TELeKONOM: Eurotel zklamal Ústí, klientské centrum nebude...

- Mobilní operátor Eurotel nepostaví v Ústí nad Labem plánované zákaznické centrum, kde mělo vzniknout až 300 nových pracovních míst. Firma od záměru odstoupila, protože se proti původním předpokladům nezvýšil zájem zákazníků o služby hlasových operátorů, kteří měli v centru pracovat.řekl včera mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš.

Eurotel proto podle mluvčího nechce postavit zákaznické centrum ani v jiném městě. Dodal, že firmě za nesplnění projektu nehrozí žádné sankce. Město bude ale při jednáních o ukončení vztahu s Eurotelem důsledně hájit své zájmy, uvedl mluvčí města Milan Knotek.

Ústečtí zastupitelé se rozhodli loni v červnu prodat Eurotelu více než 3000 metrů čtverečních pozemků v centru města za korunu. Podle místních makléřů zde ale cena za metr čtvereční přesahuje 1000 korun. Podle Kučmáše pozemky vlastní stále město. Pozemky by totiž Eurotel získal tehdy, až by postavil budovu do prvního patra, dodal mluvčí.

Město naopak podle Kučmáše od firmy získá kompletní podklady pro výstavbu budovy, včetně projektu, což Eurotel stálo dva milióny korun. "Kdybychom cokoli plánovali v regionu, tak budeme uvažovat o Ústí. Radnici jsme i nabídli, že můžeme sehnat jiného investora," uvedl.

Ústecké centrum mělo být po Praze, Příbrami a Kolínu čtvrtým podobným pracovištěm. Ústí vyhrálo v soutěži čtyř měst, z nichž všechna ostatní byla na Moravě.

PRAHA - Mobilní operátoři Eurotel a Český Mobil včera oznámili nová lákadla, kterými chtějí zaujmout potenciální klienty na předvánočním trhu. Zatímco Eurotel bude od středy zákazníky lákat na možnost vyhrát Go kredit či slevu z vyúčtování služeb až 10 000 Kč, Český Mobil nabídne uživatelům vybraných tarifních programů víkendové volání v síti Oskar zdarma, oznámily firmy.

Konkurenční Radiomobil svůj hlavní předvánoční tahák představil již minulý týden. Firma spustí v prosinci soutěž, jejíž účastníci mohou po zaslání SMS s aktuálním denním heslem vyhrát desetkrát denně 100 000 Kč a navíc se každý týden účastnit losování o miliónové prémie či telefon MDA. Operátor sítě T-Mobile tak hodlá rozdělit 35 milionů korun, jak již TELeKONOM informoval.

Eurotel nabízí možnost vyhrát všem zákazníkům, kteří si koupí speciální vánoční Go sadu či mobilní telefon. Ti získají herní kupón a posláním SMS s kódem kupónu mohou hrát. Český Mobil nabídne hovory zdarma o víkendech a svátcích zákazníkům, kteří si předplatí některý z tarifů Řekni mi, Povídej a Nezavěšuj na šest měsíců dopředu. Bezplatně volat pak budou moci od šesti měsíců do jednoho roku.

Tuzemští mobilní operátoři předpokládají, že před letošními Vánocemi získají kvůli stále nasycenějšímu trhu méně nových klientů než v předchozích letech. Loni v posledním čtvrtletí si mobilní služby nově aktivovalo přes 900 000 zákazníků. Vánoční kampaně, které firmy v listopadu spouštějí, se proto vedle získávání nových klientů více zaměřují i na prodej cenově zvýhodněných telefonů či nabídku nových služeb pro současné klienty.

Eurotel již dříve pro vánoční trh nabídl dvouměsíční používání služeb založených na posílání ultimediálních zpráv MMS a stahování java her zdarma a rovněž snížil ceny telefonů, které tyto služby podporují. Český Mobil přišel před Vánocemi s nabídkou speciální předplacené karty, na které při volání v rámci sítě Oskar ubývá kredit jen prvních pět minut.

Na konci 3. čtvrtletí měli mobilní operátoři celkem 8,1 milionu zákazníků. Koncem prosince by jich podle odhadů odborníků mohlo být kolem 8,5 milionu.

STOCKHOLM - Švédský telekomunikační operátor Telia odstranil poslední překážku ve snaze převzít konkurenční finskou Soneru, když 94,8 procenta akcionářů finské společnosti dalo souhlas k převzetí. Definitivně je tak potvrzeno první přeshraniční spojení dvou bývalých státních monopolů v Evropě.

"Všechny podmínky dohody jsou nyní splněny. Představenstvo firmy Telia se sejde ve středu a přijme formální rozhodnutí," informovala včera mluvčí švédské firmy. Telia učinila nabídku na převzetí Sonery za 6,3 miliardy dolarů před osmi měsíci. Podmínkou úspěšného dokončení bylo získat souhlas s transakcí od 90 procent akcionářů Sonery.

Antimonopolní úřady již spojení schválily. Evropská komise pouze nařídila Telii prodat veškeré aktivity v oblasti mobilní telekomunikace ve Finsku. O ty už vyjádřily zájem mimo jiné Virgin Mobile, Hutchison Whampoa a Elisa Communications. Telia také musí prodat operace v oblasti kabelové televize ve Švédsku.

Dohoda má podpořit rozvoj obou firem na nasyceném trhu severských zemí a odrazit konkurenci nových hráčů. Telia očekává, že obchodování s akciemi nové skupiny bude zahájeno na helsinské akciové burze a na americkém Nasdaq 9. prosince, napsala agentura Reuters.

TOKIO - Největší telekomunikační společnost na světě podle tržeb Nippon Telegraph and Telephone Corp (NTT) zažila v první polovině fiskálního roku prudké oživení, které ji vrátilo zpět do černých čísel. Na růstu se nejvíce podílela restrukturalizační opatření a menší mimořádné ztráty. Čistý zisk v období duben až září činil 33,16 miliardy jenů (275,5 milionu USD) proti ztrátě 232,07 miliardy JPY ve stejném období předchozího roku, oznámila včera firma.

Provozní zisk firmy, který nezahrnuje mimořádné položky, stoupl o 143 procent na 823,25 miliardy jenů. Tržby však klesly o 1,7 procenta na 5,37 bilionu JPY. Šlo o první pokles příjmů od roku 1985, kdy byla firma privatizována. Důvodem je silná konkurence na trhu pevných linek a pomalejší růst mobilní divize. Výsledky jsou na základě amerických účetních standardů, na něž NTT v tomto roce přešla.

NTT je holdingová společnost a pod její křídla patří regionální divize, divize telekomunikačního spojení na dlouhé vzdálenosti a mobilní divize. Mezi velké restrukturalizační kroky letos patřilo převedení celkem 100 000 pracovníků ze dvou regionálních divizí firmy, NTT East a NTT West, na hůře placená místa v dceřiných společnostech, což zlepšilo ziskovost společnosti.

Značný nárůst zisku vyvážil mimořádné poplatky spojené s odpisy zahraničních investic. Divize spojení na dlouhé vzdálenosti NTT Communications vykázala v prvním pololetí mimořádnou ztrátu 56,5 miliardy jenů spojenou s odpisem hodnoty podílu v americké internetové společnosti Verio. Podíl ve firmě Philippine Long Distance Telephone (PLDT) pak způsobil mimořádnou ztrátu 19 miliard JPY, napsala agentura Reuters.