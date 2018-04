TELeKONOM: Internet přes alternativního operátora bude levnější...

PRAHA - Český telekomunikační úřad včera snížil ceny, které platí alternativní operátoři Českému Telecomu za připojení na internet prostřednictvím služby volba operátora. Ta umožňuje zákazníkům Telecomu využívat služeb konkurence. Pokles ceny na 46 z 57 haléřů ve špičce, respektive na 26 z 32 haléřů mimo špičku vytváří podle alternativních operátorů větší prostor pro konkurenční nabídky. Telecom rozhodnutí podle mluvčího Vladana Crhy teprve zkoumá.

Podle Pavla Rusého ze společnosti Contactel byla cena za propojení dosud stejná u internetu i hlasových služeb. Zavedením nižší ceny poskytovatelé internetu získají volnost nabízet vlastní cenová schémata a balíčky internetových služeb, které budou lépe odrážet potřeby různých skupin zákazníků, vysvětlil. "Stávající model znamenal, že všichni zákazníci používající vytáčený přístup k internetu byli omezeni cenou a časovými zónami diktovanými tarifem Internet 2002 Telecomu," dodal.

Snížení cen přivítal i největší alternativní operátor GTS. Podle ředitele komerční divize Davida Duroně je aplikováno pravidlo oddělení přístupu k hlasovému a internetovému provozu, které obecně znamená i rozdílnou koncovou cenu pro zákazníky. Připojení na internet přes volbu operátora nyní nabízí vedle Contactelu a GTS například ještě Aliatel či Tiscali. Ceny operátorů pro koncové zákazníky se v některých případech již nyní pohybují pod cenami vytáčeného připojení Českého Telecomu.

Telecom nabízí připojení po dobu prvních deseti minut ve špičce za 1,40 Kč za minutu, respektive 0,80 Kč mimo špičku. Po desáté minutě cena klesá na 0,55, respektive 0,25 Kč za minutu.

PRAHA - Český Telecom prodloužil dvoutisícovou slevu na pořízení pevné telefonní linky o dva měsíce do konce září. Za zavedení telefonu tak zákazník zaplatí 1500 korun, uvedl mluvčí firmy Vladan Crha. Akci, která má firmě pomoci snížit úbytek zákazníků získáním nových klientů, využilo téměř 16 000 lidí. Součástí telefonní stanice zřízené v rámci akce jsou i doprovodné služby, jako je Memobox Plus, čekající hovor a malá telekonference.

Telecom se již několik let potýká se silnou konkurencí mobilních telefonů. Jen za poslední rok firmě ubyly tři procenta zákazníků, a jejich celkový počet se tak snížil na 3,6 milionu. Počet uživatelů mobilních telefonů naopak vzrostl o 15 procent a přiblížil se devíti milionům.

KODAŇ - Dánská telekomunikační společnost TDC měla ve druhém čtvrtletí provozní zisk 3,77 miliardy dánských korun. To je v přepočtu kolem 573 milionů dolarů a proti stejnému období loni to znamená vzestup o 7,9 procenta. Tržby ale klesly o 2,8 procenta na 12,4 miliardy DKK.

TDC je největším telekomunikačním operátorem v Dánsku a jeho výsledek za druhé čtvrtletí je nad odhady analytiků. Ti v anketě agentury Reuters očekávali, že provozní zisk bude činit kolem 3,6 miliardy korun. Firmě ve čtvrtletí pomohly především velmi dobré výsledky ve švýcarské součásti TDC Switzerland.

Podnik zvýšil výhled čistého zisku na letošní rok, u tržeb už ale tak příznivé vyhlídky nepředložil. Naopak očekává, že za celý tento rok tržby klesnou. "Prostředí pro růst tržeb bylo ve druhém čtvrtletí obtížné," řekl k výsledkům podniku jeho výkonný ředitel Henning Dyremose.

Čistý zisk činil 681 milionů korun a zvýšil se z předchozích 514 milionů DKK loni. Zástupci firmy zvýšili odhad čistého zisku na letošní rok na 2,3 miliardy z předchozího odhadu 1,9 miliardy korun. U tržeb však počítají s částkou 50,1 miliardy proti částce 51,2 miliardy korun v předchozí prognóze. "Odhad čistého zisku jsme zvýšili, což je odrazem nižších odpisů a nižších finančních výdajů," uvedla firma. Odhad tržeb se podnik rozhodl revidovat směrem dolů z části kvůli výkyvům kurzů měn.

PHILADELPHIA - Americká telekomunikační společnost Qwest Communications International Inc. posílila svoji velkoobchodní dohodu s firmou Sprint PCS. To jí umožní poskytovat mobilní telekomunikační služby po celé zemi prostřednictvím sítě Sprint. Vyplývá to z včerejšího prohlášení Qwestu.

Qwest v současnosti neprovozuje národní mobilní síť a poskytuje mobilní služby pouze v rámci 14 států. Díky dohodě bude moci poskytovat mobilní služby po celé zemi. Dohoda je součástí snahy Qwestu rozšířit svoji působnost na celé teritorium USA a zvýšit nabídku svých produktů. V současnosti se Qwest soustředí na lokální telekomunikační služby a vysocerychlostní přenos hlasu a dat. Qwest doufá, že současní i noví zákazníci budou moci využívat síť Sprintu od příštího roku.

Analytici dodávají, že dohoda je pro Sprint PCS velmi příznivá, protože přinese dodatečné příjmy, které by mohly omezit vysoké náklady na provoz sítě. Velkoobchodní dohoda není pro Sprint nic nového. Firma má již podobnou dohodu s Virgin Mobile USA, ve které má spolu s Virgin Group také podíl. Virgin Mobile se však zaměřuje převážně na -náctileté a mladé lidi, tedy na segment, o který Sprint nemá zájem. Naopak Qwest se nyní na některých trzích stane konkurentem Sprintu, což vzbuzuje obavy některých analytiků, napsala agentura Reuters.



CHICAGO - Americká telekomunikační společnost Cingular Wireless koupí od bankrotující NextWave Telecom Inc. licence na bezdrátové telefonní služby pro 34 trhů. Cingular to uvedla v dnešní zprávě s tím, že dohodnutá cena je 1,4 miliardy dolarů. Licence se vztahují na trhy s 83 miliony potenciálních zákazníků, kde Cingular nyní nabízí hlasové a datové služby.

Dohodou si Cingular rozšíří kapacity přenosu pro hovory, zvýší pokrytí a rozšíří nabídku o pokročilé bezdrátové služby s rychlým přenosem internetu. Licence se vztahují například na San Francisco, Los Angeles, Dallas, Houston, Chicago, Washington a Boston. Cingular Wireless je druhý největší americký mobilní operátor. Je společným podnikem firem BellSouth Corp. a SBC Communications Inc. NextWave je v režimu bankrotové ochrany před věřiteli od roku 1998.

O dohodě jednaly NextWave a Cingular nejméně dva měsíce. Podle analytiků jsou podmínky dohody férové. Transakci by měly schválit ještě americká federální telekomunikační komise a bankrotový soud, který dohlíží na reorganizaci NextWave, napsala agentura Reuters.