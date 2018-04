TELeKONOM: Eurotel zachránil Český Telecom před citelnější ztrátou...

PRAHA - Českému Telecomu loni podle odhadu analytiků klesly konsolidované výnosy o zhruba 3,5 procenta na 51 miliard korun. Většímu poklesu podle ekonomů zabránilo mimo jiné ovládnutí 100 procent v mobilním operátoru Eurotel na konci roku, jehož výsledky za prosinec si mohl Telecom zcela promítnout do svého hospodaření. Předtím Telecom ovládal jen 51 procent Eurotelu.

Telecom oznámí neauditované konsolidované výsledky ve čtvrtek. Čistý zisk firmy podle ekonomů klesl zhruba o dvě procenta na 4,2 miliardy korun. Kvůli očekávanému odpisu části investic z minulosti však firma zřejmě vykáže ztrátu. Podle Azize Unana z Wood&Company by se velikost odepisované částky mohla pohybovat kolem sedmi až deseti miliard korun. Případná účetní ztráta by neměla mít vliv na výplatu dividendy. Tu bude firma vyplácet z nerozděleného zisku z minulých období a mohla by se pohybovat v rozmezí od sedmi do 10,5 koruny.

PRAHA - Přes 135 000 domácností se rozhodlo telefonovat přes některý z nových cenových programů, které Český Telecom začal nabízet na začátku roku. Je to zhruba pět procent z celkem 2,6 milionu domácností, kterým Telecom poskytuje služby. Firma to oznámila v tiskové zprávě.

Společnost přišla s přehlednějšími tarify pod názvem Telefon, aby lépe konkurovala ostatním operátorům, zejména mobilním, a částečně zákazníkům kompenzovala lednové zvýšení DPH. V souvislosti se zvýšením daně z pěti na 22 procent firma podle mluvčího Vladana Crhy nezaznamenala žádné hromadné odhlašování telefonů, což předpovídali někteří analytici.

Největší zájem mají podle Crhy uživatelé o program Telefon 120, který za 409 Kč obsahuje 120 volných minut volání. O program, který je zhruba o 60 Kč dražší než nejběžnější nabídka Standard, projevilo letos zájem 74 000 zákazníků. Pro variantu Telefon 70, která je na stejné cenové úrovni jako Standard, se rozhodlo 20 100 uživatelů. Zbylí uživatelé většinou přešli na některý z nových internetových tarifů.

PRAHA - Fond národního majetku chce vybrat firmu, která bude radit státu při prodeji 51procentní majority v Českém Telecomu, do konce března. O měsíc později by pak měl s vítězem tendru podepsat smlouvu. "To je ovšem ta nejoptimističtější varianta," uvedla mluvčí FNM Petra Krainová s poukazem na možné průtahy, například v podobě námitek vyloučených uchazečů. Vláda požaduje zprávu o výběru poradce do konce května.

Nabídky na účast v soutěži v pátek fondu předložilo 11 firem a konsorcií, z toho jednu nabídku komise kvůli formálním nedostatkům vyřadila. Podle internetového deníku Euro OnLine je vyřazenou společností Central European Financial Management. FNM jména uchazečů nezveřejní.

Podle neoficiálních informací se tendru účastní Wood&Company spolu s Merrill Lynch, Morgan Stanley a Patria Finance, Credit Suisse First Boston a Česká spořitelna, HSBC s Komerční bankou, Rothschild a CAIB, J.P. Morgan, Citigroup, ABN Amro, Dresdner Kleinwort Wasserstein a švýcarská UBS spolu s Central European Trust.

O poradci rozhodnou zkušenosti a reference z transakcí obdobného rozsahu v telekomunikacích a nabídková cena. Podle Eura uchazeči požadují odměnu mezi 0,2 a jedním procentem z prodejní ceny. V případě výnosu 55 miliard korun se požadovaná odměna pohybuje od 110 milionů do více než půl miliardy korun.

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Český Telecom zahájil v pondělí rozsáhlou rekonstrukci telefonní ústředny na Senovážném náměstí v centru Českých Budějovic. Ústřednu poničily před dvěma roky záplavy a od té doby byla opravena jen dočasně. Nyní by měly původní technologii nahradit nové přístroje. Zákazníkům to však v těchto dnech může přinést výpadky spojení, řekl Vlastimil Sršeň z tiskového odboru společnosti.

Na ústřednu je napojeno celkem asi 6000 telefonních linek v několika desítkách ulic. Podle Sršně mohou práce způsobit i výpadky spojení, které mohou mít různou délku. Práce začnou vždy kolem 07:00, kdy pracovníci odpojí některý z kabelů a postupně se jednotlivé linky vedené v tomto kabelu začnou přepojovat. "Někteří účastníci, kteří mají telefonní linku na tomto kabelu, budou moci používat telefon například za 10 min, jiní například až za tři hodiny," upozornil Sršeň.

Telecom investuje do rekonstrukce ústředny asi tři miliony korun. Ve výsledku by měli uživatelé dostat kvalitnější telefonické spojení s menším počtem přeslechů, potlačeným šumem a podobně. Rekonstrukce začala v pondělí a potrvá až do 23. března. Každý den přijde na řadu jiná ulice, nebo její část. Podle Sršně se mohou lidé dozvědět harmonogram prací na telefonní lince ohlašovny poruch 13129 nebo v prodejně Telepointu.