TELeKONOM: Eurotel začal nabízet videozpravodajství TV Nova...

PRAHA - Mobilní operátor Eurotel začal nabízet videosekvence ze zpravodajství televize Nova na mobilních telefonech. Již dříve firma nabídla mobilní zpravodajství České televize a Reuters. Eurotel nabízí posílání videa na telefon Nokia 7650, který si dosud koupilo zhruba 5000 zákazníků firmy. Klienti si stahují zhruba 1000 videosekvencí za den, přičemž nejoblíbenější jsou erotické klipy a zpravodajství. Multimediální služby Eurotelu celkově využívá 12 000 lidí.

Konkurenční RadioMobil, jehož síť posílání videa rovněž umožňuje, začal v polovině listopadu nabízet možnost posílání videosekvencí natočených jedním telefonem na druhý přístroj. Nabídku vlastního obsahu firma teprve chystá. Český Mobil multimediální zprávy nabídne až v příštím roce.

Za jednu vyžádanou video zprávu zákazník zaplatí od 12,90 Kč do 39,90 Kč podle jejího charakteru. Nejlevnější jsou zprávy a počasí, naopak nejdražší erotika. Eurotel měl koncem 3. čtvrtletí 3,68 milionu zákazníků. Firmu vlastní z 51 procent Český Telecom a zbytek konsorcium Atlantic West.

FRANKFURT - Německý operátor Deutsche Telekom pověřil Deutsche Bank, aby prodala jeho vydavatele telefonních seznamů DeTeMedien. Prodej by měl německému gigantu vynést až miliardu eur a pomoci snížit velký dluh, řekly včera agentuře Reuters zdroje z odvětví.

Prodej DeTeMedien se obecně očekával, protože jej Deutsche Telekom dříve naznačil. Telekom se hodlá zbavit neklíčových aktiv až za 8,5 miliardy eur, aby snížil svůj dluh dosahující 64 miliard eur. DeTeMedien s odhadovanými tržbami kolem 350 milionů eur vydává pro telekom s telefonními seznamy i takzvané zlaté stránky.

DT se zbavuje neklíčových aktiv v rámci kroků, které zavedl jeho nový generální ředitel Kai-Uwe Ricke, aby dluh na konci příštího roku srazil na 50 miliard eur. Kromě prodeje aktiv firma omezila investice i výplatu dividend. Minulý týden například Deutsche Telekom uvedl na trh deset procent internetové divize T-Online International a získal tak 732 milionů eur. Šlo o jednu z největších jednorázových nabídek akcií na německém trhu v tomto roce. DT taktéž prodá aktiva v kabelovém televizním vysílání a v nemovitostech.

Seznam deseti menších firem, které mají vynést zhruba 2,2 miliardy eur, ale německý operátor nesdělil. Prodej DeTeMedien naznačil minulý měsíc finanční ředitel Karl-Gerhard Eick, když před analytiky uvedl, že firma není zahrnuta v odhadu tržeb na příští rok.

TOKIO - Poptávka po mobilních telefonech by v příštím roce mohla v celém světě vzrůst asi o 9,7 procenta a dostat se na 434,5 milionu přístrojů. To by znamenalo poměrně výrazné zrychlení tempa růstu proti letošnímu roku, píše japonská odvětvová organizace JEITA.

Skupina JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) odhaduje, že v letošním roce se poptávka zvýší jen o 2,1 procenta na 396,1 miliónu přístrojů. Předpověď se týká celkem 43 zemí, které zahrnují prodej takřka všech mobilních telefonů ve světě.

JEITA se zmínila také o trhu osobních počítačů, který by mohl rovněž vykázat lepší výsledky. Skupina odhaduje, že v příštím fiskálním roce by mohla poptávka v Japonsku stoupnout asi o sedm procent na 10,7 milionu počítačů. Fiskální rok v Japonsku začíná v dubnu, připomíná agentura Reuters.