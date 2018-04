TELeKONOM: France Télécom jde nahoru, ostatní dolů...

- Tržby francouzské telekomunikační společnosti France Télécom vzrostly v prvním pololetí o jednu třetinu na 20,4 miliardy eur ve srovnání s 15,3 miliardy ve stejném období loňského roku. Mobilní divize Orange více než zdvojnásobila tržby na 6,9 miliardy eur z loňských 3,1 miliardy. Tržby divize Wanadoo, která se zabývá poskytováním internetových služeb, vzrostly o polovinu na 642 milionu eur z 431 milionu v loňském roce. Počet zákazníků France Télécom dosáhl na konci června 86 milionu a meziročne tak vzrostl o 43,9 procent. Počet zákazníků u divize Orange vzrostl o 128 procent na 35,5 milionu a u divize Wanadoo o 167 procent na pět milionu. Firma také uvedla, že by za celý letošní rok měla dosáhnout plánovaného nárůstu tržeb o 25 procent, napsala agentura Reuters.

PAŘÍŽ - Výrobce telekomunikačního zařízení Alcatel snížil v druhém čtvrtletí letošního roku provozní zisk o 77 procent na 136 milionů EUR. Jako součást plánu na snížení nákladu se společnost rozhodla do konce roku propustit 14 000 zaměstnanců. Výsledky jsou však příznivejší než očekávání analytiků, kteří v anketě agentury Reuters předpovídali zisk v rozmezí 60 až 120 milionů EUR. Vlivem mimořádných restrukturalizačních nákladů spojených s odpisem zásob vykázal Alcatel v druhém čtvrtletí ztrátu 3,12 miliardy EUR po loňském zisku 344 milionu EUR. Tržby společnosti se snížily na 6,77 miliardy EUR z loňských srovnatelných 7,69 miliardy EUR. "Protože začneme sklízet výhody ze současných restrukturalizačních programů, zvláště ve čtvrtém čtvrtletí, očekáváme, že firma vykáže v roce 2001 pozitivní provozní zisk," dodal k výsledkům Tchuruk.

Jako součást opatření na snížení nákladů propustí Alcatel v letošním roce 14 000 zaměstnanců z celkových 110 000. Současně také hodlá propustit 4000 smluvních zaměstnanců a převést 2000 zaměstnanců do oustourcingových firem. Prodej síťové divize společnosti se v druhém čtvrtletí zvýšil na 3,12 miliardy EUR z loňských 2,8 miliardy. Prodej optické divize vzrostl na 2,1 miliard EUR z loňských srovnatelných 1,7 miliardy. Divize e-business, která zahrnuje divizi mobilních telefonů a služeb, snížila prodej na 811 milionů EUR z 1,2 miliardy v období duben až červen 2000.



LONDÝN - Zisk společnosti British Telecommunications klesl v prvním fiskálním čtvrtletí na 186 milionů liber (264,8 milionu dolarů) ve srovnání s 319 miliony liber v předcházejícím období a s 637 miliony ve stejném období loňského roku. Analytici přitom očekávali zisk 70 až 240 milionů liber. Předseda společnosti sir Christopher Bland prohlásil, že provozní výsledek v prvním čtvrtletí byl uspokojivý, a dodal, že společnost zaznamenala pokrok ve snižování svého dluhu. Ten klesl na konci čtvrtletí díky emisi nových akcií a prodeji aktiv na 17,5 miliardy liber ve srovnání s 27,9 miliardy na konci března. Mobilní divize BT Wireless zaznamenala ztrátu 95 milionů liber, která byla způsobena špatnými výsledky německé Viag Interkom a nizozemské Telfort. Tržby divize dosáhly 1,04 miliardy liber. Britská divize pro pevné linky Retail naopak zvýšila provozní zisk na 316 milionu liber z 225 milionu v loňském roce, napsala agentura Reuters.



