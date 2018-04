TELEKONOM: GTS začala nabízet internet přes volbu operátora...

PRAHA - Telekomunikační firma GTS začala nabízet telefonické připojení k internetu prostřednictvím služby volba operátora. Tento způsob účtování přináší průměrně třetinovou úsporu nákladů v porovnání s připojením přes dominantního operátora, uvedl marketingový ředitel David Duroň.

Minuta připojení ve špičce vyjde na 88 haléřů a mimo špičku na 48 haléřů. Konkurenční Český Telecom nabízí v nejpoužívanějším programu Standard prvních deset minut připojení ve špičce za 1,40 Kč za minutu a další minuty za 80 haléřů. Mimo špičku si firma účtuje 55, respektive 25 haléřů. Další konkurenti Telecomu zatím internet prostřednictvím volby operátora nenabídli.

"Připojení k internetu je ještě jednodušší než v případě telefonního volání, protože uživatel nemusí manuálně vytáčet předvolbu. Má ji totiž přednastavenou ve svém počítači," vysvětlil Duroň. Podle něj se zpřístupněním internetu volba operátora stává zajímavou pro nové uživatele z podnikatelské sféry. Firma začala službu volba operátora pod názvem GTS Volba Plus poskytovat firemním zákazníkům z řad menších firem, ke kterým nemá přivedenu vlastní síť.

Volba operátora umožňuje alternativním operátorům od poloviny roku přístup k zákazníkům Telecomu. Ti tak mohou po vytočení čtyřmístné předvolby využívat služby jiných firem.

AMSTERDAM - Nizozemská telekomunikační společnost KPN by podpořila zvláštní dividendu z peněz Českého Telecomu, kdyby tento krok česká vláda navrhla. Řekl to včera agentuře Reuters mluvčí KPN. "Mohu bezpečně říci, že proti dividendě nebudeme," řekl mluvčí nizozemské společnosti Bram Oudshoorn. Myšlenka dividendy se objevila jako prostředek náhrady za neuskutečněné vládní příjmy z nezdařeného dokončení privatizace Telecomu.

Vládě se nepodařilo prodat svých 51 procent akcií Telecomu konsorciu Deutsche Bank a TDC. Podepsala se na tom zčásti neschopnost KPN a švýcarské Swisscom, které ve společném podniku TelSource drží třetinový balík akcií Teleocmu, dohodnout se na podmínkách prodeje.

Zdroje z české vlády po zrušení privatizace médiím řekly, že jednou z diskutovaných možností je jednorázová dividenda v sumě téměř 100 korun na akcii. To by znamenalo pro stát příjem asi 16 miliard korun. Pozorovatelé se obávali toho, že by TelSource tak vysokou dividendu nemusel podpořit, protože by mohla oslabit finanční pozici českého operátora. Tím by se dále zhoršily perspektivy prodeje, o nějž má KPN eminentní zájem.

ŘÍM - Italský energetický koncern Enel může převzít provozovatele pevných telefonních linek, společnost Infostrada. Svolení bez dodatečných podmínek včera Enel dostal od italského protimonopolního úřadu. Úřad tak zvrátil předchozí rozhodnutí, podle nějž měl Enel kvůli koupi Infostrady prodat část výroby elektrické energie.

Úřad změnu postoje ve zprávě vysvětlil změnou podmínek na trhu a jinou strategií samotného podniku síťových služeb. Enel je v Evropě největší energetickou akciovou společností, s jejímiž akciemi se obchoduje na burze. Akcie Enel včera stouply o 0,27 procenta na 4,86 eura. Bývalý monopol z 68 procent patří italskému ministerstvu financí.

Protimonopolní úřad změnil své únorové rozhodnutí na základě nálezu nejvyššího odvolacího soudu Itálie. Ten v červnu dospěl k závěru, že by úřad měl omezit požadavek, aby společnost Enel kvůli koupi Infostrady prodala elektrárenská aktiva. V únoru úřad žádal, aby Enel prodala výrobní kapacitu 5500 megawattů elektrické energie. Nyní úřad dospěl k závěru, že převzetím Infostrady společnost Enel nezíská dominantní postavení na trhu elektřiny. Enel musí navíc prodat výrobní kapacitu 15 000 megawattů, aby vyhověl požadavkům Evropské unie pro deregulaci odvětví, připomněla agentura Reuters.



MOSKVA - Ruská telekomunikační společnost Rostělecom zaznamenala za devět měsíců tohoto roku mírný růst čistého zisku o 3,2 procenta na 94,9 milionu dolarů. Výsledky jsou podle mezinárodních účetních standardů IEA, uvádí se ve včerejším prohlášení společnosti.

Očištěný zisk společnosti, která poskytuje telekomunikační spojení na dlouhé vzdálenosti, stoupl na 268,6 milionu dolarů z 212,1 milionu USD ve stejném období loni. Konsolidované příjmy se zvýšily na 622,8 milionu z 601,6 milionu USD v období leden až září 2001.

Objem přenosů na dlouhé vzdálenosti se proti předchozímu roku zvýšil o 13,4 procenta. Objem přenosů do zahraničí vzrostl meziročně o 11,2 procenta, ze zahraničí do Ruska pak o 7,5 procenta, dodala společnost.

Provozní výdaje firmy meziročně klesly o 5,1 procenta na 521,5 milionu USD. Za poklesem provozních výdajů stály hlavně menší platby operátorům a snížení některých daní, ovšem nikoliv daně z příjmu, napsala agentura Reuters.