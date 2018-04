TELeKONOM: Intel a Sony přinesou hudbu a video do mobilů...

- Americký výrobce čipů Intel Corp. a nadnárodní hudební vydavatelství Sony Music Entertainment zanesou do mobilních telefonů hudbu i video. Firmy společně představily detaily plánu, díky němuž budou čipy Intelu lépe zpracovávat v mobilech hudbu a video od Sony.

Sony a Intel budou společně pracovat také na vývoji technologií, které do mobilů dostanou multimediální výbavu, s níž nyní pracují osobní počítače. Jde o první takové partnerství mezi Intelem a světově významným hudebním vydavatelstvím, které se týká mobilních telefonů.

Nyní Sony nabízí hudbu a další služby, které mobilní operátoři nabízejí uživatelům v rámci individuální nabídky. Jde například o možnost vybrat si vyzváněcí tóny či stáhnout si do telefonu hudební video. Pomalý růst trhu s osobními počítači přiměl kalifornský Intel, aby se podíval také po jiné elektronice, v níž by se daly využít jeho čipy. Analytici to vysvětlují také tím, že se mobilní telefon během přirozeného vývoje stal v podstatě minipočítačem a potřebuje rozšířit kapacity pro zpracování informací, aby byl schopen naplnit nároky multimediálních služeb.

Sony Music Entertainment sídlí v New Yorku a je dceřinou firmou japonského konglomerátu Sony Corp. z Tokia. Intel je na trhu hbitých pamětí pro mobily jedním z předních dodavatelů, připomněla agentura Reuters.

PHILADELPHIA - Americká telekomunikační společnost Qwest Communications International přepracovala finanční výkazy za roky 2000 a 2001. Firma uvedla, že podle nových hospodářských výsledků byly její ztráty o 2,5 miliardy dolarů vyšší, než původně oznámila.

Zveřejnění auditovaných výsledků je pro společnost důležitým krokem k vyřešení dřívějších účetních skandálů. Účetní praktiky firmy vyšetřuje Komise pro cenné papíry a burzy a ministerstvo spravedlnosti. Tyto orgány se snaží zjistit, zda firma Qwest a další telekomunikační společnosti nesprávným účtováním síťové kapacity uměle nezvyšovaly příjmy, aby splnily očekávání analytiků.

Společnost Qwest uvedla, že nadále jedná s Komisí pro cenné papíry a burzy, ale dodala, že nedokáže odhadnout, zda rozhovory skončí dohodou o urovnání sporů. Firma patří spolu s konkurenty MCI a Global Crossing mezi skupinu telekomunikačních operátorů, kteří po letech prudkého růstu a rozsáhlých investicích do vysokorychlostních sítí zveřejnili účetní problémy.

Zkrachovalá společnost MCI, jež dříve působila pod názvem WorldCom, souhlasila s tím, že za urovnání civilních žalob souvisejících s jejím loňským účetním skandálem zaplatí 750 milionů dolarů, připomíná agentura Reuters.

PRAHA - České radiokomunikace zprovoznily celoplošnou digitální distribuční síť pro rozhlasové stanice Evropa 2, Frekvence 1 a Impuls. Pro posluchače by měla změna technologie znamenat zlepšení kvality přijímaného signálu. První tuzemskou celoplošnou digitální audio distribuci z rozhlasových studií k FM vysílačům firma vybudovala na základě květnového vítězství ve výběrovém řízení, uvedla mluvčí Jana Němcová.

Firma uzavřela smlouvy o digitální distribuci s Europe Dévelopement Czech Republic (EDCR) a Londa, které jsou servisními společnostmi rádií. Dosud rádia šířila rozhlasový signál prostřednictvím satelitu. Pro distribuci signálu bude společnost využívat vlastní telekomunikační síť Bluetone.

České radiokomunikace jsou tuzemským dominantním provozovatelem sítí a vysílačů pro šíření rozhlasového a televizního signálu. Vedle toho firma od loňského roku poskytuje telekomunikační služby koncovým zákazníkům pod názvem Bluetone. Společnost, kterou ze 72 procent ovládá konsorcium Deutsche Bank a TDC s názvem Bivideon, má 39,2procentní podíl v mobilním operátoru T-Mobile.

BRATISLAVA - Společnost Orange Slovensko, podle počtu zákazníků největší mobilní operátor na slovenském trhu, hospodařila ve 3. čtvrtletí se ziskem před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) ve výši 5,23 miliardy slovenských korun. To je o 24 procent více než ve stejném období loni, informoval ředitel společnosti Pavol Lančarič.

Čistý zisk společnosti meziročně vzrostl o 18 procent na 2,13 miliardy Sk. Celkové výnosy za prvních devět měsíců roku meziročně vzrostly o pětinu na 11,85 miliardy korun. Ke konci září měla firma 1,98 milionu aktivních zákazníků. To je proti stejnému období minulého roku nárůst o 23 procent. Většina zákazníků Orange, více než milion, tvoří uživatelé předplacených karet. Počet zákazníků fakturovaných služeb koncem prvního pololetí činil 838 480. "Jsme spokojeni s vývojem struktury našich uživatelů," uvedl Lančarič.

Celkem 64 procent akcií Orange Slovensko vlastní firma Orange S.A., jejímž většinovým vlastníkem je France Télécom. Ostatní akcie drží Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a soukromí finanční investoři. Skupina Orange působí ve 22 zemích.