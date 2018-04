TELeKONOM: Evropa je moc pomalá, tvrdí Japonci...

- Přední japonský mobilní operátor NTT DoCoMo se opozdí s uvedením nových internetových služeb v Evropě vzhledem k technickým problémům místních operátorů. Odklad bude posledním z řady zpoždění a závad u DoCoMo, který připravuje expanzi mimo Japonsko, při níž sází především na dosud úspěšnou službu "i-mode". Ještě před uvedením telefonních služeb třetí generace na trh, slibujících přenos většího množství dat při vyšší rychlosti, musela firma stáhnout několik set tisíc mobilních přístrojů umožňujících přístup k webu z důvodu softwarových a dalších technických potíží.Výkonný ředitel společnosti řekl, že evropským operátorům trvá zdokonalení jejich systémů na technologii i-mode (evropská verze funguje pod názvem GPRS) déle, než se čekalo. DoCoMo původně plánoval představení nové verze i- mode v Evropě na konec března příštího roku. Služba i-mode, která umožňuje uživatelům mobilních telefonů získávat data a informace na síti, upevnila dominantní pozici DoCoMo na japonském trhu mobilních telefonů, který je druhým největším na světě. Tuto službu si v zemi vycházejícího slunce k začátku července předplatilo 25 miliónů uživatelů, napsala agentura Reuters.

SYDNEY - Členové vedení zkrachovalého mobilního australského operátora OneTel budou možná muset z vlastní kapsy věřitelům zaplatit až 60 milionů amerických dolarů. Celková ztráta OneTelu pravděpodobně čítá až 400 milionů USD. Jeho představenstvo čelí (dosud oficiálně nevyřčenému) obvinění, že uzavíralo obchody i v době, kdy jeho členové museli vědět, že společnost je nesolventní. To je podle australských zákonů trestně postižitelná činnost.

Alespoň dva z členů představenstva však nemusejí mít obavy, že dožijí ve vězení pro dlužníky o chlebu a vodě; Lachlan Murdoch je synem globálního mediálního magnáta Ruperta Murdocha (jehož jmění se ochaduje na šest miliard dolarů), zatímco otcem jeho kolegy Jamese Packera je Kerry Packer, jen zhruba o polovinu méně majetný nekorunovaný král australského mediálního světa.

FRANFKURT - Group 3G, jeden ze šesti držitelů licence na výstavbu a provoz sítí UMTS v Německu, oznámil uzavření propojovací dohody s Deutsche Telekomem, dominantním operátorem německého trhu. Podle dohody, porvní svého druhu v Německu, budou moci zákazníci Group3G používat jakékoli koncové zařízení k hovorům (či "hovorům"), které budou uskutečněny přes pevnou síť Deutsche Telekomu. Group3G již dříve podepsala dohodu o roamingu se třetím největším německým mobilním operátorem E-Plus. Tato dohoda umožní, aby Group3G svým zákazníkům mohla nabízet služby druhí generace za použití stávající sítě společnosti E-Plus.

Group 3G je společným podnikem španělského operátora Telefóniky a finské Sonery. Podle britského listu The Financial Times jsou podobné dohody nutné, protože jinak by nákladnost výstavby sítí UMTS mohla spuštění služeb třetí generace vážně ohrozit.

PRAHA - Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zamítl odvolání Českého Telecomu proti předchozímu rozhodnutí úřadu o propojení sítí se společností GTS. ČTÚ tak potvrdil své původní rozhodnutí, že při propojení sítí každý z operátorů bude zřizovat a provozovat linky mezi vlastní ústřednou a propojovacím bodem na vlastní náklady. Zatímco GTS toto rozhodnutí schvaluje, Telecom prosazuje zpoplatnění přenosových cest podle jejich skutečného využití.

"Zvažujeme další postup a jsme přesvědčeni, že řešením sporu musí být spravedlivé a vyvážené podmínky pro obě strany, na jakých jsme se bez zásahu regulátora dohodli s dalšími konkurenčními operátory," uvedl mluvčí Telecomu Vladan Crha. Nevyloučil přitom možnost, že Český Telecom rozhodnutí ČTÚ napadne u soudu. GTS jedná s Telecomem o propojení od loňského podzimu. Firmy se však nedokázaly dohodnout zejména na zpoplatnění využívání svazků propojovacích kabelů. Letos v dubnu vydal ČTÚ rozhodnutí o propojení sítí, které nahrazuje propojovací dohodu. Proti tomu se však Telecom odvolal.

LONDÝN - Britská telekomunikační společnost Vodafone očekává během příštích čtyř let nárůst zisku u svých mobilních divizí v Německu a v Itálii o 50 procent. Podle vyjádření společnosti budou její německá odnož D2 Vodafone a italská Omnitel Vodafone v tomto roce mít dohromady zisk 4,19 miliard eura a ve finančním roce 2004/2005 dokonce 6,29 miliardy. Podle odhadů firmy počet zákazníků obou divizí na konci března 2005 dosáhne 43,7 milionu a průměrný příjem na zákazníka by měl ve finančním roce 2004/2005 činit 373 eur ve srovnání s nynějšími 308 eury. Společnost také očekává, že její německý operátor pevných linek Arcor vykáže letos ztrátu 146 milionů.

Ve finančním roce 2003/2004 však již předpokládá zisk 177 milionů eur, který by se měl v dalším roce zdvojnásobit na 365 milionů eur. Během druhého čtvrtletí přibylo firmě 7,1 milionu nových zákazníků, takže na konci čtvrtletí měla celkem 91,3 milionu zákazníků. Na domácích trhu, jehož dynamika byla nejnižší za poslední dva roky, se počet nových zákazníků snížil na 269 000 z 620 000 v předchozím čtvrtletí. V Německu počet zákazníků vzrostl o 744 000 a v Itálii o 407 000, napsala agentura Reuters.