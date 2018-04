TELeKONOM: France Télécom shání české koruny...

LONDÝN/VARŠAVA - Polská vláda bude čekat na novou nabídku France Télécom na koupi dalšího podílu v dominantní telefonní společnosti TPSA až do úterka. Vyjednávat se však bude i o velikosti prodávaného podílu. France Télécom, který již vlastní 35 procent akcií TPSA, nechal začátkem tohoto týdne propadnout opci na nákup dalších deseti procent akcií společnosti. Francouzi přitom uvedli, že chtějí za dodatečný podíl zaplatit pouze "zhruba tržní cenu".

"Protože opce vypršela, může se nyní vyjednávat o ceně a o možných změnách ve vlastnické struktuře," řekla ministryně podle agentury Reuters. Dodala, že na novou nabídku čeká do úterka; nabídnutá cena by podle ní měla obsahovat přirážku k nynější tržní ceně. Ministerstvo již dříve upozornilo na to, že pokud France Télécom svou opci nevyužije, bude moci vláda s tímto podílem udělat, co bude chtít. Vzhledem k letošnímu propadu tržní hodnoty TPSA je však podle analytiků jediným možným přijatelným východiskem prodej podílu za mnohem nižší než původně požadované ceny. Tím by se uvolnila cesta k plánovanému uvedení další části TPSA na burzu.

Tato zpráva přichází ve chvíli, kdy France Télécom - jako jeden z možných kandidátů na koupi Českého Telecomu a tím i největšího českého mobilního operátora Eurotelu - vydává na trhu eurobondů emisi dluhopisů v české měně. Dluhopisy mají hodnotu půl miliardy korun a doba jejich splatnosti je tři roky. Není přitom přesně známo, co k emitování korunových dluhopisů společnost France Télécom přimělo. O podmínkách emise včera informoval její hlavní manažer, Commerzbank Securities Prague.

Úrokový výnos obligace byl stanoven na 0,30 procentního bodu nad tříměsíční sazbou PRIBOR. Primárním investorům se budou cennépapíry prodávat 20. srpna za 100,27 procenta nominální hodnoty. S obligacemi se bude obchodovat na burze v Lucemburku a jejich splatnost byla stanovena na 20. srpna 2004. Rozhodným právem je u této emise právo anglické. Ratingová agentura Standard & Poor's obligace France Télécom hodnotíznámkou A-minus, zatímco konkurenční Moody's Investors Service pro ně má hodnocení A3.

PRAHA - Akcie Českého Telecomu, hlavního titulu domácího trhu, včera pokračovaly ve středečním sestupu na nové minimum. Propad však během dne zmírnily a nakonec uzavřely těsně pod středečním kursem. V konečném součtu ztratily jen 0,5 procenta na 293,3 Kč. Vyplývá to ze statistiky pražské burzy. Silný prodej akcií Telecomu ve středu iniciovali zahraniční investoři, varováni možným vysokým budoucím zadlužením firmy nákupem Eurotelu a zprávou Standard & Poor's o přesunu Telecomu do režimu sledování.

Po dramatickém úvodu se Telecom podle makléřů během dopoledne odrazil ode dna a po odpolední stagnaci smazal téměř všechny denní ztráty během závěrečného nákupního finiše. Dopolední zlevnění, když v 10:00 byl slabší o 6,61 procenta, nabídlo investorům zajímavou příležitost k nákupu, v nejbližší době je však vývoj papíru nejistý. Z dlouhodobého hlediska však doporučují Telecom ke koupi všechny přední makléřské společnosti.

Akcie Českého Telecomu se podle analytiků obchodují s 55procentním diskontem proti jejich odhadované základní hodnotě. Analytici investiční společnosti Union je doporučují právě vzhledem k záměru koupit zbylý podíl v Eurotelu. Tato investice podle nich sice krátkodobě zatíží hospodaření firmy, ale z dlouhodobého hlediska to znamená výrazné zvýšení její hodnoty.

MNICHOV - Německá telekomunikační společnost Siemens včera ohlásila, že plánuje radikální škrty v provozu své neprosperující sítě pevných linek ICN. Společnost oznámila, že součástí její snahy snížit provozní náklady bude zrušení více pracovních míst než 10 000, kolik plánovala na začátku letošního roku.

Společnost ICN, kterou po odchodu současného šéfa Rolanda Kocha povede Thomas Ganswindt, se v posledním čtvrtletí ocitla v hluboké ztrátě. Ozdravné plány Siemensu jsou zatím v raném stadiu a měly by se soustředit na továrny ICN mimo Německo, zejména v Asii.

Siemens již dříve oznámil, že letos propustí 5500 zaměstnanců, což představuje více než desetinu jeho celkové pracovní síly (53 000). Pesimističtější odhady hovoří o tom, že se Ganswindt bude muset zbavit až 20 procent zaměstnanců.

NEW YORK - Agentura Moody's Investors Services včera snížila rating dlouhodobého dluhu kanadské telekomunikační společnosti Nortel Network. Důvodem je strmý pokles prodeje telekomunikačního vybavení Nortelu. "Snížení ratingu odráží výrazné snížení prodejnosti výrobků Nortelu ze strany telekomunikačních operátorů, zejména těch, kteří své místo na trhu teprve hledají. Tento fakt vedl k dalšímu snížení finančních výsledků a zvýšení zadluženosti," řekli zástupci Moody's. Agentura snížila svůj rating dlouhodobých dluhů Nortelu z Baa1 (z původního A3).

Negativní vyhlídky jsou podle vyjádření agentury způsobeny především "značnou nejistotou ohledně délky trvání a intenzity poklesu trhu". Rating celé společnosti Nortel a jejích amerických poboček není snížením ratingu dlouhodobých dluhů ovlivněn.