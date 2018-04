TELeKONOM: Eurotel ode dneška snižuje tarify...

- Mobilní operátor Eurotel od listopadu sníží cenu volání ve špičce do jiných sítí u svých tarifních programů Relax a Relax Plus o 15 procent na 10,40 Kč. Cena pro volání mimo špičku se nezmění.

Tarify Relax jsou podle mluvčího firmy Jana Kučmáše určeny pro málo volající uživatele. Obsahují za paušál 205, respektive 268 Kč měsíčně 30 minut volání zdarma a zkrácenou špičku od 8:00 do 16:00. U ostatních tarifů končí špička v 20:00.

Konkurenční RadioMobil nabízí za měsíční paušál 157,5 Kč 20 minut zdarma a 6,80 Kč za minutu při volání do jiných sítí, Český Mobil za stejnou výši paušálu nabízí 25 minut zdarma a sazbu 5,25 Kč za minutu.

Eurotel zároveň zavede dva nové tarify pro starší analogovou síť NMT, kterou používá okolo 60 000 zákazníků. V novém programu Tip Relax zákazník zaplatí při volání do všech sítí ve špičce 5,70 Kč za minutu, mimo špičku pak 3,15 Kč. Neplatí žádný měsíční paušál. Při využití programu Tip Business klient platí 415 Kč měsíčně za 80 volných minut. Ve špičce pak volá za 4,40 Kč a ve slabém provozu za 1,05 Kč za minutu.

Firma měla na konci září ve svých sítích GSM a NMT dohromady 2,86 milionu zákazníků.

BRATISLAVA - Na Slovensku se natolik rozmohlo padělání telefonních karet, že se Slovenské telekomunikace (ST) rozhodly zablokovat od 1. listopadu až "do odvolání" hovory do zahraničí a na mobilní telefony z většiny kartových telefonních automatů. ST v obavách před vysokými škodami omezily používání asi 5000 přístrojů tohoto typu. Oznámila to včera mluvčí společnosti Gabriela Nemkyová.

"Společnost přichází kvůli používání falešných karet měsíčně o více než 10 milionů slovenských korun, nepočítaje v to náklady na opravu a údržbu takovýchto automatů," píše se v prohlášení. Podle mluvčí ale toto nestandardní opatření firma učinila i proto, aby nepoškodila své klienty. V případě, že automat zjistí takzvanou věčnou kartu, zablokuje ji a bez poškození přístroje padělek nelze vytáhnout. Z automatu pak již není možné telefonovat.

Na Slovensku je ale dalších asi 6000 automatů na mince a 3000 kartových přístrojů novější generace, z nichž bude možné volat bez omezení. Tzv. "věčné karty" se na Slovensku objevily krátce po vybudování sítě kartových automatů a podle dřívějších informací je zneužívají zejména někteří cizinci, kteří si za levný peníz chtějí zavolat do vlasti, ale také Slováci, jejichž příbuzní žijí v zámoří. Padělané karty, které prošly již mnoha technickými vylepšeními, lze na Slovensku koupit za několik tisíc korun a k mání jsou prý zejména na vysokoškolských kolejích. Toto studentské hobby je ale nezákonné.

FRANKFURT - Německý telekomunikační gigant Deutsche Telekom AG rozšířil v prvních devíti měsících letošního roku čistou ztrátu bez zahrnutí mimořádných položek na 1,1 miliardy EUR z 349 milionů EUR v prvním pololetí. Při zahrnutí mimořádných položek a bez započtení nákladů spojených s UMTS společnost skončila se ziskem 1,6 miliardy EUR.

Mimořádný zisk zahrnuje příjmy z prodeje podílu v americké telekomunikační společnosti Sprint, z prodeje podílu v kabelové televizi a další mimořádné zisky. Náklady spojené s UMTS činily 900 milionů EUR. Tržby společnosti vzrostly o 20 procent na 35 miliard EUR, což je v souladu s očekáváním analytiků.

Mobilní divize společnosti T-Mobile zdvojnásobila za prvních devět měsíců roku zisk před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) na 2,2 miliardy EUR.

V těchto údajích jsou započteny výsledky hospodaření amerického operátora VoiceStream. Během třetího čtvrtletí společnost získala v USA 370 000 nových zákazníků, z nichž přibližně pouze jedno procento se rozhodlo pro předplacené služby.

