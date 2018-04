TELeKONOM: Hasiči do měsíce zjistí, proč vyhořel pražský Telecom...

PRAHA - Příčinu lednového požáru telefonní ústředny Českého Telecomu v Praze 2 by hasiči mohli znát do konce března. Oheň tehdy dočasně vyřadil z provozu 41 000 telefonních stanic a způsobil škodu přibližně 100 milionů korun. Hasiči již dříve po konzultaci s policií zatím vyloučili možnost, že by požár někdo úmyslně založil. Šéf vyšetřovatelů pražského hasičského sboru Václav Hladík včera řekl, že na objasnění závažného a složitého případu, jímž tato událost je, mají dva měsíce. "Čekáme na výsledky z Technického ústavu požární ochrany, kde zkoumají poškozené součástky," dodal.

Technikům se podle tvrzení Telecomu podařilo den po požáru znovu připojit přes polovinu telekomunikačních linek. Všechny vyřazené linky zprovoznili o dva týdny později, tvrdí Telecom. To je ovšem v rozporu s výpověďmi zákazníků firmy v poškozené lokalitě, kteří TELeKONOMu sdělili, že ještě minulý týden některé linky nefungovaly.

FRANKFURT - Antimonopolní úřad v Německu zablokoval plán telekomunikační společnosti Deutsche Telekom, která měla v úmyslu prodat americké firmě Liberty Media aktivity v oblasti poskytování kabelových služeb. Píše se to v oficiálních dokumentech, které získala agentura Reuters. Zúčastněné strany obdržely oficiální sdělení antimonopolního úřadu včera. Za hlavní důvod zamítnutí plánu se přitom považuje ohrožení konkurenčního prostředí. V dokumentu se navíc opakují obavy, které už regulační úřad vznesl dříve. Ten totiž zpochybňuje, že by Liberty byla schopna dostat kabelovou síť na vyšší technickou úroveň.

Deutsche Telekom měl za své aktivity od Američanů získat asi 5,5 miliardy eur, rozhodnutí antimonopolního úřadu však nezkříží plány pouze telekomu, ale i americké straně. majitel firmy, magnát John Malone, chtěl z Liberty Media udělat jednoho z největších kabelových operátorů v Evropě, zatímco telekom chtěl peníze z prodeje použít na umoření části dluhů.

PEKING - Finský výrobce mobilních telefonů Nokia počítá v letošním roce s růstem příjmů z prodeje telefonů v Číně o 20 procent. Současně firma doufá, že díky novým vyspělým modelům se její podíl na místním trhu prudce zvýší, řekl v rozhovoru pro agenturu Reuters generální ředitel čínské mobilní divize David Hartley. Podle Hartleye by tak procentuální růst příjmů Nokie na čínském trhu byl vyšší než očekávaný růst příjmů celého místního trhu. Ten by se v letošním roce měl pohybovat v rozmezí deseti až 15 procent.

Čína je největším mobilním trhem na světě. Během prvního měsíce nového roku se podle údajů ministerstva informačního průmyslu počet klientů zvýšil o 5,1 milionu na 149,9 milionu. Za prvních deset měsíců loňského roku se každý měsíc zvýšil počet uživatelů v průměru o 5,08 milionu. Společnost Nomura International dodala, že prudký nárůst klientů byl způsoben posílením regionálních sítí vlastněných společnostmi China Mobile a China Unicom. Příjem na uživatele by se však měl během letošního roku snižovat, protože mobilní telefony si nyní pořizují méně bohatí Číňané, kteří využívají převážně předplacených služeb.

PRAHA - Český Telecom zvítězil ve výběrovém řízení na dodavatele datových služeb státnímu podniku Česká pošta. Smlouvu podepsali generální ředitelé obou firem na pět let, řekl mluvčí Telecomu Vladan Crha, hodnotu kontraktu ale nezmínil.

Do konce letošního roku se Telecom zavázal propojit asi 1700 poboček pošty, tedy zhruba polovinu z celkového počtu. Řešení, které je založeno na technologii pronajatých okruhů, zajistí podle Crhy propojení jednotlivých regionálních poboček a vybudování dvou centrálních lokalit. Součástí kontraktu je rovněž připojení poboček k síti internet, zajištění zálohování vybraných okruhů a poskytování služeb garance kvality (SLA).

Česká pošta loni v prosinci dokončila automatizaci pošt, čímž splnila první podmínku pro poskytování elektronických služeb na poštách. Druhou podmínkou je online připojení pošt do privátní datové sítě České pošty, která je cílem společného projektu, doplnil generální ředitel České pošty Jan Přibyl.

VARŠAVA - Druhý největší evropský provozovatel mobilních telekomunikací, polský Polkomtel SA, loni téměř ztrojnásobil čistý zisk na 591 milionů zlotých (142 milionů dolarů). Zisk vzrostl i přes pokles polské ekonomiky, připomněla firma ve včerejší zprávě. Tržby firmy loni vzrostly o pětinu na 4,2 miliardy zlotých. Tak vysoký nárůst zisku byl možný díky tomu, že se tržby zvyšovaly rychleji než náklady, vysvětlil finanční ředitel Jesper Larsen. Hrubý provozní zisk (EBITDA) vzrostl o téměř 42 procent na 1,53 miliardy zlotých. Marži tohoto zisku se zvýšila o pět procentních bodů na 35,6 procenta. Polkomtel měl loni 3,44 milionu zákazníků. Letos by se tržby mohly zvýšit zase o 20 procent, a to na rovných pět miliard zlotých.

Polkomtel je první ze tří polských mobilních operátorů, který zveřejnil výsledky za minulý rok. Vyplývá z nich, že si vedl lépe než jeho konkurenti provozující pevné telefonní linky. Hlavními akcionáři Polkomtelu jsou britská firma Vodafone, dánská TDC a polské koncerny KGHM a PKN Orlen. S rostoucím rozšířením mobilních telefonů v polské populaci a s nižšími cenovými sazbami však společnosti Polkomtel loni klesly tržby přepočtené na uživatele. Míra penetrace je však v Polsku stále nižší v porovnání s okolními zeměmi. Důvodem je zpomalení ekonomiky, vysoká nezaměstnanost a relativně vysoké ceny mobilních telefonních služeb.