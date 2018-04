TELeKONOM: Internet za paušál do konce roku...

PRAHA - Uživatelé internetu by se mohli ještě na konci letošního roku dočkat neomezeného přístupu přes telefon za měsíční paušál. Telekomunikační firmy, poskytovatelé internetu, zástupci uživatelů a Českého telekomunikačního úřadu z Fóra pro internet se totiž dohodli, že model paušálního zpoplatnění internetových hovorů mezi operátory zavedou nejpozději na začátku října.

Následovat by měla nabídka koncovým zákazníkům, uvedl na setkání s novináři ředitel společnosti Contactel pro regulaci Miroslav Řezníček. Cena neomezeného paušálu by mohla být pod 1000 Kč. Neomezený přístup za paušál je však podle Řezníčka pouze jednou z variant, které by se zákazníci mohli dočkat. Další možnosti zahrnují účtování podle doby strávené na síti, surfování v rámci zakoupeného časového kreditu či placení paušálu pro určité intervaly.

Diskuse o novém zpoplatnění internetu se rozproudila loni na podzim, když Český Telecom přišel s novým modelem odděleného účtování přístupu na internet. Ten záhy ČTÚ zakázal kvůli nedodržení některých lhůt, nedostatečnému informování zákazníků a

ohrožení konkurence. Telecom chtěl nově rozdělit platbu za internet na poplatek za internetové volání a na poplatky poskytovatelům internetu za připojení, případně ostatním telekomunikačním operátorům. Alternativní operátoři a poskytovatelé internetu se obávali dalšího růstu podle nich již tak dost vysokých cen.

Přístup k internetu má zhruba 17 procent tuzemských domácností, což je 2,5krát až třikrát méně, než je průměr v EU. Objem internetového volání přitom již několik měsíců stagnuje.

PRAHA - Dánská telekomunikační firma TDC se rozhodla využít opci na odkup podílu Českých radiokomunikací ve společnosti Contactel. TDC se tak stane jediným vlastníkem tuzemské telekomunikační společnosti. Převzetí akcií budou předcházet formální kroky na straně TDC i ČRa, uvedl na včerejším setkání s novináři generální ředitel Contactelu Michal Čupa.

Cenu ani podrobnosti transakce nesdělil. Předseda představenstva ČRa a zároveň viceprezident TDC Torben Holm v polovině dubna uvedl, že cena podílu je podle nezávislého ocenění nulová. Podle nejmenovaných zdrojů ocenění dokonce vyjádřilo hodnotu firmy jako zápornou. V případě, že by TDC opci nevyužila, zvažovaly ovládnutí Contactelu radiokomunikace, které by se s firmou zřejmě následně sloučily a pohltily by tak konkurenta na trhu.

Contactel založily ČRa a TDC v roce 1999 s tím, že každá firma vlastnila poloviční podíl. Letos se vlastnické poměry změnily, když se radiokomunikace rozhodly neúčastnit se navyšování kapitálu o 800 milionů na 4,2 miliardy korun. TDC tak ovládla 59,6 procenta.

VARŠAVA - Čistý zisk největšího polského mobilního operátora PTC se v prvním čtvrtletí meziročně snížil o 19 procent na 42 milionů zlotých (11 milionů dolarů). Oznámila to

dnes firma a dodala, že pokles zisku byl způsoben kurzovými ztrátami a agresivní cenovou politikou.

Zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA), který je hlavním měřítkem schopnosti firmy splácet dluhy, klesl rovněž o 19 procent na 382 milionů zlotých. Firma včera také zhoršila výhled ziskové marže pro celý letošní rok, a to kvůli vyšším nákladům na získání a udržení zákazníků a rostoucím cenám mobilních telefonů v důsledku slabého zlotého.

Společnost uvedla, že ve čtvrtletí kvůli slabé domácí měně přišla o 223 milionů zlotých. Zlotý ztratil zhruba 11 procent vůči euru a sedm procent vůči dolaru. Zadlužení společnosti ve výši čtyři miliardy zlotých je z větší části vyjádřeno v zahraničních měnách, napsala agentura Reuters.

Firmu PTC, která působí pod značkou Era, vlastní z 51 procent společný podnik polské společnosti Elektrim a francouzského mediálního gigantu Vivendi Universal. Zbývajících 49 procent akcií PTC kontroluje německý operátor Deutsche Telekom.

FRANKFURT - Německá telekomunikační společnost Mobilcom hospodařila v letošním prvním čtvrtletí s čistým ziskem 0,5 milionu eur ve srovnání se ztrátou 288,9 milionu v posledním kvartálu loňského roku. Oznámila to včera firma s tím, že návrat k zisku byl umožněn především výrazným poklesem ztráty mobilní divize.

Zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) se však proti předchozímu čtvrtletí snížil o 42 procent na 18,8 milionu eur a tržby klesly na 452,9 milionu ze 499,7 milionu eur. Počet uživatelů mobilních služeb společnosti se snížil o 300 000 osob na 4,5 milionu.

Společnost uvedla, že její mobilní divize nadále vykazuje ztrátu před úroky, zdaněním a odpisy, ale dodala, že během letošního roku by měla začít vydělávat. Firma rovněž potvrdila, že by měla vykázat čistý zisk i za celý letošní rok, píše agentura Reuters.

Společnost Mobilcom v roce 2000 zaplatila zhruba 8,4 miliardy eur za licenci pro provozování mobilní sítě třetí generace v Německu. Loni však od svých ambiciózních plánů upustila poté, co se kvůli sporu s klíčovým akcionářem France Télécom téměř dostala do platební neschopnosti.

PRAHA 14. května (ČTK) - Novou tiskovou mluvčí a manažerkou

firemní komunikace Eurotelu bude od června bývalá mluvčí

Pražských pivovarů Diana Dobálová. Ve funkci nahradí Jana

Kučmáše, který se rozhodl věnovat kariéře nezávislého

konzultanta, sdělil Eurotel v tiskové zprávě.

Dobálová působila v minulých dvou letech jako viceprezidentka

pro firemní komunikaci Slovenských telekomunikací. Před tím

působila rok v agentuře Best a pět let jako mluvčí Pražských

pivovarů. Její hlavní pracovní náplní bude řízení firemní

komunikace a vztahy s médii největšího tuzemského mobilního

operátora. Bude podřízena přímo generálnímu řediteli, kterým je

Terrence Valeski.

Eurotel působí na českém roku od roku 1991 a koncem prvního

čtvrtletí měl 3,95 milionu zákazníků. Vlastník 51 procent firmy,

Český Telecom, v současnosti jedná s americkou Atlantic West o

dokoupení jejího podílu.