TELeKONOM: Eurotel nabízí GPRS i na předplacených sadách...

BRNO - Mobilní operátor Eurotel začal včera nabízet službu rychlého přenosu dat pomocí technologie GPRS i uživatelům předplacených karet Go. Dosud mohli technologii využívat pouze zákazníci, kteří mají s firmou uzavřenou smlouvu a

používají některý tarifní program. Na veletrhu Invex to prohlásil mluvčí společnosti Jan Kučmáš.

Eurotel začal jako první operátor na tuzemském trhu nabízet GPRS loni na podzim. Rozšíření služby však limitoval nedostatek telefonů i aplikací. Konkurenční RadioMobil nabízí svým tarifním klientům GPRS od letošního srpna a uživatelům předplaceného Twistu je hodlá nabídnout během několika měsíců. Český Mobil chce

službu komerčně nabídnout v 1. čtvrtletí 2002.

Eurotel dále na Invexu představil novou kombinovanou SIM kartu, která umožňuje svému majiteli využívat dvě telefonní čísla. Každé přitom může být vybaveno jinou sestavou služeb. Firma je největším mobilním operátorem na českém trhu s 2,86

miliónu zákazníků.



PRAHA - Mobilní operátor RadioMobil včera představil na veletrhu Invex službu posílání krátkých textových zpráv z mobilního telefonu v síti Paegas do pevných telekomunikačních sítí. ČTK to sdělil mluvčí Jiří Hájek. Textová zpráva je nejprve prostřednictvím technologie Text to Speech převedena na hlasový záznam a poté doručena na zvolené telefonní číslo. Zprávy je možno posílat v českém či anglickém jazyce. Zřejmě v příštím roce by měli někteří operátoři pevných linek, například Český Telecom, umožnit i přijímání a odesílání textových zpráv přímo na displej pevného telefonu.

RadioMobil měl začátkem října 2,5 milionu klientů, což mu zajišťovalo pozici oiperátora č.2. Společnost je ve vlastnictví Deutsche Telekomu (60,8 procenta) a Českých radiokomunikací.

PRAHA - Vláda přerušila jednání o hromadné rádiové síti správy a údržby silnic a dálnic. Po včerejším jednání kabinetu to prohlásil ministr dopravy a spojů Jaromír Schling. Otázkou podle něho je, zda pro správu a údržbu silnic a dálnic budovat zcela novou hromadnou rádiovou síť nebo rozšířit některou z dosavadních sítí.

O této problematice (o níž jsme již dříve podrobně informovali v článcích

"Radiová síť pro sypače silnic bude stát stamiliony. Luxus nebo nezbytnost?", "SÚS se jen tak neobhájí" a " Zasvěcenci o síti SÚS - bude ředitelství opět mlčet? ") budou nyní zainteresovaná ministerstva jednat na expertní úrovni. Vláda by se otázkou rádiové sítě pro správu a údržbu silnic měla zabývat opět za měsíc. Podle Schlinga by přitom vybudování nové sítě stálo zhruba 100 miliónů korun. O kolik by byly nižší náklady v případě využití některé existující sítě, však zatím ministerstvo vyčísleno nemá. Vláda ustavila také komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na modernizaci telekomunikační sítě Českých drah.

BUDAPEŠŤ - Společný podnik pro mobilní telefony společností Sony a Ericsson, který byl zřízen tento měsíc, bude mít ústředí pro střední a východní Evropu v

Budapešti. Informoval o tom včera regionální manažer nového podniku Tibor Wagner. Pod tuto centrálu budou spadat Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Česko, Chorvatsko, Maďarsko, Rusko, Slovensko a Ukrajina. Wagner rovněž oznámil, že v souladu s globální strategií firmy je cílem získat v tomto regionu během tří až pěti let vedoucí postavení na trhu. Nový podnik nazvaný Sony Ericsson Mobile Communications spojil ztrátové operace obou společností s cílem podpořit jejich pozici kombinací technických znalostí Ericssonu a marketingových znalostí Sony, napsala agentura Reuters.

LONDÝN - Britská společnost Vodafone, která je s 95 miliony zákazníků největším mobilním operátorem na světě, uvažuje o prvním velkém snížení počtu zaměstnanců po nedávných akvizicích. Není jisté, kolika osobám z celkových 57 000 pracovníků

firmy hrozí ztráta místa, podle ̈včerejšího vydání britského deníku The Guardian by však mělo jít až o 1000 lidí. Společnost Vodafone odmítla tyto zprávy komentovat.

Společnost Vodafone se nyní zaměřila spíše na udržení současné klientely a zvyšování příjmů než na zvyšování počtu uživatelů. Vzhledem k výdajům za spuštění provozu služeb pro třetí generaci mobilních telefonů hodlá firma rovněž snižovat náklady, napsala agentura Reuters.

Počet zaměstnanců Vodafone v posledních dvou letech rychle rostl; 80 procent z nich - v důsledku akvizice německé firmy Mannesmann a převzetí kontrolních podílů ve španělské společnosti Airtel a v Japan Telecomu - v současnosti působí mimo

Británii.



BRATISLAVA - Počet aktivních uživatelů slovenského mobilního operátora Globtel se od počátku roku zvýšil zhruba o 63 procent a v minulém týdnu dosáhl hranice jednoho milion zákazníků. Konkurenční společnost EuroTel evidovala ke konci září celkem 803 638 aktivních zákazníků, což v porovnání s koncem loňského roku znamená rovněž nárůst o 63 procent.

Globtel, který patří do skupiny Orange, považuje za aktivního zákazníka pouze ty majitele předplacených telefonních karet, kteří za poslední tři měsíce provedli aspoň čtyři aktivní operace (hovor, odeslání textové zprávy nebo využití služby WAP),

připomněl mluvčí Globtelu Peter Tóth. Zisk Globtelu před započtením daní, pohybů devizových kursů a amortizací (EBIDTA) v prvním pololetí vzrostl o 74 procent na

1,74 miliardy Sk. Výnosy společnosti podle GAAP meziročně stouply o 1,14 miliardy Sk na 4,61 miliardy Sk.

EuroTel Bratislava, který je ovládán Deutsche Telekomem, zvýšil v druhém čtvrtletí letošního roku EBITDA o 24,7 procenta na 616,7 milionu slovenských korun. Výnosy EuroTelu meziročně vzrostly o 35 procent na 3,6 miliardy Sk.