TELeKONOM: FNM získal z Radiokomunikací 5,3 miliardy korun...

- Fond národního majetku již obdržel od Českých radiokomunikací výplatu dividend ve výši 5,3 miliardy korun po zdanění. FNM podle jeho tiskové mluvčí Lucie Králové příjmy nerozlišuje a veškeré peníze uvolňuje dle bilance výdajů. Králová dodala, že v současnosti je prioritou uvolnění peněz do fondu dopravy a bydlení. Do konce června by měl fond dopravy získat dvě miliardy Kč a do konce září by měly být uvolněny čtyři miliardy Kč do fondu bydlení.ČRa vyplatily na dividendách celkem 12,2 miliardy korun z čistého zisku 15 miliard Kč. Na akcii připadla hrubá výplata 395 Kč. Společnost začala dividendu vyplácet v pondělí, po té co soud zamítl žádost minoritního akcionáře, firmy Sokato, o pozastavení výplaty kvůli údajné neplatnosti valné hromady.

PRAHA - Dosavadní marketingový ředitel RadioMobilu Robert Chvátal se stal novým členem představenstva této společnosti. Nahradil Moritze Gerkeho, který na členství v představenstvu rezignoval v souvislosti s ukončením působnosti ve společnosti Deutsche Telekom, majoritním akcionáři RadioMobilu.

Předsedou představenstva RadioMobilu je Alex Bém, dalšími členy jsou Michael Günther (místopředseda představenstva), Roland Mahler, Miroslav Čuřín, Gustav Hraška, Fridbert Gerlach a Robert Chvátal.

KANTON - Americký výrobce síťových zařízení Cisco Systems předpokládá, že jeho čínská součást bude v nadcházejícím fiskálním roce schopna zvýšit tržby zhruba o 50 až 60 procent. Splnění takového předpokladu je podle zástupců firmy reálné i přesto, že růst prodeje se proti původním předpokladům poněkud sníží.

Čína je pro Cisco již čtvrtým největším trhem za Spojenými státy, Británií a Japonskem. Podle zástupců Cisca je značný technologický rozvoj v čínských městech možný hlavně proto, že vláda v Pekingu poskytuje na rozvoj informačních technologií řadu investičních pobídek. Naopak v Evropě a v USA za rozvojem technologií mnohdy stojí hlavně soukromý sektor. Kanton je největší ekonomicky vyspělou zónou největší jihočínské provincie Kuang-tung. V loňském roce zde bylo zhruba 890 000 uživatelů internetu, do roku 2005 se však jejich počet má zvýšit až na 2,5 miliónu.

MALAJSIE – Stejně jako v západní Evropě, i v Malajsii se podařilo Německému výrobci mobilních telefonů, firmě Siemens, značně posílit svou pozici na trhu. Dostal se již na druhé místo v počtu prodaných telefonů, hned za finského suveréna Nokii. Předběhl tak své největší rivaly v této zeměpisné oblasti – Motorolu, Samsung a Ericsson.

Přitom Siemens se na Malajsii zaměřil teprve nedávno. Ještě před dvěma lety činil jeho podíl na trhu pouhá tři procenta. Dnes však Siemens drží plných patnáct procent malajského trhu s mobilními telefony. Podle mluvčího místního zastoupení Siemense jsou nejlepším spojencem dobří dealeři. Právě díky nim, a pochopitelně také díky kvalitním produktům, prý Siemens dosáhl v Malajsii takového úspěchu.