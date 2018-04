TELeKONOM: Eurotel prý kopíruje cizí reklamu

PRAHA - Rodinný pivovar Bernard hodlá podat podnět na přezkoumání reklamy společnosti Eurotel "GO svou cestou". Po Radě pro reklamu požaduje zastavení této reklamní kampaně Eurotelu, kterou podle slov ředitele Stanislava Bernarda považuje za napodobující a poškozující. Pivovar totiž loni v říjnu zahájil reklamní kampaň "Bernard - vlastní cestou".

Eurotel však podle mluvčího Jana Kučmáše používá svůj slogan nejméně od roku 2000. "Podle českého práva nelze mít ochrannou známku na všeobecné konstatování jako svou či vlastní cestou," uvedl dále Kučmáš s tím, že oba slogany jsou navíc odlišné.

Bernard si však myslí něco jiného: "Tím, že společnost Eurotel napodobila princip reklamní kampaně Bernard - ´vlastní cestou´, vzniká při nepoměru finančních prostředků obou firem investovaných do reklamy reálné riziko, že spotřebitelé budou uvedeni v omyl. Díky masivnosti reklamy používané společností Eurotel mohou nabýt dojmu, že naopak naše firma napodobuje myšlenky reklamní kampaně GO svou cestou." Rada pro reklamu by proto podle návrhu pivovaru měla podniknout veškeré kroky k tomu, aby Eurotel zastavil další používání své kampaně. Pivovar Bernard investoval do reklamy od loňského podzimu více než 14,5 milionu korun.

PRAHA - Téměř 80 000 uživatelů využilo během prvních šesti měsíců roku 2002 internetové stránky Českého Telecomu k objednávce nové či změně některé ze služeb. Loni, kdy byla ještě nabídka internetového objednávání omezena, to bylo asi 3500 zájemců.

Největší zájem byl o programy Home a nabídku Internet za polovinu, kterou využilo 6600 zájemců, uvedlo tiskové oddělení ČT. To činí téměř 90 procent lidí, kteří se s nabídkou na internetových stránkách firmy seznámili. Tato čísla však nelze přímo porovnat, neboť mnozí si mohli službu objednat, aniž by konzultovali internetové stránky firmy. Celkově za první pololetí tohoto roku zhlédlo stránky firmy podle počtu unikátních adres okolo 453 000 návštěvníků. Nejvíce navštěvovanou byla v červnu stránka týkající se celoplošného přečíslování, které se uskuteční v září.

MNICHOV - Divize mobilních telefonů společnosti Siemens předpokládá, že finanční rok 2001/2002 ukončí se ziskem. Finanční rok končí s třicátým zářím. Podle ředitele mobilní divize Rudiho Lamprechta by se měl obrat jeho sekce pohybovat v rozmezí 32-33 milionů eur (přičemž v minulém roce činil obrat jen 28,9 milionů). O těchto prognózách Lamprecht hovořil na konferenci finančních analytiků v Mnichově. Siemens by podle něj měl posílit svou pozici na světovém trhu mobilních telefonů. Mělo by se mu podařit prodat asi 28-30 milionů telefonů.

AMSTRDAM - Užitečnou službu pro současné i potenciální zákazníky telekomunikačních operátorů spustil včera nizozemský regulační úřad OPTA. Na internetových stránkách regulátora mohou lidé přímo porovnat tarify jednotlivých operátorů. V porovnání jsou uvedeny ceny za volání místní, meziměstské i na mobilní telefony. Od 1. srpna se totiž uvolnilo poslední omezení pro alternativní operátory - místní hovory. Zákazník si tak snadno může vybrat operátora s nejvýhodnější nabídkou. Dominantní operátor KPN však proti tomuto kroku regulátora protestuje. Podle zástupců firmy není úkolem OPTA srovnávání tarifů, a proto KPN požádalo o vyřazení z této stránky.