TELeKONOM: Eurotel vyplatil 11 miliard korun dividendy...

PRAHA - Mobilní operátor Eurotel vyplatil ve středu svým vlastníkům, tedy Českému Telecomu a konsorciu Atlantic West, podíly na zisku v celkové výši 10,978 miliardy Kč.

Bylo to poprvé v 12leté historii firmy, kdy dividendy vyplácela. Pro ČTK to uvedla mluvčí společnosti Diana Dobálová. Český Telecom tak od Eurotelu v rámci svého 51procentního podílu získal necelých 5,6 miliardy korun, které použije při výplatě vlastní 18,5miliardové dividendy. Té se akcionáři dočkají v pondělí 6. října.

Atlantic West dividendu 5,38 miliardy získal jako součást plnění za odchod z Eurotelu. Firma by měla do konce roku svůj 49procentní podíl prodat Českému Telecomu za 1,05 miliardy dolarů, což je asi 28,5 miliardy korun. Americké konsorcium tvořené AT&T a Verizon Communications tak dostane při odchodu z mobilního operátora celkem 1,25 miliardy USD, tedy 34 miliard Kč.

Eurotel dividendu vyplatil z nerozděleného zisku z minulých let. Firma peníze na výplatu čerpala z vlastní hotovosti.

PAŘÍŽ - Telecom Italia hodlá do roku 2005 investovat do výstavby nové telekomunikační a internetové sítě ve Francii 300 až 400 milionů eur. Zpráva společnosti přichází rok poté, co se italský telekom rozhodl francouzský trh opustit.

Generální ředitel Telecom Italia Riccardo Ruggiero dodal, že investice se uskuteční prostřednictvím 100procentně vlastněné dceřiné společnosti Telecom Italia France. Investice je součástí mezinárodního investičního plánu, který počítá s tím, že Telecom investuje do roku 2005 v zahraničí až 600 milionů eur.

Hlavní část investice ve Francii půjde do výstavby sítě, jejíž délka by v roce 2004 měla činit 3000 kilometrů. Síť bude obsluhovat 13 měst a pokryje až 35 procent populace v zemi. Nová firma bude nabízet vysoce rychlostní připojení na internet a hlasové telekomunikační služby a bude se jmenovat Alice.

Krok znamená obrat v názorech Telecom Italia, která se loni v červnu zbavila svého francouzského operátora 9Telecom. Ten poskytoval pevné telekomunikační spojení. Kontrolu nad 9Telecom převzala LDCom, telekomunikační divize obchodního domu Louis Dreyfus, a Telecom Italia získal v LDCom minoritní podíl sedm procent.

Ruggiero na tiskové konferenci dodal, že nová společnost by se do bodu zvratu mohla dostat po šesti letech provozu. Odmítl se však vyjádřit k odhadům ročních příjmů a počtu zákazníků. Generálním ředitelem Telecom Italia France byl jmenován Riccardo De Angelis. Hlavním dodavatelem zařízení pro francouzskou síť se stane firma Alcatel. Vlákna z optických vláken pak dodá LDCom.

Ředitel Telecom Italia dodal, že společnost zatím nehodlá prodat svůj podíl v LDCom. V nejbližší době také neplánuje ve Francii žádné akvizice, napsala agentura Reuters.

NEW YORK - Americká telekomunikační společnost SBC Communications snížila cenu za vysokorychlostní internet zhruba o deset procent. Společnost to dnes oznámila s tím, že zvýhodněná cena bude platit do konce letošního roku.

SBC bude účtovat 26,95 dolaru (zhruba 735,7 koruny) měsíčně klientům, kteří se připojí prostřednictvím její internetové stránky. Tato zaváděcí cena bude platit pro ty, kteří si službu předplatí nejméně na rok. Průměrná cena za službu DSL přitom v USA činí 44 dolarů měsíčně.

SBC a ostatní telefonní společnosti snížily ceny služby vysokorychlostního připojení k internetu prostřednictvím telefonní linky (DSL) v naději na větší příliv zákazníků. Chtějí také omezit konkurenci internetových služeb, které nabízejí kabelové televize.

SBC Communications letos získala 304 000 zákazníků pro službu DSL. Celkový počet jejích klientů se tak zvýšil na 2,8 milionu, což je o 60 procent více než před rokem. Další americká společnost Verizon Communications, která snížila sazbu za službu DSL v květnu o více než 20 procent, uvedla, že nemá v plánu následovat SBC dalším zlevněním.

Na konci prvního čtvrtletí bylo v USA podle analytiků zhruba 17,3 milionu uživatelů DSL. Kabelové televize přitom ovládaly 65 procent trhu vysokorychlostního internetu. Zbylých 35 procent připadalo na telefonní společnosti.

PRAHA - Mobilní operátor Eurotel během příštího roku kvůli zkvalitnění komunikace krizových štábů posílí signál v 96 lokalitách 11 krajů. Do zlepšení pokrytí firma investuje 85 milionů korun, sdělila mluvčí Diana Dobálová. Řídící výbor ministerstva vnitra a ředitelství hasičského záchranného sboru vybral pro dokrytí signálem celkem 40 lokalit, ke kterým firma přidá dalších 56 míst.

Operátora v minulosti některé krizové štáby kritizovaly právě kvůli nedostatečnému pokrytí a také kvůli nevhodným mobilním telefonům, které si údajně se slabým signálem neporadí.

Společnost začala poskytovat služby složkám Integrovaného záchranného systému v lednu 2002, když podepsala smlouvu s ministerstvem vnitra na dodávku 19 tisíc kusů mobilních souprav. Distribuce tzv. krizových mobilů skončila v červnu roku 2003. Mobilní telefony a speciální SIM karty se dvěma čísly jsou určeny pro komunikaci okresních a krajských úřadů s hasičskými záchrannými sbory, lékaři a policií.

Eurotel rovněž nabídne nový balíček služeb pro krizovou komunikaci osob, které se spolupodílejí na řešení krizových situací. Uživatele bude navrhovat Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru. Základem balíčku je kombinovaná SIM karta, kde není zpoplatněno volání na krizové číslo používané v mimořádných situacích. Na druhé číslo si může uživatel zvolit libovolný tarif z nabídky poskytované Eurotelem.

VÍDEŇ - Telekom Austria se zajímá o koupi největšího bulharského mobilního operátora Mobiltel a má v plánu učinit nabídku na získání podílu ve firmě. Informoval o tom po zasedání dozorčí rady rakouského Telekomu mluvčí společnosti Martin Bredl.

Rakouští soukromí vlastníci Mobiltelu v březnu oznámili, že plánují prodat v operátorovi podíl v rozmezí 25 až 49 procent. Zdroje ze společnosti však později uvedly, že velikost podílu určeného k prodeji není ještě definitivně stanovena.

Generální ředitel Telekom Austria Heinz Sundt dodal, že má v bulharské firmě zájem o podíl minimálně 51 procent. Mobiltel má na bulharském trhu podíl 75 procent. Za další zájemce o Mobiltel jsou považováni Vodafone, France Télécom, TeliaSonera a norský Telenor.

Analytici odhadují hodnotu Mobiltelu na jednu až 1,4 miliardy eur. "Struktura plánované transakce byla vytvořena takovým způsobem, že nebude potřeba navýšit kapitál," dodal mluvčí Telekom Austria.