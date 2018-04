TELeKONOM: Infolinky Českého Telecomu nestačí...

LIBEREC - Tisíce klientů se denně snaží dovolat na informační linku Českého Telecomu. Musí se však připravit na dlouhé čekání, protože linka je přetížena. "Většina volajících žádá informace o nových tarifech, které začnou platit od února letošního roku," řekla včera novinářům v Liberci Lucie

Olšáková z Českého Telecomu.

Připustila, že se v zákaznických centrech tvoří dlouhé fronty. Většina lidí si však podle ní přichází změnit tarif. Přiznala, že řada lidí pevné telefony kvůli zdražení tarifů ruší, nebyla však schopna říci přesné číslo. "Máme za sebou jen sedm dní nového roku, na konci ledna budeme vědět víc," poznamenala. Telecom v pátek zaznamenal růst telefonických žádostí o změnu tarifního cenového programu na 5000 denně. Je to o 43 procent více než předchozí den. Počet žádostí o změnu programu od prosincového oznámení nových cen tak zřejmě přesáhl 20 000, uvedl mluvčí Telecomu Vladan Crha. Počet lidí, kteří linky ruší, ani on nesdělil.

Telecom zvýší od února úroveň cen o 3,7 procenta. Měsíční paušál u programu Home Standard, který používá 90 procent domácností, se zvýší ze 175 Kč na 299 korun. Nově ale bude zahrnovat 90korunový kredit volání zdarma a levnější hovorné. Zároveň se zvýší rozdíly cen u jednotlivých programů, takže například málo volající klienti budou moci využít nabídku Mini s paušálem 190 Kč a kreditem 90 Kč, ale za dvojnásobné hovorné proti Standardu.

Podle Olšákové mají zatím české domácnosti největší zájem o nabídku Mini, ale často volí také Home Internet. Ten nabízí za paušální poplatek 399 korun volný kredit 13 hodin připojení mimo špičku.



LIBEREC - Český Telecom zredukuje počet telekomunikačních obvodů na 14 ze současných 159 obvodů, a bude tak kopírovat krajské uspořádání. Lucie Olšáková z Českého Telecomu včera novinářům řekla, že změna obvodů bude podle pro klienty znamenat určité zvýhodnění. Telefonní hovory uskutečněné uvnitř obvodu totiž budou lidé platit jako hovory místní a hovory do jiných krajů jako meziměstské.

O úpravě cen místních a meziměstských hovorů se podle Olšákové zatím neuvažuje, zcela to však nevyloučila. Změna počtu obvodů nastane při přečíslování telefonních stanic. To se uskuteční v noci z 21. na 22. září letošního roku.

Přečíslování telefonních stanic uvede podle Olšákové české telekomunikační sítě do souladu s evropským systémem a zároveň uvolní vybrané číselné řady pro nové operátory. Každý klient

Českého Telecomu bude mít od 22. září devítimístné číslo. "Celé číslo bude muset vytáčet bez ohledu na to, zda telefonuje místně nebo meziměstsky. Pouze u hovorů do zahraničí bude jako dosud

přidávat předvolbu, ta zůstává nezměněna," uvedla Olšáková.

Přečíslování se dotkne všech 3,85 milionu klientů Českého Telecomu. Zhruba čtyři procenta z nich čeká v letošním roce hned dvojí přečíslování. Protože jsou napojeni na analogové ústředny, čeká je před 22. zářím ještě přepojení na digitální síť. O nových telefonních číslech informují nové telefonní seznamy a každý účastník je podle Olšákové dostává každý měsíc s vyúčtováním. "Nová čísla mohou klienti zjistit také na informační lince 14 111," dodala.



LONDÝN - O 78 procent akcií Českého Telecomu se chystají bojovat angloamerické skupiny finančních investorů a světoznámých spekulantů. Vláda sice stanovila podmínku, podle níž se finanční investoři smějí účastnit soutěže jen ve spojení s telekomunikačními firmami, to se však dá do určité míry obejít, řekly včera agentuře Reuters zdroje z odvětví finančních investic.

Zdroje uvedly, že v souboji o Telecom se spojil americký finanční dům Warburg Pincus s britskými protějšky Doughty Hanson a Apax Partners. Toto konsorcium bude konkurovat skupině, v níž se spojila britská CVC Capital Partners s americkou Spectrum Equity Partners.

