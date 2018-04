TELeKONOM: Home Mini asi porušuje zákon...

BRNO - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) kritizuje podmínky cenového programu Home Mini, které svým zákazníkům nabízí Český Telecom. Za chybné považuje omezení volby operátora a přenositelnosti čísla. Odstranění těchto nedostatků prosadil ÚOHS do výzvy, kterou má Telecomu odeslat v nejbližší době Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Řekl to včera předseda antimonopolního úřadu Josef Bednář.

ČTÚ chce vyzvat Český Telecom k sestavení jednoho cenového programu, který již nebude obsahovat volný kredit hovorného a bude alternativou k cenovému balíčku Home Standard.

"Pokud by k odstranění závad nedošlo k 1. červenci 2002, úřad vyhodnotí předběžné šetření," uvedl Bednář. Nevyloučil případné zahájení správního řízení pro zneužití dominantního postavení s rizikem následné pokuty. Od 1. července 2002 by měli zákazníci Telecomu volat z jeho linek prostřednictvím předvolby přes sítě alternativního operátora.

Telecom podle mluvčího Vladana Crhy zatím žádnou výzvu oficiálně neobdržel a proto se k věci nebude vyjadřovat. Firma již dříve zdůvodňovala omezení v programu Home Mini jeho zaměřením na sociálně slabé málo volající zákazníky. Nižší paušál v programu vyrovnává vyšší hovorné.

Český Telecom při změně cen od letošního února zavedl pro domácnosti pět cenových programů, z nichž každý obsahuje po zaplacení měsíčního paušálu určitou částku, kterou mohou zákazníci provolat zdarma. Firma tím však podle alternativních operátorů nutí klienty bezdůvodně využívat svých služeb a zároveň vytváří nejistotu, kdy již zákazník volný kredit vyčerpal a vyplatí se mu zvolit jiného operátora.

SOFIA - Bulharský parlament včera schválil podmínky pro prodej státního telekomunikačního monopolu BTC a otevřel tak cestu pro transakci, která by zemi, jež je jedním z nejchudších uchazečů o vstup do Evropské unie, přinesla tolik potřebné finanční prostředky.

Bulharská vláda sice nestanovila žádnou minimální cenu, hodlá však prodejem PTC získat nejméně 100 milionů dolarů. Tato částka ilustruje prudký pokles v telekomunikacích od roku 2000, kdy předchozí vláda odmítla nabízených 610 milionů dolarů za 51procentní podíl v BTC a licenci pro provoz mobilních sítí GSM.

Prodej PTC, který by měl být zahájen do dvou týdnů, je jednou z hlavních priorit bulharské vlády a měl by sehrát klíčovou roli v plánu vyrovnat deficit běžného účtu prostřednictvím privatizace 1600 státních společností.

Bulharsko nabídne 65 procent akcií PTC, jehož monopol v oblasti pevných linek vyprší v roce 2003, prostřednictvím dvoukolové soutěže přístupné telekomunikačním firmám i finančním investorům. Vítěz soutěže rovněž získá opci na třetí licenci pro GSM.

Podle analytiků však bude prodej PTC obtížný kvůli současné situaci v telekomunikacích, nízké digitalizaci společnosti a skutečnosti, že vláda si hodlá ponechat zlatou akcii. Řecký telekom OTE sice již dříve naznačil, že by mohl mít o PTC zájem, ale dodal, že počká na přesné podmínky prodeje. Firma začátkem roku v Bulharsku získala druhou licenci pro GSM za 135 milionů dolarů, napsala agentura Reuters.

PLZEŇ - Plzeňský krajský soud včera zprostil obžaloby dvojici mužů, kteří byli podezřelí z podvodu, jímž prý připravili SPT Telecom o 3,2 milionu korun. Podle žalobce v roce 1996 zasáhli v digitální ústředně této firmy do softwaru tak, že se z určitých účastnických stanic dalo bez placení telefonovat na linky začínající předčíslím O609. Soud však muže osvobodil, protože nemohl z procesních důvodů použít znalecký posudek.

Rozsudek není pravomocný, protože se státní zástupce odvolal. Třicetiletý Radek Vopat a o rok starší Josef Valdhauser se odvolání vzdali. "Soud nemohl přijmout jako důkaz znalecký posudek, o nějž se opírala obžaloba. Jeho součástí totiž byly výpisy telefonních hovorů včetně čísla účastníka, data, doby trvání hovoru. Při jejich obstarávání však nebyl dodržen zákonný postup, a proto bylo nepřípustné použít posudek u soudu," zdůvodnil předseda senátu Přemysl Špicar.

VARŠAVA - Čistý zisk polské společnosti Polska Telefonia Cyfrowa (PTC) vzrostl v minulém roce na 427,2 milionu zlotých (104 miliónů USD) z předloňských 109,4 milionu zlotých. Oznámila to včera firma, která je největším mobilním operátorem ve východní Evropě.

Společnost, kterou vlastní francouzsko-americká Vivendi Universal, polský Elektrim a německý Deutsche Telekom, dále uvedla, že její provozní zisk vzrostl o více než 30 procent na 832 milionů zlotých z předchozích 632 milionů. Firma čelí významným změnám ve vlastnické struktuře poté, co společnost Vivendi Universal minulý týden oznámila, že hodlá prodat 49procentní podíl ve společném podniku Elektrim Telekomunikacja, který vlastní asi 51 procent akcií PTC.

