsou divize Střední Evropa, Itálie a Portugalsko.

Pád firmy KPNQwest je typickou ukázkou špatného konce nově vzniklé telekomunikační firmy. Mnoho podobných se koncem devadesátých let snažilo využít rychle rostoucího trhu internetových služeb. Řada z nich v krátké době postavila obrovské sítě, chladnoucí zájem o využívání datových služeb ale vedl k propadu tržeb a zadlužení.

PRAHA – Česká telekomunikační společnost SkyNet si po finanční stránce oproti loňskému roku znatelně polepšila. V prvním čtvrtletí 2002 vykázala zisk před zdaněním 2,6 miliónu korun, což je pětkrát více než ve stejném období loňského roku. Hrubý provozní zisk vzrostl za stejné období o 12 procent na 5,017 miliónu korun. Obrat společnosti za 1. čtvrtletí vzrostl meziročně o 36 procent na 34,2 miliónu korun.

Firma podniká v oboru firemní komunikace a nabízí služby související s telekomunikacemi a přenosy dat. Je členem skupiny SlovaNet Group, kterou vlastní nizozemská SlovaNet B.V. Jejími hlavními akcionáři jsou fondy skupin Advent International, ECM, FondElec a Genesis Capital. Spravuje celorepublikovou síť s více než padesáti přípojnými body ve 38 městech České republiky. Začátkem května získala od Českého telekomunikačního úřadu licenci na poskytování telefonních služeb prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě.