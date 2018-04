TELeKONOM - GTS skončilo s dial-up internetem za paušál

28.06.

PRAHA - Spekulace týdeníku Euro o konkurzu či bankrotu Aliatelu dnes odmítl generální ředitel společnosti Bernhard Fanger. "Aliatel po fázi masivních investic do infrastruktury prochází fází řízené restrukturalizace a stabilizace podle jasně stanoveného plánu, v těsné spolupráci s akcionáři a za jejich plné podpory," zdůraznil Fanger.

Dosavadními výsledky restrukturalizačního plánu a přijetím dalších kroků se bude zabývat valná hromada Aliatelu, která se koná 1. července. Jak však Fanger upozornil, z administrativních důvodů může být její termín odložen o dva až tři týdny. "Opatření, která máme připravena, nám umožní vypořádat se s našimi dlouhodobými závazky. Nicméně zdůrazňuji, že vše běží podle plánu a Aliatel se nenachází v jakékoli neočekávané a vlastní chod ohrožující situaci," dodal Fanger.

Fanger se zároveň ohradil proti tvrzení o domnělé katastrofální finanční situaci a nedostatku hotovostních prostředků: "Naše finanční toky máme plně pod kontrolou a cash-flow je v současnosti vyrovnané. Objem hotovostních rezerv se neustále pohybuje nad 200 miliony korun a firma je plně samofinancovatelná."

29.06.

PRAHA - Dočasným generálním ředitelemmobilního operátora Eurotel má být jeho bývalý finanční ředitel a současný viceprezident Telecomu pro transformaci Michal Heřman. Heřman, který je rovněž jednatelem Eurotelu, ve funkci nahradí Terrence Valeskiho, který začátkem června z firmy odešel. Stálého Valeskiho nástupce Telecom v současnosti hledá. ČTK to řekl dobře informovaný zdroj.

PRAHA - Vysokou odborností lidí v kombinaci s produktovou vyspělostí firem, avšak nedostatkem počátečního kapitálu se vyznačuje český a slovenský trh nových technologií. Jak dnes potvrdil poradce MCI Prague Ondřej Bartoš, i proto firma hodlá v roce 2005 v Praze vytvořit regionální technologický fond, řízený polskou společností MCI Management. Ta dnes vstupuje na český a slovenský trh s cílem investovat venture kapitál.

Vznikem fondu by v budoucnu do regionu České a Slovenské republiky, vedle současných aktivit MCI, přitekly další finanční prostředky. "Plány fondu by tak do jisté míry kopírovaly podnikání MCI s tím, že by objem prostředků určených k investování, byl vyšší," dodal Bartoš. Za možného lokálního konkurenta fondu označil Bartoš Cash Reform Group, která však podle něj v posledních dvou letech neinvestovala.

PRAHA - České radiokomunikace v současné době posuzují tři české firmy, které by pro ně byly natolik zajímavé, že by je převzaly. Agentuře Reuters to řekl předseda představenstva firmy Miroslav Čuřín. Jmenoval Contactel, GTS a Aliatel

PRAHA - Předsedou dozorčí rady Českého Telecomu byl na dnešním prvním zasedání po valné hromadě zvolen Jiří Hurych. Vystřídal tak Ondřeje Felixe, který na členství v orgánu letos v dubnu rezignoval na protest proti odvolání jednatelů Eurotelu.

Felix také posléze ještě s Adamem Blechou odstoupil z dozorčí rady Eurotelu. Ta dnes rezignaci obou členů vzala na vědomí. Hurych od roku 2002 do roku 2004 zastával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Škoda Praha. Dozorčí rada Českého Telecomu má 15 členů, z nichž pět volí zaměstnanci firmy. Zbývajících 10 členů zastupuje akcionáře.

30.06.

Tokio - Sony Ericsson a dodavatel technologií založených na J2ME Tira Wireless včera na JavaOne Conference oznámili, že hodlají spolupracovat na herních řešeních. Firmy plánují využít platformu Tira Jump a zajistit tak rychlou přenositelnost J2ME aplikací do telefonů Sony Ericsson.

Výrobce si od tohoto kroku slibuje zjednodušení celé tvorby aplikací. Ty se totiž musí ručně přepisovat pro různé modely a udržování několika verzí je poměrně náročné. Nový nástroj v telefonech Sony Ericsson umožní operátorům snadné šíření javových aplikací mezi širokou veřejnost a je logickou odpovědí na rostoucí poptávku po stahovatelném obsahu.

PRAHA - Ze společnosti Eurotel dnes odešel bývalý jednatel a dosavadní výkonný ředitel právní divize Luboš Borik. ČTK to řekla mluvčí firmy Diana Dobálová. "Pan Borik se bude věnovat své původní profesi advokáta. O dalších případných personálních změnách budeme informovat, budou-li aktuální," uvedla. Borika dočasně nahradí dosavadní manažer právního útvaru Petr Příhoda.

PRAHA - Společnost GTS se jako poslední ze tří poskytovatelů rozhodla přestat nabízet vytáčené připojení na internet za měsíční paušál. Důvodem je ztrátovost služby. Zkušenosti z několikaměsíčního provozu služby prokázaly, že minutové zpoplatnění mezi operátory není slučitelné s paušálním účtováním připojení k internetu koncovým zákazníkům, uvedla marketingová ředitelka Tereza Vránková.



01.07.

PRAHA - Nové členy představenstva i dozorčí rady zvolila na svém zasedání v úterý 29. června valná hromada Českých radiokomunikací (ČRa). Vyplývá to ze zprávy o konání valné hromady společnosti.

Pětičlenné představenstvo k 30. červnu po odstoupení Zdeňka Bakaly na začátku června doplnil Andri Sveinsson. Kooptovaní zástupci Deutsche Bank Mark Donegan a Dominic Redfern byli ve funkcích potvrzeni a předsedou zůstává Miroslav Čuřín, místopředsedou pak Scott Baker.

PRAHA - Základní kapitál Aliatelu navýšila valná hromada o dluh vůči akcionářům ve výši 2,2 miliardy korun. Základní kapitál firmy tak vzrostl z 3,27 na 5,47 miliardy korun. Dnes o tom informoval mluvčí firmy Pavel Kaidl. Jak pro ČIA uvedl analytik Atlantik FT Tomáš Gatěk, firma touto operací vyřešila svou kapitálovou strukturu, kdy finanční stabilitu firmy ohrožovalo vysoké zadlužení. Navíc to podle něj bude mít i pozitivní vliv na cash-flow firmy nezatížené placením úroků a zároveň se domnívá, že by Aliatel neměl potřebovat dodatečné zdroje na financování provozu společnosti. "Před Aliatelem jako oddluženou společností se tak otevírá nová cesta k prodeji," dodal Gatěk.

02.07.

TOKIO - Japonská společnost NEC chce v tomto finančním roce končícím v březnu zdvojnásobit dodávky mobilních telefonů do Číny na dva miliony přístrojů. Oznámila to dnes firma a dodala, že v dalším finančním roce plánuje zvýšení dodávek o polovinu na tři miliony kusů.

"Během tří let se hodláme stát jedním ze tří největších prodejců mobilních telefonů v Číně," prohlásil viceprezident společnosti Susumu Otani. V uplynulém finančním roce prodala firma, která je největším dodavatelem mobilních telefonů pro domácí japonský trh, v Číně zhruba milion mobilů.