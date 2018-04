TELeKONOM: Internet bude za 47 haléřů za minutu...

PRAHA - Český telekomunikační úřad změnil minimální ceny propojení telekomunikačních sítí pro telefonické připojení na internet. V době silného provozu si tak budou operátoři platit maximálně 47 haléřů za minutu a při slabém provozu 17 haléřů. Dosud měl Telecom operátorům platit 34 haléřů

ve špičce, 16 haléřů od 17:00 do 19:00 hodin a osm haléřů v noci. Vyplývá z cenového rozhodnutí na stránkách ČTÚ.

Operátor, přes kterého se zákazníci připojují k internetu, tedy ve většině případů Telecom, bude muset stanovené částky z plateb inkasovaných od uživatelů platit alternativním operátorům, v jejichž síti se nachází přípojný bod na internet.

Podle marketingového ředitele GTS Davida Duroně firma rozhodnutí vítá, protože oproti dosavadnímu modelu počítá s reálnou dobou připojení. Vážená cena, ze které výpočet vychází, byla totiž dosud stanovována na bázi nekonečného hovoru. Problémem podle Duroně je, že Telecom odmítá rozhodnutí zařadit do propojovacích smluv. Telecom podle mluvčího Vladana Crhy rozhodnutí zkoumá a vyjádří se k němu zřejmě dnes.

PRAHA - Ministr dopravy a spojů Jaromír Schling nemá žádné informace, že by se vláda měla ještě do voleb zabývat prodejem majority v Českém Telecomu. "Já takové indicie nemám. Chápu ovšem, že poradce J.P. Morgan chce získat svou prémii za úspěch," uvedl včera ministr na dotaz ČTK. Dodal, že za podmínek, které zájemci předložili v posledních nabídkách, by byl proti prodeji.

I když Schling neví, že by byl nový materiál k privatizaci Telecomu připravován, není vyloučeno, že ho ministerstvo financí předloží. "Domnívám se, že určitý krok tam vláda bude ještě muset učinit; že bude nějakým způsobem nutné spolupráci s poradcem ukončit," uvedl.

Vláda začátkem května prodej Telecomu přerušila, když ani jedna ze dvou nabídek neodpovídala jejím představám. Řídící výbor pro privatizaci přitom doporučil majoritní balík prodat konsorciu Deutsche Bank, Blackstone Group a TDC, které navrhovalo 11,06 eura za akcii, tedy asi 55 miliard za 51procentní podíl státu.

Vládě se nelíbila nízká cena a okrajová role strategického partnera, společnosti TDC. Druhé konsorcium Swisscomu, CVC Capital Partners a Spectrum Equity Partners nevyhovělo zadání vlády, když nezvýšilo svou nabídku. Ministr financí Jiří Rusnok v pondělí uvedl, že se bude snažit znovu projednat ve vládě, zda má pokračovat v prodeji, nebo ho definitivně zastavit.

Mluvčí ministerstva financí Vladimíra Říhová ČTK sdělila, že resort nepřipravuje žádný nový materiál k privatizaci Telecomu. Podle ní jde o to, že privatizace v současné době není úplně zastavena a stále existuje meziresortní privatizační komise a privatizační poradce. "Privatizace může pokračovat, ale vzhledem k tomu, že výše uvedený stav nemůže trvat donekonečna, může nastat i situace, že vláda v usnesení privatizaci zruší, rozpustí komisi a ukončí práci s poradcem," vysvětlila.

Podle neoficiálních informací je konsorcium Deutsche Bank ochotno upravit nabídku i změnit roli TDC tak, aby se tato firma stala vlastníkem akcií Telecomu namísto finančních partnerů.

HONGKONG - Počet zákazníků největšího čínského mobilního operátora China Mobile vzrostl v měsíci

končícím 20. dubna o 1,81 milionu, tedy zhruba stejně jako v několika předchozích měsících. Oznámila to včera firma s tím, že celkový počet jejích klientů tak dosáhl 76,39 milionu.

Společnost, jež působí ve 13 čínských provinciích, minulý týden oznámila, že hodlá koupit dalších osm sítí od své mateřské firmy, která je v rukách státu, za 10,2 miliardy dolarů. Počet zákazníků by tímto krokem vzrostl na více než 100 milionů a společnost by se tak přiblížila prvnímu místu v počtu klientů na světě, které si prozatím drží britský gigant Vodafone Group.

Druhý největší čínský mobilní operátor China Unicom včera oznámil, že počet zákazníků u jeho sítí GSM v dubnu vzrostl o 909 000 osob, tedy zhruba tři procenta, na celkových 31,3 milionu. Počet zákazníků u sítí CDMA, jejichž provoz zahájila firma v lednu, stoupl o 23 procent na 702 000 klientů, napsala

agentura Reuters.

Počet uživatelů mobilních telefonů v Číně dosáhl na konci uplynulého roku 145 milionů a země tak potvrdila pozici největšího světového trhu těchto přístrojů. Navzdory tomu je nasycenost trhu nadále nízká a mobil v Číně nemá ani deset procent populace ve srovnání s více než 50 procenty v evropských

zemích včetně České republiky.



ATÉNY - Čistý zisk největšího řeckého mobilního operátora CosmOTE vzrostl v prvním čtvrtletí meziročně o 33 procent na 49 milionů eur. Oznámila to včera firma a dodala, že v tomto období získala přes rostoucí konkurenci největší podíl nových zákazníků.

Zisk se tak dostal na horní hranici očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu agentury Reuters odhadovali na 42,5 až 49,2 milionu eur. Zisk před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) stoupl o 32 procent na 114 milionů eur a tržby se zvýšily o 29 procent na 266 milionů eur.

Společnost získala ve sledovaném období 131 536 nových zákazníků a její tržní podíl na domácím trhu tak na konci března s více než třemi miliony klientů činil 37,3 procenta. Podle analytiků bude společnost přes vysokou nasycenost domácího trhu pokračovat v růstu, a to především díky svým

aktivitám v Albánii. Albánská divize AMC se na příjmech společnosti podílela 10,7 procenta a na EBITDA 16,6 procenta.

Tržby divize vzrostly ve sledovaném období meziročně o 64 procent na 28,3 milionu eur přes příchod druhého mobilního operátora Vodafone Albania na trh. Společnost měla na konci března v Albánii celkem 302 396 zákazníků, napsala agentura Reuters.