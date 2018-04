TELeKONOM: Evropské telekomunikace? Nic moc...

- Krize zadluženého evropského telekomunikačního sektoru bude trvat ještě několik let. Řekl to o víkendu agentuře Reuters mluvčí nizozemského operátora KPN.řekl Bram Oudshoorn, mluvčí notoricky zadkužené firmy. Pro inovace nyní operátoři nemají žádný prostor, protože se musí zbavovat vysokých dluhů, dodal.

Telefonní společnosti v Evropě "dramaticky zbídačila" bitva o licence na frekvence k provozování mobilních sítí nové generace UMTS, řekl výkonný šéf KPN Ad Scheepbouwer ve víkendovém vydání listu Algemeen Dagblad. Dodal, že vyčerpání zdrojů a vysoké zadlužení celého sektoru téměř paralyzovalo.

Co se týče možnosti konsolidace sektoru prostřednictvím fúzí, ta má podle KPN smysl pouze v mobilním sektoru a datových službách, nikoliv v pevných linkách. "Pokud spojíte fixní sítě, budou z jedné plus jedné jen dvě, nikoliv tři. V mobilním sektoru je však možnost úspor nákladů a zvýšení efektivnosti,"řekl mluvčí.

KPN je vedle švýcarské Swisscom člen konsorcia TelSource, partnera Českého Telecomu. TelSource má na českém operátorovi podíl asi 27 procent, chce jej však v rámci privatizace Telecomu prodat.