TELeKONOM: Eurotel přichází s pružnější nabídkou...

PRAHA - Mobilní operátor Eurotel bude od února nabízet svým zákazníkům možnost přikoupit si ke svému tarifu balíčky volných minut či SMS. Firma tak rozšířila svou říjnovou nabídku Top Víkend, v jejímž rámci nabídla 100 volných minut volání o víkendu a volné SMS a MMS, uvedla na tiskové konferenci marketingová ředitelka pro rezidenční zákazníky Helena Čomorová.

Podobnou možnost přikoupení volných minut, SMS či MMS nabízí i konkurenční Český Mobil pod názvem Moje balíčky. T-Mobile poskytuje například možnost přikoupit si levnější volání o víkendech či pětinové snížení hovorného v rámci běžného tarifu. V rámci čtyř balíčků pod názvem Top získá uživatel za jednotnou cenu 183 korun měsíčně buď 200 volných SMS, nebo 150 minut volání na pevnou linku, další možností je objednat si 150 minut volání do sítě Eurotelu či na pevnou linku v noci mezi 19:00 a 07:00 nebo si zdvojnásobit počet volných minut v rámci svého tarifního programu. Poslední balíček však bude Eurotel uživatelům nabízet jen do konce dubna. Jednotlivé nabídky si budou moci zákazníci vzájemně kombinovat.

Eurotel rovněž do konce března prodloužil nabídku datového tarifu Data Nonstop za snížený paušál 792 korun, která měla skončit v lednu. Uživatel, který si tarif do konce března aktivuje, bude platit nižší paušál do poloviny roku. Běžná měsíční cena je 1219 korun. Data Nonstop využívalo na konci roku 32 000 zákazníků.

Eurotel je stoprocentně vlastněn Českým Telecomem. Firma je s více než 4,2 miliony zákazníků největším mobilním operátorem v ČR.

FILADELFIE - Největší telekomunikační společnost v USA Verizon Communications Inc. skončila poslední čtvrtletí loňského roku ve ztrátě kvůli masivním poplatkům spojeným s propuštěním deseti procent zaměstnanců. Čistá ztráta za tři měsíce do konce prosince se vyšplhala na 1,46 miliardy USD, čili 53 centů na akcii, z předloňských 2,29 miliardy USD, neboli 83 centů na akcii, vyplývá z dnešního prohlášení.

Ztráta zahrnuje mimořádné náklady 3,1 miliardy USD, které jsou převážně spojené s propuštěním více než 21.000 zaměstnanců. Bez těchto nákladů by zisk Verizonu činil 1,6 miliardy USD, tedy 58 centů na akcii. Provozní příjmy společnosti se ve srovnání s předchozím čtvrtletím díky mobilní divizi Verizon Wireless zvýšily o 0,7 procenta na 17,28 miliardy USD. Příjmy z telekomunikačních aktivit na domácím trhu však klesly o 1,6 procenta na 9,91 miliardy USD. Analytici očekávali v průměru zisk 56 centů při příjmech 17,31 miliardy USD.

Verizon dodal, že tržby mobilní divize, která je největším poskytovatelem mobilních služeb v USA, stouply o 14,6 procenta na 5,98 miliardy USD. Průměrný příjem na jednoho uživatele zůstal na předloňských 49 dolarech. Verizon Wireless získal v posledním čtvrtletím 1,5 milionu nových zákazníků a na konci roku měla firma 37,5 milionu klientů. Mobilní divize je společným podnikem Verizonu a britské Vodafone Group.

PRAHA - Tři tečky, tři čárky, tři tečky - neboli SOS. Tak zní nejslavnější volání o pomoc, které v angličtině znamená "save our souls", česky "spaste naše duše". Je to zároveň i nejznámější zpráva vysílaná pomocí Morseovy abecedy. V neděli uplyne pět let, kdy posledním symbolickým vyťukáním právě tohoto nouzového signálu skončilo používání Morseovy abecedy v telegrafické komunikaci. Kód tvořený kombinací teček a čárek nahradil moderní komunikační systém založený na satelitním a radiovém vysílání. I když význam morseovky postupně upadá, stále ji využívají radioamatéři, byť jen jako zpestření svého koníčku. Své široké uplatnění najde i jako šifrovací metoda při oddílových výpravách a na táborech.

Systém krátkých a dlouhých tónů a značek měl dříve značný význam zejména v námořnictví, diplomacii, telegrafii a armádě - morseovkou bylo oznámeno například příměří v obou světových válkách 20. století, charakteristický zvuk se ozýval i při zkáze legendárního Titaniku. Morseovka se stala univerzálním dorozumívacím jazykem a zůstala jím až do konce minulého století.

Písmena Morseovy abecedy vymyslel americký malíř a fyzik Samuel Morse, který v roce 1844 vyzkoušel první telegrafické spojení mezi Washingtonem a Baltimorem. Morse tehdy vyslal památnou větu: "What hath God wrought" - "Co to Bůh způsobil". Z Ameriky se Morseova abeceda rozšířila do Evropy. Od roku 1849 se používala i v Rakousku-Uhersku, kde Morse získal od císaře Františka Josefa I. zlatou císařskou medaili.

Systém morseovky není složitý, naučit se ho zvládne každé dítě školou povinné. Každému písmenu přísluší vlastní znak složený z jednoho až čtyř znaků, teček nebo čárek. Pro snadnější zapamatování slouží pomocná slova, která počtem a délkou svých slabik a samohlásek připomenou, jak v morseovce písmeno vypadá. Tak například písmeno A má pomocné slovo akát. "A" je krátká slabika, čili morseovková tečka, 'kát' je dlouhé, čili čárka. Písmeno A se tedy v morseovce píše ".-" . Některá písmenka mají v češtině trochu kostrbatá pomocná slova, například pro "w" se používá úsloví "vagón klád" (.--), pro ypsilon slouží dost absurdní věta "ý se ztrácí" (-.--). Žádné české slovo začínající na q se jako pomocné slovo nenašlo, a tak se vymyslelo "kvílí orkán" (--.-). Kdo ale používá morseovku delší dobu, ovládá kódy stejně rychle a automaticky jako třeba malou násobilku.

Morseova abeceda se nemusí vysílat jen pomocí telegrafu - dá se využít baterka, zrcátko, píšťalka, pohyby paží nebo praporků. Tečky a čárky se dají v šifrování vzájemně zaměnit, nebo znázornit jako čáry připomínající různě hluboké zářezy pily, jako uzlíky či orientální písmo. Při hrách se při vysílání a přijímání morseovky používají i symboly typu nerozumím, chyba, opakuj, pomaleji, ty ale nepatří do mezinárodní Morseovy abecedy.

Praktický význam morseovky je v dnešní době satelitů, počítačů a mobilů mizivý a učit se abecedu čárek a teček vypadá jako donkichotský kousek. Typický, někdy až zlověstný zvuk tónů si ale i na prahu 21. století zachovává svůj půvab a zůstává ozvěnou uplynulých desetiletí.