TELeKONOM: Internet v letadle je znovu skutečností...

FRANKFURT NAD MOHANEM - Německá letecká společnost Lufthansa zahájila dnes letem do Washingtonu novou epochu zákaznických služeb - cestující budou mít po celý let ze

svých laptopů možnost přístupu na rychlé internetové spojení. Tato služba umožní především podnikatelům a managerům pracovat i během mnohahodinového přeletu Atlantiku a získávat čerstvé informace a zprávy pro své aktivity, a Lufthansa je první leteckou společností na světě, která ji postupně zavádí.

"Co zde dnes prožíváme jako světovou premiéru, bude zřejmě během několika let celosvětově běžným standardem," řekl k tomu před startem prvního "internetového" letu ve Frankfurtu nad Mohanem místopředseda představenstva Lufthansy Wolfgang Mayrhuber.

Jako první bylo internetovými přípojkami vybaveno letadlo Boeing 747-400, pendlující na trase do USA. Pasažéři v něm mohou své laptopy připojit do sítě buď kabelovým konektorem na svém sedadle, nebo prostřednictvím infračerveného napojení na letadlový server. Poté mohou buď surfovat ve webu, zapojit se do počítače ve své kanceláři, nebo posílat maily. Během zkušebního provozu až do 15. dubna bude tento velkokapacitní přenos dat zdarma.

Ve výšce letu kolem deseti kilometrů a při rychlosti 900 kilometrů za hodinu bude letadlový server předávat a přijímat data přes satelit. Systém přenosu vypracovala firma Connexion

Service, filiálka Boeingu. Podstatné totiž bylo, aby přenosy nijak nenarušovaly palubní a komunikační přístroje letadla.

V případě úspěchu hodlá Lufthansa systém rozšířit na všech svých asi 80 letadel pro dlouhé tratě, ať už Boeingy nebo Airbusy. Mělo by se tak stát do poloviny roku 2004.

"Lufthansa tak získá značnou výhodu a náskok proti konkurenci, což má cenu zlata," řekl Wolfgang Mayrhuber. Lufthansa hodlá zájemcům nabízet i půjčení laptopu. Pokud systém

zvaný Flynet přejde do řádného provozu, mělo by připojení stát 30 až 35 eur za let.

Na obdobném systému stálého internetového spojení z letadla pracovaly i další velké letecké společnosti, po teroristických útocích z předloňského 11. září však od toho ustoupily. Americké letecké společnosti zatím svůj názor nezměnily, British Airways a Scandinavian Airlines zahájí testy obdobného systému během února. Následovat bude i japonská JAL.

Singapore Airlines poskytují na svých letech nízkokapacitní internetové spojení již dnes, to však neumožňuje všechny internetové služby.







PRAHA - Dosavadního výkonného ředitele pro strategický rozvoj společnosti Eurotel Paula Longa jmenovalo vedení firmy novým výkonným ředitelem odpovědným za provoz společnosti. V Eurotelu bude odpovídat za divize informačních technologií, vývoje a integrace systému, dále za úsek kvality, řízení klíčových projektů a bezpečnosti a také za oddělení

strategie, sdělil mluvčí Jan Kučmáš.

Long vedl divizi strategie dva roky. Před příchodem do Eurotelu působil jako viceprezident marketingu pro sítě 3. generace u britské firmy BT Cellnet.

Eurotel je největší tuzemský mobilní operátor s 3,68 milionu zákazníků na konci loňského září. K dnešnímu dni mohou zákazníci Eurotelu telefonovat a posílat SMS zprávy v sítích 263 mobilních operátorů ve 122 zemích.

BRUSEL - Belgický telekomunikační operátor Belgacom loni zaznamenal pokles tržeb o 2,9 procenta na 5,2 miliardy eur. Firma to dnes uvedla s odhadem, že její hrubý provozní zisk (EBITDA) loni překonal předloňských 1,92 miliardy eur. Bližší údaje o zisku firma nepřinesla.

Tržby operátora klesly kvůli sílící konkurenci na trhu pevných linek a také kvůli prodeji aktiv. Bez započtení prodaných aktiv se tržby Belgacom loni zvýšily o 2,4 procenta. Společnost

loni například prodala 11procentní podíl v nizozemském mobilním operátoru BEN.

Belgacom loni smazal svůj čistý dluh, což je mezi evropskými telekomunikačními firmami rarita. Odvětví je zatíženo obrovskými dluhy v miliardách eur, které vznikly po investičním boomu za expanze mobilních služeb. Na konci roku 2001 byl čistý dluh belgické firmy jen 110 milionů eur.

Belgacom patří státu z 50,1 procenta. Zbývajících 49,9 procenta drží konsorcium americké regionální SBC Communications, dánské Tele Danmark, singapurského Singapore Telecoms a tří belgických investorů. SBC navíc vlastní 41,6 dánské firmy.

Letos Belgacom zavádí dlouhodobý plán zvýšení tržeb a snižování nákladů. Kompletní výsledkovou zprávu za loňský rok firma zveřejní koncem února, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Pražská společnost 2N Telekomunikace loni zvýšila tržby o 40 procent na 318 milionů korun. Více než 45 procent produkce přitom směřovalo do zahraničí, sdělila firma.

Firma se na začátku loňského roku přeměnila na akciovou společnost a změnila vnitřní organizaci. V létě sídlo firmy v Modřanech postihly záplavy, ale v krátkém čase obnovila výrobu i provoz zákaznického centra.

2N v současnosti exportuje do více než 30 zemí celého světa, mezi klíčové zákazníky patří GSM a alternativní operátoři po celé Evropě. Firma vyrábí především komunikační servery, digitální a hybridní pobočkové ústředny, GSM brány a dveřní komunikátory.