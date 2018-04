TELeKONOM: Eurotel vydělal přes pět miliard korun...

PRAHA - Mobilní operátor Eurotel zvýšil v prvních devíti měsících letošního roku čistý zisk o tři procenta na 5,076 miliardy Kč. Společnost měla na konci září 3,679 milionu aktivních zákazníků proti 3,238 milionu klientů na začátku roku, tj. o 441 tisíc více (růst o 13,6 procenta). Zatímco příjmy firmy ze služeb vzrostly o osm procent na 16,536 miliardy Kč, celkové příjmy poklesly o šest procent na 21,22 miliardy korun. Výsledky podle mezinárodních účetních standardů GAAP včera sdělila firma.

Nejrychleji rostl objem služeb s přidanou hodnotou jako jsou sms zprávy, kde firma zaznamenala nárůst o 50 procent. Hlasové služby vykázaly nárůst o 15 procent. Klienti firmy za prvních od ledna do září provolali 3,111 miliardy minut a odeslali 1,472 miliardy sms zpráv.

Podle generálního ředitele Terrence Valeskiho tržby negativně ovlivnil pokles propojovacích poplatků o 43 procent a nižší nárůst počtu nových zákazníků oproti stejnému období loni. Tržby za propojení poklesly o 26 procent na 3,5 miliardy Kč. Po jejich započtení k tržbám za služby by tento ukazatel stagnoval na 20 miliardách Kč.

Konkurenční RadioMobil výsledky dosud neoznámil, Český Mobil tak učiní až v polovině listopadu. Mobilní operátoři by měli mít podle odhadů odborníků dohromady okolo osmi milionů klientů. Zvyšování jejich počtu se proti loňským 39 procentům zpomalilo na zhruba 17 procent.

Na konci roku Eurotel očekává meziroční růst zisku v řádu jednotek procent. "Čekáme pokračování trendu za tři čtvrtletí roku," uvedl finanční ředitel Robert Bowker. Tradičně silný bude předvánoční trh, který by měl oživit prodej nových multimediálních telefonů a nabídka posílání videosekvencí prostřednictvím MMS. Za leden až září tržby z prodeje telefonů a aktivací poklesly o 51 procent na 1,2 miliardy Kč.

Eurotel bude podle Valeskiho v budoucnu vstupovat do společných podniků či akvizic, které firmě poskytnou potenciální prostor pro další růst například v oblasti bankovnictví, zábavy či multimediálních služeb. Tyto investice chce společnost financovat z vlastních zdrojů.

Společnost v současnosti testuje novou technologii UMTS, která by měla výrazně zvýšit kapacitu sítě pro nové služby. Podle Valeskiho však nepřinese výrazně nové služby, protože MMS či GPRS umožňují stávající technologie. Firma UMTS nabídne ve stanoveném termínu, tedy do ledna 2005.

Firma patří spolu s mateřským Českým Telecomem k tuzemským nejziskovějším podnikům. Do této skupiny patří například Česká pojišťovna, Česká spořitelna či elektrárenská společnost ČEZ.

BERLÍN - Nejmladší mobilní operátor v Německu Quam, který je společným podnikem španělské firmy Telefonica a

finské Sonery, včera ukončil provoz. Všech 200 000 klientů může přejít ke konkurenční T-Mobile, oznámila včera společnost.

Quam již v červenci ukončil provoz sítě třetí generace a propustil 90 procent z celkového počtu 900 zaměstnanců. Učinil tak ve snaze udržet v provozu alespoň síť druhé generace, ani to se mu však nepodařilo. Quam získal v srpnu 2000 za 8,5 miliardy eur licenci na provozování mobilní sítě třetí generace UMTS v Německu. Cílem Quam původně bylo stát se jedním z největších poskytovatelů těchto služeb v zemi. Ani přes reklamní kampaň, které vévodil

skokan na lyžích Sven Hannawald, se však firmě nepodařilo získat dostatek klientů. Z celkového počtu zákazníků 60 procent využívalo předplacené karty a jen 40 procent mělo se společností uzavřenou smlouvu.

Německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung včera uvedl, že Deutsche Telekom, mateřská společnost T-Mobile, zaplatí Quam za každého klienta, kterého převezme, 100 až 200 eur. Zástupci firem se však ke zprávě odmítli vyjádřit, napsala agentura AP.

OSLO - Norská telekomunikační společnost Telenor ASA propustí v mobilní divizi 216 pracovníků, což je 13,5

procenta všech zaměstnanců divize. Tento krok je součástí plánu na snížení nákladů a zvýšení efektivity, uvádí se ve včerejším prohlášení společnosti.

Telenor Mobile zaměstnává celkem 1600 osob. V celé společnosti pracuje 21 000 lidí, z toho 14 000 v Norsku. Snížením počtu pracovníků ušetří firma do roku 2004 až čtyři miliardy norských korun (548 milionů eur), napsala agentura ANSA.

Telenor působí v 29 zemích světa, včetně Česka. Telenor Networks v České republice provozuje bezdrátovou síť v pásmu 26 gigahertzů. Zaměřuje se na pronájem přístupové infrastruktury pro řešení problému takzvané poslední míle výhradně poskytovatelům internetu, telekomunikačním operátorům a systémovým integrátorům. Služby nabízí ve 14 největších českých městech.



BRATISLAVA - Státní Železnice Slovenské republiky (ŽSR) a telekomunikační společnost Alcatel uzavřely dohodu o druhé etapě modernizace teleinformační sítě ŽSR v hodnotě 34,8 milionu eur. Dohoda je pokračováním kontraktu

na obnovu informační sítě drah v celkové hodnotě 74 milionů eur.

Mluvčí ŽSR Ján Keresteš včera řekl, že Alcatel bude modernizovat teleinformační síť drah na základě rámcové smlouvy z loňského listopadu. Druhá etapa zahrnuje modernizaci tras z Bratislavy přes severoslovenskou Žilinu do Košic a potrvá 16 měsíců.

Alcatel již pracuje na pokládaní optických kabelů, budování přenosových a přístupových sítí na úseku z Bratislavy přes Nové Zámky do Zvolena a z Košic až do Černé nad Tisou. V poslední fázi se budou modernizovat úseky z Vrútok přes Banskou Bystricu do Zvolena a z Turčanských Teplic přes Prievidzu, Nitru do Štúrova a Komárna.

Po liberalizaci telekomunikačního trhu plánují ŽSR využít obnovenou síť také k poskytování služeb pro zákazníky. Dráhy vlastní licenci na provozování veřejných telekomunikačních služeb i přenosové kapacity.

Státem ovládané ŽSR vznikly počátkem tohoto roku rozčleněním původních drah na dva subjekty. ŽSR, které na sebe přebraly značnou část dluhů předchozího podniku, spravují železniční dopravní cestu.