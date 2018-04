TELeKONOM: Eurotel má tři miliony klientů...

PRAHA - Největší tuzemský mobilní operátor Eurotel zvýšil letos ve svých sítích NMT a GSM počet uživatelů téměř o 830 000 na tři miliony klientů. Řekl to mluvčí firmy Jan Kučmáš s tím, že jde o údaje k včerejšku . Konkurenční RadioMobil měl v říjnu 2,5 milionu klientů a Český Mobil koncem září 680 000 zákazníků. Největší provozovatel pevných linek Český Telecom měl ke konci září 3,85 milionu

zákazníků.

"Očekávám, že na konci letošního roku budeme mít více než 3,2 milionu aktivních zákazníků," uvedl generální ředitel Eurotelu Terrence Valeski. Na konci září Eurotel registroval 2,86 milionu zákazníků. Jejich nárůst v posledním čtvrtletí podpořila vánoční nabídka soutěžního kupónu ke každé Go sadě a speciální dotované sady mobilního telefonu Alcatel 303 za 1495 korun. Telefon, který je v současnosti téměř vyprodán, si koupilo několik desítek tisíc lidí, uvedl Kučmáš. Dodal, že firma zahajuje prodej dalších zlevněných sad, které budou k dostání za cenu asi 3000 Kč.

V ČR bylo na konci září přes šest milionů uživatelů mobilních telefonů. Do konce roku by se měl jejich počet podle odhadů operátorů zvýšit na 6,5 až 7,0 milionu. Na začátku letošního roku mělo přitom mobil 4,32 milionu lidí. Růst na konci roku by měly podpořit speciální nabídky. Stejně jako Eurotel nabízí zvýhodněné telefonní sady i RadioMobil a každému novému zákazníkovi přidává vestu Reebok. Český Mobil nabízí speciální tarif volání za korunu.

Eurotel počítá jako aktivní zákazníky všechny smluvní zákazníky s platnou smlouvou a všechny aktivní zákazníky předplacených služeb Go, kteří provedli první odchozí hovor nebo si poprvé dobili Go kartu. Do tohoto počtu firma nepočítá klienty, kteří tři měsíce netelefonovali nebo si 18 měsíců nenabili Go kartu.



TOKIO - Japonská telekomunikační společnost NTT DoCoMo zjistila, že jejích zhruba 1500 telefonů

třetí generace má technickou závadu. Firma proto bude přístroje stahovat z oběhu a zdarma je majitelům vymění, informovala agentura AP.

Společnost proto s okamžitou platností zastavila prodej přístrojů FOMA N2002 a nebude je prodávat až do začátku prosince. Telefony vyrábí japonská společnost NEC a jejich závada spočívá ve vadném softwaru. Telefony totiž přestanou fungovat v okamžiku, kdy se jejich uživatel snaží o přístup k relativně malému počtu internetových stránek.

Telefony uvedeného označení jsou přitom nejžhavější novinkou, kterou lze pro využití se sítěmi třetí generace v současné době použít. Problém je nepříjemný v tom, že jakmile telefony vypoví službu, ztratí se i nejrůznější načtená data, mezi nimi email, záznam o volaných hovorech či jiná nastavení. Problém se objevil pouhý jeden týden poté, co NTT DoCoMo začala nabízet distribuci videoklipů s názvem i-motion.



LONDÝN - Společnost British Telecommunications prodá nemovitý majetek za 2,38 miliardy liber (3,34 miliardy dolarů) firmě Telereal, která je společným podnikem společností Trillium a Pears Group. Trillium je divize největší realitní společnosti v Británii Land Securities. Zisk z prodeje hodlá BT použít na snížení dluhu.

Nemovitý majetek BT tvoří 6700 nemovitostí, včetně telekomunikačních center a skladišť. Dohoda nezahrnuje pouze BT Tower, jednu z nejvyšších budov v Londýně. Dohoda umožňuje zpětný pronájem majetku od Telerealu a měla by být dokončena do 14. prosince.

BT již snížila svůj dluh na 16,5 miliardy liber z 30 miliard liber na počátku roku a prodejem nemovitého majetku by se měl dluh snížit na 15 miliard liber. "Transakce je dalším důležitým krokem v programu restrukturalizace a snížení dluhu," prohlásil předseda společnosti Christopher Bland. Pro Trillium je akvizice majetkového portfolia BT již druhým velkým kontraktem tohoto druhu. Ve své správě má firma již majetek mediální společnosti BBC, napsala agentura Reuters.



STOCKHOLM - Největší skandinávská telekomunikační společnost Telia hodlá prodat 48procentní podíl v polské problémové telekomunikační společnosti Netia, která je druhým největším provozovatelem pevných linek v zemi. Informoval o tom švédský list Dagens Industri s odvolání na zdroje společnosti.

"Nemáme žádné komentáře, situace se od našeho minulého prohlášení nezměnila," komentovala zprávu pro agenturu Reuters zástupkyně ředitele oddělení pro vztahy s investory Anna Augustssonová. Výkonná ředitelka Netie Marianne Nivertová na počátku tohoto měsíce informovala, že obě společnosti vedou

rozhovory o finanční pomoci, neposkytla však žádné detaily. Ještě v září však prohlásila, že Netia stále patří mezi strategické jmění Telie.

Telia neměla v minulosti chuť poskytnout Netii kapitálovou injekci, protože by se z ní stal majoritní akcionář polské společnosti a musela by konsolidovat ztráty firmy. Netia, která ve třetím čtvrtletí šestinásobně prohloubila ztrátu na 761 milionu zlotých (185,8 milionu dolarů), nedávno oznámila, že

hodlá koupit zpět 85 procent svého zahraničního dluhu v hodnotě 850 milionů eur. Podle analytiků by Telia mohla zvažovat částečnou pomoc se zpětným nákupem.

Mezi další akcionáře Netie patří Bank of New York s podílem 10,9 procenta a Warburg Pincus s 9,3 procenta. Trefoil Capital vlastní ve společnosti pět procent, napsala agentura Reuters.