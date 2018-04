TELeKONOM: Internet od TESmedia nezdraží...

PRAHA - Společnost TESmedia nebude v příštím roce zvyšovat cenu za připojení k internetu přes rozvod kabelové televize. Na včerejší tiskové konferenci to uvedl obchodního ředitel firmy Dušan Jelínek. Cenu neovlivní ani zvýšení rychlosti připojení od prosince ze 128 na 200 kilobytů za vteřinu, respektive z 256 na 350 kbps.

Společnost nabízí připojení na internet základní rychlostí 200 kilobytů za vteřinu za 999 korun. Konkurenční UPC v září zvýšila cenu připojení rychlostí 128 kbps o desetinu na 1080 korun. Vedle přístupu na internet přes kabel nabízí TES i bezdrátový přístup v pásmu 3,5 GHz.

TESmedia je třetí největší tuzemskou kabelovou televizí se zhruba 84 000 zákazníky. Z nich má zhruba 45 000 možnost přístupu na internet. Internet využívá mezi dvěma až pěti procenty klientů podle lokality. "Počet našich uživatelů internetu se zvyšuje čtvrtletně o 20 procent," uvedl Jelínek. Firma nabízí služby v Praze a severních Čechách a do rozvoje sítí investovala přes miliardu korun.

Antimonopolní úřad nyní zkoumá žádost TESmedia a druhé největší kabelové televize Intercable o spojení. Rozhodnutí by mělo podle Jelínka padnout ještě před koncem roku. Intercable nedávno ovládla skupina vedená bankou JP Morgan, která má podíl i v TESmedia. Na trhu by tak vznikl subjekt se zhruba 270 000 zákazníky. Největší UPC má asi 360 000 klientů.

BRATISLAVA - Slovenský telekomunikační úřad (TÚ SR) vydal první čtyři licence na zřizování a provozování pevné veřejné telekomunikační sítě a souvisejících služeb. Včera to oznámil mluvčí TÚ SR Roman Vavro. "Držitelé licencí jsou povinni začít s poskytováním veřejné telefonní služby prostřednictvím pevné veřejné telekomunikační sítě nejpozději do šesti měsíců ode dne nabytí právoplatnosti licence, nejdříve však 1. ledna 2003," uvedl Vavro.

Licenci pro tyto služby získaly společnosti Dial Telecom, ConnSpec Telekom, Aliatel Slovakia a PosTel. Úřad přitom ve

stanovené lhůtě dostal 11 žádostí o licenci, po tomto termínu podala žádost ještě jedna firma. "Vzhledem k tomu, že část žadatelů nedodala všechny potřebné podklady a úřad je musel vyzvat k jejich doplnění, licence budou vydávány postupně," poznamenal mluvčí.

Již v nadcházejících měsících by tak v oblasti pevné telefonní sítě mohla ztratit své monopolní postavení společnost Slovenské telekomunikácie. "Každá konkurence by měla znamenat tlak na ceny a poskytované služby," poznamenal Vavro. Podle zkušeností okolních států však zřejmě lidé nebudou moci k novým operátorům přejít hned od začátku příštího roku, doplnil.

Za samotnou licenci, jejíž platnost je 20 let, musí každá společnost zaplatit 100 000 slovenských korun. Každý rok pak bude platit poplatek, který je stanoven na 200 000 korun plus 0,08 procenta z ročního obratu z telekomunikačních činností.

PAŘÍŽ - Francouzský mediální gigant Vivendi Universal získá kontrolu nad operátorem Cegetel. Oznámila to včera firma a dodala, že koupí 26procentní podíl od společnosti BT za čtyři miliardy eur a zablokuje tak konkurenční nabídku britského mobilního gigantu Vodafone.

Vivendi má podle dohody akcionářů Cegetelu právo čelit nabídce firmy Vodafone na koupi podílů společností BT a SBC Communications, k zajištění kontroly nad francouzským operátorem ji však stačí podíl firmy BT. Vodafone není na základě stejné dohody podle zdrojů agentury Reuters oprávněn ke zvýšení své nabídky.

Společnost Vodafone v říjnu učinila nabídku na koupi 85procentního podílu v Cegetelu, jehož divize SFR je s 35procentním tržním podílem druhým největším mobilním operátorem ve Francii, za 13,1 miliardy eur od firem Vivendi, BT a SBC. Za současné situace získá Vodafone pouze 15procentní podíl společnosti SBC, napsala agentura Reuters.

MOSKVA - Celkový počet uživatelů mobilních telefonů v Rusku se v prvních 11 měsících letošního roku zdvojnásobil. Oznámila to včera konzultační firma Advanced Communications and Media a dodala, že v samotném listopadu se počet uživatelů zvýšil o šest procent.

Firma dále uvedla, že počet uživatelů na konci listopadu vzrostl na 16,33 milionu z 15,41 milionu v říjnu a z 8,04 milionu v závěru loňského roku. Podíl počtu uživatelů na celkové populaci tak přesáhl 11 procent.

Více než 80 procent současných uživatelů připadá na tři největší ruské mobilní operátory, jimiž jsou firmy Mobile TeleSystems, Vimpelcom a Megafon. Společnost Mobile TeleSystems, podporovaná německým gigantem Deutsche Telekom, měla ke konci listopadu 6,06 milionu klientů a firma Vimpelcom, za níž stojí norský Telenor, zhruba 4,59 milionu klientů. Počet zákazníků společnosti Megafon, kterou podporují firmy Telia a Sonera, dosáhl 2,68 milionu, napsala agentura Reuters.

VARŠAVA - Polský resort infrastruktury očekává růst podílu nezávislých telekomunikačních operátorů na trhu pevných telefonních linek po očekávaném vstupu země do Evropské unie (EU). Spadnout by měly rovněž ceny spojení, uvedl náměstek ministra infrastruktury Krzysztof Heller.

Nezávislí operátoři by po vstupu Polska do EU měli obhospodařovat podle představ resortu od 20 do 25 procent trhu pevných telefonních linek. V současnosti se musejí spokojit se šesti procenty. Růst jejich významu na trhu údajně bude souviset se značným zesílením konkurence. Očekávanému konkurenčnímu tlaku úřad připisuje rovněž prognózovaný, ale zatím neupřesněný pokles cen spojení.

Jak uvedl viceministr, před resortem infrastruktury nyní stojí umožnění nezávislým operátorům přístupu na polský trh a rovněž rozvoj nových technologií, které podpoří dostupnost telekomunikačních služeb. "Meziresortní tým již končí práce na přípravě rádiových frekvencí, které operátorům zajistí dodatečná pásma," řekl Heller novinářům během tiskové konference.

V Polsku dnes telefonní služby prostřednictvím rádiového přenosu využívá na 70 000 klientů. Během následujících dvou let přitom příslušné úřady očekávají jejich ztrojnásobení, přičemž nejčastěji by tuto službu měli využívat obyvatelé těžko přístupných míst.

Růst popularity resort očekává rovněž u využívání existující energetické infrastruktury k připojení k telefonním a internetovým službám. K tomu je ale podle Hellera třeba odpovídajícím způsobem připravit polskou energetickou síť.