Akcie Deutsche Telekom se po zveřejnění zprávy vydaly směrem dolů a v 9:15 SEČ se obchodovaly se ztrátou 2,45 procenta na 17,13 EUR. Index DAX ve stejnou dobu ztrácel pouze jedno procento a telekomunikační index Eurostoxx 0,32 procenta, napsala agentura Reuters.

PAŘÍŽ - Francouzský výrobce telekomunikační techniky Alcatel se ve třetím čtvrtletí propadl do ztráty 558 milionů EUR, zatímco ve stejném období loni hospodařil se ziskem 297 milionů EUR. Důvodem je pokles poptávky v odvětví. Společnost hodlá propustit dalších 10 000 zaměstnanců poté, co již dříve oznámila, že propustí 23 000 zaměstnanců.

Provozní ztráta společnosti ve sledovaném období činila 215 milionů EUR (proti předchozímu zisku 619 milionů EUR). Tržby Alcatelu se snížily na 5,613 miliardy EUR z loňských srovnatelných 7,908 miliardy EUR. Údaje jsou horší než očekávání analytiků, kteří počítali s provozní ztrátou 185 milionů EUR a s čistou ztrátou kolem 309 milionů EUR.

Divize síťového zařízení skončila ve třetím čtvrtletí s provozní ztrátou 104 milionů EUR po loňském zisku 279 milionů EUR a divize e-business vykázala ztrátu 144 milionů EUR, zatímco ve třetím čtvrtletí 2000 hospodařila se ziskem dva miliony EUR. Divize optických komponentů Alcatel Optronics pak skončila se ztrátou 10,1 milionu EUR a její tržby se snížily o 24 procent na 95 milionů EUR.

NEW YORK - Čistý zisk největšího amerického operátora místního spojení Verizon Communications klesl ve třetím čtvrtletí meziročně o 46 procent na 1,9 miliardy USD. Výsledky ovlivnil útlum domácí ekonomiky a teroristické útoky z 11. září. Firma v úterním sdělení zároveň snížila výhled zisku pro celý rok.

Bez započítání jednorázových položek vzrostl čtvrtletní zisk o 2,8 procenta na 2,04 miliardy USD, tedy 75 centů na akcii (z loňských 53 centů). Analytici podle agentury Reuters čekali v průměru zisk 77 centů na akcii. Verizon uvedl, že útoky z 11. září snížily zisk o tři centy na akcii.

Útoky teroristů v unesených letadlech na newyorské Světové obchodní centrum zničily či poškodily 200 000 pevných linek Verizonu, 3,6 milionu datových obvodů a deset vysílačů pro mobilní síť. Firma oznámila, že nyní mají na dolním Manhattanu již téměř všichni zákazníci nějakou formu provizorního telefonního spojení a trvalejší řešení bude k dispozici do několika měsíců.

SINGAPUR - Americký výrobce mobilních telefonů Motorola zřejmě za podpory prodeje nových produktů ve třetím čtvrtletí letošního roku dosáhl zvýšení podílu na trhu na 17 až 18 procent ze 14,8 procenta ve druhém čtvrtletí. Uvedl to viceprezident společnosti Geoffrey Frost. "Odhadujeme, že ve třetím čtvrtletí náš celosvětový podíl na trhu vzrostl na 17 až 18 procent, protože jsme přišli se zajímavějšími a vzrušujícími modely," prohlásil Frost. Podle údajů výzkumné konzultační agentury Gartner Dataquest je Motorola druhým největším výrobcem mobilních telefonů po finské Nokii. Její podíl na trhu ve druhém čtvrtletí činil 14,8 procenta a v prvním 13,2 procenta. Na počátku října Motorola oznámila, že ve třetím čtvrtletí skončila s čistou ztrátou 1,4 miliardy USD. Provozní ztráta společnosti při započtení mimořádných poplatků činila 153 milionů USD, tedy sedm centů na akcii, ve srovnání s loňským ziskem 643 milionů USD, tedy 28 centů na akcii. Ve čtvrtém čtvrtletí firma očekává ztrátu čtyři až pět centů na akcii.