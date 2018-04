TELeKONOM: I Slováci chtějí vydělat...

BRATISLAVA - Slovenští ekonomičtí ministři navrhují prodat licence pro mobilní sítě třetí generace UMTS formou aukce. "Stanoví se nutné podmínky pro rychlost a kvalitu služeb tak, aby se otevřela aukce, v níž budou zájemci nabízet cenu," řekl na včerejší tiskové konferenci místopředseda vlády pro ekonomiku Ivan Mikloš. Resort dopravy chtěl původně určit cenu, za kterou by se licence mohly prodat a následně vybrat nejlepší nabídky. Podle Mikloše by v tomto případě mohla být při stanovení vysoké ceny aukce neúspěšná a nízké ceny by zase snížily možné příjmy z prodeje. Slovenská vláda v návrhu rozpočtu na rok 2002 původně očekávala příjem z prodeje licencí ve výši čtyř miliard korun. Pro srovnání, česká vláda počítá - při zhruba dvojnásobném objemu trhu - se ziskem ve výši dvacet miliard (českých, tedy asi o pětinu dražších) korun

CHICAGO - Americký telekomunikační koncern AT&T Corp. včera vyčlenil svou mobilní divizi AT&T Wireless Group do nezávislé společnosti. Uskutečnil tak první krok plánované rozsáhlé restrukturalizace. Dosavadní "stínové" akcie AT&T Wireless přeměnila newyorská mateřská společnost na běžné akcie a mezi akcionáře distribuovala 1,14 miliardy akcií, které sama držela.

Akcionáři dostali ke 22. červnu za každou akcii AT&T 0,3218 akcie AT&T Wireless a za každou dosavadní stínovou akcii AT&T Wireless jednu běžnou akcii. Oddělení AT&T Wireless se sídlem v Redmondu ve státě Washington je součástí rozsáhlého plánu rozdělit celý koncern do čtyř společností. Kromě firmy pro bezdrátové aktivity tak vznikne společnost se zaměřením na spotřebitelské telekomunikační služby, další pro služby zaměřené na firemní sféru a oddělí se divize širokopásmového přenosu. Oddělení posledních tří uvedených divizí se má uskutečnit v průběhu příštích 18 měsíců.

AT&T Wireless měla na konci prvního čtvrtletí 15,7 milionu uživatelů. Její tržby za čtvrtletí vzrostly meziročně o 46 procent na 3,21 miliardy USD. Americký operátor kabelových televizí Comcast o víkendu předložil nevyžádanou nabídku na převzetí širokopásmové divize AT&T za 44,5 miliardy USD. AT&T však dnes uvedla, že nemá v plánu prodávat širokopásmové kabelové operace. Akcie AT&T díky této zprávě včera na newyorské burze vyskočily o více než deset procent.

HONGKONG - Konglomerát Hutchison Whampoa Ltd. si vybral americkou společnost Motorola pro dodávky mobilních přístrojů třetí generace. Kontrakt má hodnotu 700 milionů USD a s dodávkami by se mělo začít v třetím čtvrtletí příštího roku, informoval Hutchison. Zástupci hongkongské společnosti dodali, že firma určila Motorolu jako svého prioritního dodavatele mobilních telefonů třetí generace. Telefony budou určeny mimo jiné pro dodávky do Británie, Itálie, Švédska, Austrálie a Rakouska.

Konglomerát Hutchison Whampoa je z 49,97 procenta vlastněn holdingem Cheung Kong Ltd a má majetek v oblasti energetiky, telekomunikací a v maloobchodě. Spolu s nizozemskou KPN a japonskou NTT DoCoMo vlastní licenci na provozování mobilní sítě nové generace UMTS v Británii a převzal kontrolu nad konsorciem, které získalo tuto licenci také v Itálii. Motorola je druhým největším výrobcem mobilních telefonů na světě po finské Nokii.

BRUSEL - Navrhované sloučení nizozemské telekomunikační společnosti KPN s jejím belgickým protějškem Belgacom se začíná potýkat s politickým odporem. Hovoří se totiž o tom, že kombinované cash flow bude mít takový objem, že ho KPN bude klidně moci použít na splácení svých dluhů. Ty nyní dosahují zhruba 23 miliard EUR. Někteří členové belgické vlády však nejsou fúzi se zadluženou zahraniční firmou nakloněni, protže mají špatnou zkušenost ze spolupráce se švýcarskou aerolinkou Swissair. Ta drží minoritní podíl v belgické letecké společnosti Sabena; belgická vláda (druhý spolumajitel) hodlá Švýcary za jejich přístup k partnerství soudit. Přestože mezi Sabenou a Belgacomem existují značné rozdíly, někteří politici čekají, že veřejnost se proti fúzi Belgacomu a KPN postaví, napsal včera britský list Financial Times. Dohoda obou telekomunikačních firem však má i své příznivce, především proto, že finanční situace KPN v současné době není příliš dobrá a Belgacom by tedy mohl získat lepší podmínky, než mu byly nabídnuty v loňském roce. Jak si KPN se svými dluhy poradí, chtějí vědět hlavně akcionáři firmy, především teď, když firma vzdala plány na emisi akcií s předkupním právem. Sloučení s Belgacomem by přitom mohlo spoustu věcí vyřešit, protože belgická firma má dluhy nižší než jednu miliardu EUR.

RALEIGH, Jižní Karolína - Francouzský výrobce telekomunikačních zařízení Alcatel propustí ve Spojených státech dalších přibližně 2500 zaměstnanců, což je asi 16 procent všech pracovníků, které firma v USA zaměstnává. Důvodem je pokračující pokles prodeje, který si vyžádá také uzavření výrobního závodu ve městě Raleigh v Severní Karolíně. Francouzi na americkém trhu pociťují citelné ochlazení, kterým tamní ekonomika prochází, a proto se snaží o snížení nákladů.

Alcatel teprve před několika týdny přerušil rozhovory o sloučení s americkou společností Lucent Technologies a již tehdy oznámil, že ve Spojených státech propustí 900 lidí a zavře tři továrny. V rámci posledně oznámených snah Alcatel přesune výrobní kapacity z Raleighu do jiných lokalit nebo výrobu předá smluvním partnerům. Pokračovat by však měl výzkum a vývoj, kterého se firma zatím vzdát nehodlá. Alcatel své aktivity řídí z texaského Dallasu a celkem v USA zaměstnává asi 15 000 lidí.

Loni se výroba v USA podílela na celkových tržbách firmy asi z 23 procent. Mluvčí firmy Brian Murphy agentuře AP sdělil, že propouštění se dotkne téměř všech úrovní, tedy od managementu až po základní výrobní profese. Zhruba 800 lidí odejde z ústředí firmy v Planu blízko Dallasu, kde je zaměstnáno asi 7000 lidí. Dalších asi 700 lidí odejde z výrobního závodu v Raleighu, kde je zaměstnáno asi 1500 pracovníků. Zhruba 100 lidí odejde z Chantilly ve Virginii a dalších 900 z dalších lokalit po celých USA.