Pozorovatelé uvádějí, že situaci kolem Českého Telecomu pozorně sleduje i slavná americká investorská skupina Kohlberg Kravis Roberts (KKR). V záloze je připraven další americký finanční dům Advent International. Potenciální zájemci o privatizaci Českého Telecomu musí předložit privatizačnímu poradci J.P. Morgan své předběžné nabídky do zítřka. O informační memorandum k prodeji projevilo v prosinci zájem 25 firem.

Vládních 51 procent akcií má tržní hodnotu kolem 2,4 miliardy dolarů. Vláda by chtěla z prodeje získat zhruba 80 miliard korun (2,2 miliardy USD). Tyto naděje však zřejmě zmaří příchod dravých

finančních skupin, známých tvrdým smlouváním. Představy, že by se o Český Telecom ucházel špičkový evropský strategický hráč typu Deutsche Telekom či France Télécom, je vzhledem k velkým dluhům těchto operátorů a nynějšímu ekonomickému útlumu podle pozorovatelů málo reálná.



PRAHA - Dosavadní ředitel slovenské pobočky kabelové společnosti UPC Václav Bartoň je od ledna novým generálním ředitelem společnosti UPC ČR. Ve funkci nahradí Richarda Singera, kterému vypršela manažerská smlouva, uvedl mluvčí František Malina. "ČR, stejně jako Slovensko, skýtá značný potenciál pro rozvoj elektronických komunikací. Stále zde existuje velký prostor k dosažení plné saturace na trhu kabelové televize a k přístupu k vysokorychlostnímu internetu," uvedl Bartoň.

Bartoň, který bude nadále generálním ředitelem UPC na Slovensku, působil deset let v manažerských a ředitelských funkcích v českém a slovenském kabelovém průmyslu. Je prvním místopředsedou představenstva České asociace kompetitivních komunikací a předsedou dozorčí rady obdobné slovenské asociace. UPC je největší tuzemská kabelová společnost, která nabízí služby kabelové televize pro zhruba 370 000 domácností. Dále poskytuje internetové a telekomunikační služby.



HELSINKY - Prodej mobilních telefonů ve Finsku o Vánocích výrazně oživil díky výhodným nabídkám, kterými se operátoři snažili přilákat nové zákazníky. Oznámila to včera finská asociace dodavatelů mobilních technologií s tím, že prodej mobilních telefonů u maloobchodníků v prosinci stoupl meziročně o 10,2 procenta na 161 752 kusů.

V listopadu přitom prodej v meziročním srovnání klesl o 17 procent a za celý loňský rok se snížil o 19 procent na 1,13 milionu telefonů. V letošním roce očekává asociace nárůst prodeje na 1,3 milionu kusů.

Společnost Nokia, která je největším výrobcem mobilních telefonů na světě a hlavním dodavatelem pro finský trh, nezaznamenala v prosinci stejně jako americká Motorola a švédský Ericsson žádný výraznější nárůst. Zvýšení prodeje však vykázala německá firma Siemens, napsala agentura Reuters.



HONGKONG - Americká elektrotechnická společnost Motorola propustí od 700 do 800 lidí, které zaměstnává v Hongkongu. Půjde o lidi, kteří pracují v závodě na výrobu a testování polovodičů, přičemž náplň jejich práce budou zajišťovat výrobní závody v malajsijské metropoli Kuala Lumpur a v čínském městě Tchien-ťin.

Lidé, kterých se Motorola v Hongkongu zbaví, patří mezi 9400 zaměstnanců, o jejichž plánovém propuštění firma informovala již v prosinci. Snížení počtu zaměstnanců v hongkongské divizi přitom

znamená citelnou ránu pro ekonomiku této ostrovní země, která se potýká s nebezpečím recese.

Snižování počtu zaměstnanců bude nicméně probíhat postupně a zabere takřka celý tento rok. I potom bude Motorola v Hongkongu část lidí zaměstnávat, jejich počet se ale má pohybovat jen kolem

700. V současné době však firma v Hongkongu zaměstnává přibližně 2000 lidí, podotýká agentura Reuters. "Hlavním cílem je vlastně jen konsolidace výrobní činnosti na několika místech. Zaměříme se na Kuala Lumpur a Tchien-ťien, protože je tam více možností k růstu," řekla mluvčí firmy Gloria

Shiu. Motorola polovodiče v Hongkongu vyrábí již 33 let, asi 3500 lidí však polovodiče vyrábí i ve velkokapacitním závodě v Kuala Lumpur a dalších asi 1500 v novém závodě v Číně.