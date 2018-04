TELeKONOM: Go Eurotelu bude večer levnější...

PRAHA - Mobilní operátor Eurotel od poloviny ledna na dva měsíce zlevní večerní volání z předplacených karet Go na polovinu. Opatření se podle mluvčího Jana Kučmáše bude týkat všech tarifů Go vždy od 20. do 24. hodiny. Firma zároveň zavede pro předplacené karty sekundovou tarifikaci hovorů po první minutě.

Například u tarifu Quatro Go zaplatí uživatel za minutu hovoru večer 1,35 Kč do pevné sítě a sítě Eurotel a do ostatních sítí se dovolá za 3,95 Kč. U tarifu Fun Go zaplatí v této době Go zákazníci 3,30 Kč při hovoru do všech mobilních i pevných sítí.

K úpravám cen pro předplacené karty přistoupí od února i konkurenční RadioMobil. Ten zákazníkům nabídne snížení ceny volání do pevné sítě o 2,90 Kč a nižší ceny volání v rámci sítě pro uživatele tarifu Twist Extra. Firma si však vysloužila nelibost uživatelů kvůli chystanému zpoplatnění posílání SMS z internetu a volání do hlasové schránky. Český Mobil zatím žádné změny neohlásil.

Eurotel měl koncem září 2002 kolem 3,68 milionu aktivních zákazníků. Koncem roku bylo podle odhadů odborníků na trhu kolem 8,5 milionu uživatelů mobilních telefonů.



PRAHA - Český Telecom zřejmě v nejbližších měsících nebude měnit ceny hovorného. Firma přitom na podzim počítala s tím, že v únoru představí nové tarify včetně jednotné sazby pro místní a meziměstské volání. "V nejbližší době neplánujeme žádné zásadní změny cen telefonní služby," uvedl mluvčí firmy Vladan Crha s tím, že Telecom nyní neplánuje ani zavedení jednotného tarifu.

Prioritou firmy je podle Crhy v současnosti jednání s ostatními operátory a ČTÚ o přípravě služby vysokorychlostního internetu ADSL. Tu by měl Telecom představit během prvního čtvrtletí.

Podle dobře informovaného zdroje souvisí změna přístupu firmy se změnou na postu generálního ředitele. Dočasný šéf Ondřej Felix má totiž o tarifech jinou představu než jeho předchůdce Přemysl Klíma. Návrh jednotného tarifu přitom již posuzoval Český telekomunikační úřad. Nyní úřad s Telecomem o cenových změnách údajně nejedná.

V loňském roce Telecom zvýšil ceny v průměru o 3,7 procenta. Letos firma počítala s tím, že se započtením inflace reálná úroveň tarifů poklesne.

PLZEŇ/PRAHA - Celkem 1000 až 1200 lidí ze současných 14 000 zaměstnanců letos propustí Český Telecom. Vyplývá to z vyjádření mluvčího podniku Vladana Crhy, který řekl, že letošní propouštění bude mít zhruba stejné tempo jako loni. Loni firma propustila přibližně 1200 lidí. Propouštění bude podle Crhy souviset zejména se zaváděním nových technologií a digitalizací telefonních ústředen, která byla ukončena loni.

"Snižování zhruba v tomto objemu provádíme každoročně od poloviny 90. let," uvedl Crha. Propouštění bude rozloženo do celého roku, zaměstnanci nedostanou výpovědi naráz, dodal.

Firma má ale podle Crhy stále zájem o přijímání lidí z oblasti informačních technologií, obchodu, marketingu a pracovníků styku se zákazníky.

Jen v plzeňském kraji by měla letos odejít z Telecomu stovka pracovníků. "Tuto sumu vám nepotvrdím. Z naší divize sítí, která čítá 233 lidí, by se to mělo týkat 13 až 14 procent lidí," řekl manažer pro plzeňskou oblast Václav Hůrka. V kraji ale pracují mimo tuto divizi další desítky obchodníků, techniků digitálních ústředen a pracovníků dohledových a informačních center.

Podle Crhy je sledovaným kritériem síly telekomunikačních společností počet telefonních stanic na zaměstnance. Český Telecom jich má zhruba 260, ale západní giganti se pohybují kolem 300. "Nyní už ale toto kritérium tolik neplatí, neboť stále stoupá význam datových služeb a připojení k internetu," dodal mluvčí.

BUDAPEŠŤ - Americké společnosti American International Group (AIG) a GMT Communications Partners se dohodly na koupi zadlužené maďarské telekomunikační divize mediální skupiny Vivendi. Potvrdily to včera obě americké firmy. Dohodu musí ještě schválit věřitelské banky a regulační úřady.

Společnosti ve včerejší zprávě neposkytly žádné finanční podrobnosti o transakci, o níž již v úterý informovala maďarská média. Požadovaná cena za divizi Vivendi Telecom Hungary byla zhruba 450 milionů dolarů. Podle analytika ze společnosti Concorde Securities však konečná cena vzhledem ke dluhu 300 milionů eur pouze nepatrně přesáhne 120 milionů dolarů, napsala agentura Reuters.

Divize má na maďarském trhu pevných linek přibližně 12procentní podíl. Trh pevných telefonních linek byl v Maďarsku asi před rokem uvolněn, nadále je však dominantním operátorem bývalý monopol Matáv se zhruba 79procentním podílem. Vivendi poskytuje hlasové, datové a internetové služby a v Maďarsku již investovala kolem 550 milionů dolarů.

V Maďarsku žije 10,2 milionu lidí, tedy zhruba stejně jako v Česku. Na konci října mělo pevnou linku přihlášeno asi 3,68 milionu lidí, takže pokrytí činilo 36,2 procenta. Počet předplatitelů byl na vrcholu loni v červnu, kdy bylo pokrytí 36,6 procenta.

Na telekomunikačním trhu v Maďarsku působí i společnost Pantel, kterou vlastní nizozemský operátor KPN. Pantel je v současnosti rovněž na prodej.