TOKIO - Největší výrobce spotřební elektroniky na světě Sony Corp. snížil v prvním čtvrtletí fiskálního roku, které odpovídá druhému čtvrtletí kalendářního roku, provozní zisk o 90 procent na tři miliardy JPY (24,27 milionu USD). Vyplývá to z údajů, které dnes společnost zveřejnila. Výsledky jsou hluboko pod očekáváním analytiků, kteří předpovídali zisk v rozmezí 26 až 37 miliardy JPY, když ve srovnatelném období loni provozní zisk činil 30,59 miliardy JPY. Tržby společnosti naopak vzrostly o 4,4 procenta na 1,64 bilionů JPY. Při konstantním směnném kursu však o tři procenta klesly. Čistý zisk se snížil na 30,08 miliardy JPY z 92,44 miliardy JPY v období duben až červen 2000. Slabý jen sice podpořil hodnotu zahraničních příjmů firmy, ta však byla postižena nákladným stažením mobilních telefonů z prodeje v Japonsku. Nekteří analytici se také obávají pomalého růstu prodeje videoherní konzole PlayStation 2.

CHICAGO - Největší světový výrobce optických kabelů Corning vykázal ve druhém čtvrtletí ztrátu 4,8 miliardy dolarů ve srovnání se ziskem 149 milionů ve stejném období loňského roku. Ve ztrátě jsou zahrnuty náklady 4,8 miliardy dolarů způsobené poklesem kapitálové hodnoty nehmotných aktiv a restrukturalizační náklady osm milionů dolarů. Provozní zisk dosáhl 29 centů na akcii a překonal tak odhady analytiků, kteří podle společnosti Thomson Financial/First Call očekávali zisk v rozmezí od 17 do 20 centů na akcii. Průměrný odhad činil 18 centů na akcii.Tržby společnosti vzrostly o pět procent na 1,9 miliardy dolarů z loňských 1,8 miliardy. Firma zaznamenala značný propad poptávky v Severní Americe, v Číně naopak tržby vysoce vzrostly.Corning omezoval své náklady prostřednictvím snížení investic, uzavření továren a propouštění zamestnanců, napsala agentura Reuters.



PAŘÍŽ - Francouzská technologická skupina Sagem hospodařila v prvním pololetí letošního roku s provozní ztrátou 137 milionů EUR, když ve stejném období předchozího roku skončila se ziskem ve stejné výši. Na ztrátách se nejvíce podílela divize mobilních telefonů.Tržby společnosti se snížily na 1,62 miliardy EUR z loňských srovnatelných 2,04 miliardy EUR. Čistá ztráta v prvním pololetí byla 257,2 milionu EUR po předchozím zisku 76,5 milionu EUR.

Sagem zaúčtoval během sledovaného období mimořádné poplatky 247 milionů EUR, z nichž dvě třetiny jsou spojeny s odpisem nadměrných zásob mobilních telefonů. Divize mobilních telefonů vykázala ztrátu 208 milionů EUR při tržbách 190 milionů EUR. Ostatní divize, internetová a síťová, obranná a bezpečnostní a automobilová a kabelová, skončily první pololetí se ziskem. Sagem dodal, že jeho cílem je dosáhnout bodu zvratu u divize mobilních telefonů ve čtvrtém čtvrtletí a udržovat v druhém pololetí ziskovost v dalších sektorech. Sagem také uvedl, že plánuje prodat aktivity v oblasti automobilové elektroniky firmě Johnson Controls Inc. za 500

milionů EUR.

CLINTON, USA - Zisk společnosti WorldCom Group, která je datovou a internetovou divizí firmy WorldCom Inc., klesl ve druhém čtvrtletí na 574 milionů dolarů ze 771 milionu dolarů ve stejném období loni. Zisk firmy dosáhl 20 centů na akcii a byl tak v souladu s předpoklady analytiků, kteří podle společnosti Thomson Financial/First Call očekávali zisk v rozmezí od 19 do 21 centů na akcii. Průměrný odhad přitom činil 20 centů na akcii. Tržby společnosti vzrostly ve sledovaném období o 12 procent na 5,4 miliardy dolarů. Společnost WorldCom Inc., která je druhým největším poskytovatelem dálkových telefonních hovorů ve Spojených státech,

očekává v tomto roce nárůst příjmu o 12 až 15 procent a zisk na akcii 1,25 až 1,35 dolaru. Na začátku roku společnost oznámila, že hodlá v rámci snížení nákladu propustit 10 až 15 procent zaměstnanců, což představuje asi 77 000 osob.