Zbývající akcie PTC drží Deutsche Telekom. Polský finanční ústav BRE Bank začátkem tohoto týdne uvedl, že se rozhodl založit společný podnik s nizozemským investičním fondem Eastbridge, s jehož pomocí převezme 49 procent akcií Elektrim Telekomunikacja od firmy Elektrim. Zbylá dvě procenta akcií Elektrim Telekomunikacja má francouzská Société Générale, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Společnost TransgasNet, dceřiná firma hlavního českého dovozce plynu Transgas, dosáhla v loňském roce výnosů 1,52 miliardy korun a hrubého zisku 336 milionů korun. V roce 2000 měla firma od června, kdy začala své obchodní aktivity, výnosy 121,5 milionu korun a ztrátu 47,9 milionu korun.

Na tiskové konferenci to včera sdělili zástupci společnosti. Mimořádný růst výnosů je podle generálního ředitele firmy TransgasNet Josefa Anděla způsobený jednorázovou spoluprací s evropskými a globálními telekomunikačními operátory, kteří loni rozšířili své sítě do ČR.

Pro letošní rok očekává ředitel pro finance Jaroslav Hejnal výnosy nejvýše jednu miliardu korun za předpokladu, že firma bude pokračovat v nastartovaných aktivitách. Vzpruhou pro obchody firmy by měl být podle Anděla také letošní lednový vstup německé firmy RWE Gas do Transgasu.

Od letošního března se firma stala členem Sdružení poskytovatelů internetových služeb NIX a zároveň začala nabízet vysokorychlostní připojení k internetu. Společnost také dotváří vlastní optickou síť, která by letos měla pokrýt všechna krajská města. Přes tuto síť chce firma poskytovat i meziměstské a mezinárodní telefonní hovory velkým a středním podnikům.

FRANKFURT - Provozní ztráta německého mobilního operátora MobilCom se v loňském posledním čtvrtletí snížila o téměř polovinu na 38 milionů eur. Oznámila to včera firma a dodala, že v letošním roce očekává zvýšení tržeb i podílu na trhu.

Ztráta byla nicméně vyšší, než očekávali analytici, kteří ji podle průzkumu agentury Reuters odhadovali v průměru na pouhé čtyři miliony. Tržby společnosti klesly na 582 milionů ze 691 milionů ve stejném období roku 2000. Čistá ztráta se ve sledovaném období prohloubila na 157 milionů eur z předchozích 55,1 milionu.

MobilCom je jedním ze šesti operátorů vlastnících licenci pro třetí generaci mobilních telefonů v Německu. Jeho budoucnost je však nejistá kvůli sporům ohledně strategie s francouzským partnerem France Télécom. Podle zdrojů agentury Reuters uplatnil zakladatel a generální ředitel německé společnosti Gerhard Schmid opci na prodej 33 procent akcií MobilCom francouzskému operátorovi, aby tak firmě umožnil vykročit z krize. Předseda France Télécom Michel Bon však označil tento krok za neplatný.

Bon rovněž uvedl, že se spor nevyřeší, dokud nebude dokončen audit, který jeho firma nařídila. Auditoři mají za úkol prošetřit podezření z toho, že finanční prostředky operátora MobilCom byly využity k nákupu jeho akcií pro společnost vlastněnou Schmidovou manželkou.

Za celý rok 2001 se provozní ztráta společnosti MobilCom prohloubila na 65,5 milionu eur z předloňských 11,36 milionu. V letošním roce firma očekává ještě výraznější ztrátu kvůli nákladům souvisejícím se zahájením provozu služeb pro třetí generaci mobilních telefonů, napsala agentura Reuters.

PAŘÍŽ - Francouzská telekomunikační společnost France Télécom vykázala za minulý rok poprvé ve své historii čistou ztrátu. Ta podle dnešní zprávy společnosti činila 8,28 miliardy eur poté, co firma odepsala investice za 10,2 miliardy eur.

Bez zohlednění mimořádných položek vykázala skupina čistý zisk 1,9 miliardy eur. Zisk před započtením úroků, zdaněním, zohledněním měnových kursů a amortizací (EBITDA) činil 12,3 miliardy eur.

Provozní zisk společnosti se loni zvýšil na 5,2 miliardy eur ze 4,86 miliardy eur v roce 2000. V letošním roce skupina očekává, že zisk i příjmy vzrostou, a to až dvouciferně. Srovnatelné údaje za uplynulý rok však France Télécom neposkytla. Společnost měla na konci loňského roku dluhy 60,7 miliardy eur, její zadluženost se tak proti konci roku 2000, kdy činila 61 miliard eur, snížila jen nepatrně. Do roku 2003 by společnost chtěla prodejem nejádrových aktiv snížit zadlužení o 37 až 47 procent. Za loňský rok vyplatí France Télécom dividendy 1,0 eura na akcii, což je stejně jako v roce 2000.

Výrazný nárůst zisku zaznamenala mobilní divize Orange, v níž France Télécom vlastní 85 procent. Její zisk EBITDA dosáhl 3,288 miliardy eur ve srovnání 1,765 miliardy eur na konci roku 2000. Příjmy divize činily 15,08 miliardy eur, údaje za rok 2000 však společnost neposkytla.

Klientská základna divize Orange loni vzrostla o 29 procent na 39,3 milionu zákazníků. Průměrný příjem na jednoho uživatele na klíčovém domácím, ale i britském trhu však klesl, uvedla agentura Reuters.