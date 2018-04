TELeKONOM: Eurotelu a RadioMobilu se nelíbí pokuty za znevýhodnění Českého Mobilu...

- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil mobilním operátorům Eurotelu a Radiomobilu pokutu v celkové výši 63 milionů korun. Firmy podle úřadu účtovaly zákazníkům v letech 2000 a 2001 za minutu volání do sítě třetího operátora na trhu, společnosti Český Mobil, více než mezi sebou navzájem, a zneužily tím dominantní postavení. Eurotel již proti rozhodnutí podal žalobu. Na soud se hodlá obrátit i RadioMobil.

V samostatných správních řízeních dostal Eurotel pokutu 48 milionů, zatímco RadioMobil 15 milionů korun. Obě firmy se loni proti prvnímu rozhodnutí odvolaly. Operátoři účtovali podle předsedy antimonopolního úřadu Josefa Bednáře zákazníkům o jednu až deset korun více v závislosti na tarifu. Český Mobil tak podle názoru úřadu jednáním obou konkurentů nezískal takový počet nových zákazníků, jako by záskal při rovné soutěži. Pokuta je pod jedním procentem z ročního obratu firem, i když mohla dosáhnout až desetinásobku. Je však nejvyšší v historii.

Eurotel proti rozhodnutí podal již v pátek žalobu k Vrchnímu soudu v Olomouci. Podle mluvčího Eurotelu Jana Kučmáše totiž úřad neprokázal dominantní postavení firmy na trhu. Vycházel pouze z toho, že má Eurotel víc než 30 procent zákazníků. Podle zákona však ještě měl prokázat, že Eurotel není vystaven tzv. podstatné soutěži, tedy že má na trhu takové postavení, že mu nikdo nemůže konkurovat. To však podle Kučmáše není pravda.

I kdyby měl Eurotel dominantní postavení na trhu, úřad podle Kučmáše neprokázal, že by jej firma zneužila. Neprokázal prý ani to, že by vůbec vznikla újma ostatním soutěžitelům nebo spotřebitelům. ÚHOS také údajně nesprávně určil odpovídající trh. Oddělil totiž digitální (GSM) a analogový (NMT) trh, což je v rozporu s jeho dosavadní praxí a s nynější praxí Evropské komise. Eurotel požádal soud, aby rozhodl o pozastavení povinnosti pokutu zaplatit. Pokud soud povinnost nepozastaví, pak Eurotel pokutu ve lhůtě zaplatí, řekl Kučmáš.

Také RadioMobil, který provozuje síť T-Mobile, se proti rozhodnutí úřadu odvolá. Podle mluvčího RadioMobilu Jiřího Hájka bylo účtování vyšší ceny za propojení hovorů do sítě Českého Mobilu v letech 2000 a 2001 oprávněné, neboť se spojováním hovorů do sítě Oskar byly v té době spojeny větší náklady. Podle Hájka tedy nenastala diskriminace Českého Mobilu. Rozhodnutí ÚOHS navíc podle mínění RadioMobilu vykazuje řadu procesních pochybení.

Naopak Český Mobil rozhodnutí ÚOHS logicky uvítal. Podle generální ředitelky společnosti Karly Stephensové je zřejmé, že aktivity společností Eurotel a RadioMobil omezily výhody, které přinesl vstup Oskara na český trh mobilních telekomunikací. Rozhodnutí úřadu proto považuje za dobrou zprávu pro všechny uživatele českých telekomunikací.

PRAHA - Společnost Alcatel podepsala dohodu o převzetí amerického dodavatele hlasových a internetových technologií, firmy Telera. Hodnota akvizice činí 136 milionů dolarů, tedy asi 4,5 miliardy korun, a splacena bude akciemi Alcatelu. Firma to včera bez dalších podrobností oznámila prostřednictvím mediální agentury Mozaic.

Dohoda o převzetí podléhá ještě schválení akcionářů Telery a firmy předpokládají, že se ji podaří naplnit během července. Telera se stane součástí společnosti Genesys, která je stoprocentní dceřinou firmou Alcatelu.

Aktivity se zaměří na vývoj software pro kontaktní centra a na trh samoobslužných hlasových řešení. Tato řešení umožňují telefonické ovládání internetových služeb prostřednictvím hlasu. Firma Genesys sídlí v kalifornském San Francisku a po celém světě včetně České republiky má 43 kanceláří. Francouzský výrobce telekomunikačních zařízení Alcatel zaměstnává ve více než 130 zemích 99 tisíc lidí. Obrat Alcatelu za loňský rok dosáhl 25 miliard eur, tedy asi 775 miliard korun.

TOKIO - Japonské elektrotechnické firmy Matsushita Communication Industrial (MCI) a NEC otevřely v Číně nový společný podnik, který bude vyvíjet a prodávat software pro mobilní telefony. Firmy tímto krokem usilují o prolomení nadvlády amerických a evropských rivalů.

Nový podnik nese název Cosmobic Technology a zaměří se hlavně na programové vybavení pro mobilní telefony třetí generace. Ty mají poskytovat řadu nových služeb, včetně vysokorychlostního a bezdrátového přenosu dat jako je třeba stahování multimediálních souborů z internetu.

Základní jmění podniku činí osm milionů dolarů, přičemž obě firmy v něm vlastní shodně 47 procent akcií. Zbývajících šest procent je určeno pro firmu Huawei Technology, která je největším výrobcem telekomunikačních zařízení v Číně, informovala agentura Reuters.

Založení nového podniku je zatím posledním krokem, který navazuje na uzavření aliance obou firem ze srpna loňského roku. NEC i Matsushita jsou již nyní prvním a druhým největším výrobcem mobilních telefonů v Japonsku a společnými silami chtějí vyvinout operační systém pro mobilní telefony příští generace.

Společnost Matsushita Communication Industrial v Pardubicích letos otevřela závod na výrobu mobilních telefonů a autorádií značky Panasonic. Doposud v Pardubicích investovala 750 milionů korun a zaměstnala přibližně 250 lidí. V brzké době by se počet zaměstnanců měl zhruba zdvojnásobit a investice rozrůst o dalších 200 milionů korun.

PRAHA - Tuzemská skupina GTS Central Europe, která je součástí bankrotující firmy KPNQwest N.V., zajistila náhradní přenosovou kapacitu pro případ výpadku sítě své mateřské firmy. Podle tiskového mluvčího KPNQwest/GTS Davida Duroně se tak potvrdila technická a finanční nezávislost GTS Central Europe na KPNQwest.

Nizozemská KPNQwest v pátek vyhlásila bankrot, protože zkrachovala jednání, jež jí měla na poslední chvíli zajistit prostředky na přežití. Společnost požádala o soudní ochranu před věřiteli. Podle ní bude muset o soudní ochranu požádat také množství evropských filiálek. Výjimkou jsou divize Střední Evropa, Portugalsko a Itálie.

KPNQwest poskytuje hlasové, internetové a datové služby. V Evropě provozuje také 25 000 kilometrů dlouhou síť optických kabelů s připojením v 60 evropských velkoměstech a 14 metropolitních sítí. V České republice KPNQwest zaměstnává po sloučení s firmou GTS Czech téměř 400 lidí.