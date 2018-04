TELeKONOM: Hutchison chce nabízet porno třetí generace...

LONDÝN - Nejmladší britský mobilní operátor Hutchison 3G má v úmyslu zajistit si poptávku po službách třetí generace nabídkou pornografických materiálů. Firma již pověřila jednoho ze svých vysoko postavených zaměstnanců průzkumem trhu v této oblasti.

Přístroje ovládající UMTS, které by měly přijít do prodeje zhruba za rok, budou umět přenášet a stahovat barevné obrázky z internetu. Postupující technologický vývoj by měl také na některých přístrojích umožnit přehrávání kratších videoklipů.

Poskytování pornografie online by mohlo být jednou z možností, jak oživit poptávku po službách třetí generace. Analytici se domnívají, že zájem veřejnosti nemusí být dostatečně silný na to, aby operátorům pokryl náklady na získání licence a výstavbu sítě. Optimismus operátorů do jisté míry ospravedlňuje skutečnost, že právě pornografie dala vzniknout jednomu z mála dosud úspěšných obchodních modelů v e-commerce.

Nizozemsko-japonská společnost Hutchison 3G je považována za prvního z britských mobilních operátorů, který uvažuje o nabízení vlastních služeb. Podle vyjádření firmy není dosud jasné, co přesně bude její nabídka obsahovat. Společnost patrně nebude sama pornografické materiály vyrábět, ale bude s producenty vstupovat do partnerských vztahů.

CHICAGO - Americká telekomunikační společnost Motorola chce umořit své zadlužení pomocí vydání cenných papírů v celkové hodnotě 1,28 miliardy dolarů. V první emisi budou vydány veřejně obchodovatelné dluhopisy v ceně 875 milionů dolarů.

Podle analytika ratingové agentury Standard & Poor's Bruce Hymana se tah světové telekomunikační dvojky dal očekávat. Motorola podle jeho slov využívá relativně nízkých úrokových sazeb. Společnost by prodejem cenných papírů prakticky smazala svůj krátkodobý dluh.

Standard & Poor's snížila minulý týden rating závazků Motoroly z A- na BBB+. Firma se před tím vyslovila optimisticky ohledně vývoje na telekomunikačním trhu, nicméně oznámila, že ve třetím čtvrtletí bude její klíčová divize - výroba polovodičů - počtvrté za sebou ve ztrátě.

LONDÝN - Cena akcií britské telekomunikační společnosti Colt včera spadla o celých 20 procent poté, co firma varovala před pokračováním nízké poptávky po širokopásmových službách po celý zbytek letošního roku. Evropskému operátorovi se může propad ceny na burze zmařit již ohlášený plán dosáhnout výdělečnosti vydáním cenných papírů v hodnotě 575 milionů dolarů.

Předseda představenstva Coltu Jim Curvey uvedl, že "nevidí změnu nepříznivého trendu". "Předpokládáme, že poptávka po širokopásmových službách se do konce tohoto roku nezvýší," řekl Curvey. Akcie jeho firmy, které se v lednu letošního roku prodávaly za 19,21 libry, se během letošního roku propadly o více než 24 procent.

SAN ANTONIO (USA) - Americká telekomunikační společnost SBC Communications hospodařila ve třetím čtvrtletí s čistým ziskem 2,1 miliardy dolarů, což je o 31 procent méně než ve stejném období minulého roku. Firma navíc uvedla, že současný stav ekonomiky ji nutí snížit počet zaměstnanců o několik tisíc a také o zhruba 20 procent omezit kapitálové výdaje.

SBC je ve Spojených státech druhou největší společností, která poskytuje místní telekomunikační služby. Firma vytvořila na jednu akcii zisk 61 centů proti zisku 88 USc ve třetím čtvrtletí loni, přičemž provozní příjmy jí vzrostly o necelé procento na

13,5 miliardy dolarů. V údajích jsou přitom zahrnuty i tržby ve společném podniku Cingular Wireless.

Bez započtení jednorázových účetních položek čistý zisk firmy činil dvě miliardy dolarů, a zvýšil se tak z předchozích 1,96 miliardy USD. Zisk na akcii vzrostl na 59 z loňských 57 centů a byl zhruba v souladu s odhady analytiků výzkumné agentury Thomson Financial/First Call. Ti předpokládali zisk v pásmu od 55 do 62

centů, uvedla agentura Reuters.

SBC je dominantním operátorem na jihozápadě a středozápadě Spojených států. Firma ve svém sdělení uvedla, že pracuje na splnění stanoveného cíle, podle něhož má v letošním roce vytvořit zisk před započtením mimořádných účetních položek 2,35 USD na akcii. Vedení firmy ale varovalo před vývojem v příštím roce, kdy podle něj přetrvají současné problémy ekonomiky. Z toho důvodu bude růst zisku jen mírný.