TELeKONOM - Eurotel má nového ředitele

25.10.

SEOUL - Tři největší výrobci mobilních telefonů v Koreji očekávají, že příští rok prodají dohromady neuvěřitelných 200 milionů mobilních telefonů. Tento rok se jim přitom podaří podle Korea Times prodat maximálně 149 až 152 milionů kusů.

Samsung Electronics, který si za Nokií a Motorolou drží místo světové trojky, očekává prodej minimálně 100 milionů kusů v roce 2005 oproti letošním 86 milionům. Analytici LG Electronics odhadují prodej 70 milionů kusů. U nás celkem neznámý výrobce Pantech Group si brousí zuby na 30 milionů prodaných telefonů. Letos přitom prodal Pantech 20 milionů mobilů a pokud splní plán, možná se dostane do světové pětky.

26.10.

SAN FRANCISCO - Největší smluvní výrobce elektroniky na světě Flextronics International Ltd. se v druhém čtvrtletí fiskálního roku díky vysokému prodeji spotřební elektroniky vrátil k zisku. Čistý zisk za tři měsíce do konce září činil 92,6 milionu USD, tedy 16 centů na akcii, ve srovnání s loňskou ztrátou 100,1 milionu USD, čili 19 centů na akcii, vyplývá z dnešního prohlášení. Bez zahrnutí mimořádných položek zisk činil 17 centů na akcii a byl v souladu s odhady analytiků, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Mezirezortní komise pro privatizaci Telecomu na svém dnešním jednání rozhodla doporučit vládě prodej 51procentního státního podílu v této firmě přes kapitálové trhy. ČTK to sdělila mluvčí Fondu národního majetku Petra Krainová. Vláda by měla o způsobu prodeje Telecomu podle dosavadního harmonogramu rozhodnout v listopadu, ministři však nemají shodný názor.

PRAHA - Česká vláda možná odloží rozhodnutí o způsobu prodeje státního podílu v Českém Telecomu z listopadu na počátek příštího roku. Mezitím si bude chtít zmapovat, kolik jsou strategičtí investoři ochotni za 51 procent akcií Telecomu zaplatit a zda nebude lepší prodat akcie na burze, řekly dnes agentuře Reuters informované zdroje.

PRAHA - Exministr vlády Miloše Zemana a šéf komise ČSSD pro informatiku a telekomunikace Karel Březina bude členem komise pro prodej státního podílu v Českém Telecomu. Navrhlo jej ministerstvo financí spolu vedoucí ministrových poradců Klárou Roženskou a náměstkem Tomášem Prouzou. ČTK to řekl mluvčí ministerstva Marek Zeman.

O Březinově nominaci podle něj rozhodl ministr Bohuslav Sobotka právě kvůli funkci v čele komise ČSSD. Již na začátku roku se exministr podílel na výběru poradce pro prodej Telecomu. Březina byl podle dřívějších informací v Zemanově kabinetu jedním z ministrů, kteří se před dvěma lety stavěli proti prodeji firmy a později se spekulovalo o jeho možném zaměstnání v největším tuzemském telekomunikačním operátoru. Stát nakonec finančním investorům Deutsche Bank a Blackstone Group, podporovaným dánskou TDC, svůj 51procentní podíl neprodal kvůli složitým smluvním vztahům s minoritním akcionářem TelSource a dceřiným Eurotelem.

PRAHA - Novým výkonným ředitelem pro obchod a prodej Českého Telecomu jmenovalo vedení firmy dosavadního ředitele polské společnosti Bestel George Makowského. Padesátiletý Makowski ve funkci nahradí Romana Stupku, který z firmy v září odešel po údajných sporech s generálním ředitelem Gabrielem Berdárem. Makowski do funkce nastoupil v pátek. Vedle Polska působil tento Brit s polskými předky v marketingu a prodeji telekomunikačních firem ve Velké Británii, Francii či v Nizozemsku.

27.10.

PRAHA - Dozorčí rada Českého Telecomu dnes bude jednat o novém generálním řediteli dceřiného mobilního operátora Eurotel. Ve výběru nového generálního ředitele jedné z nejziskovějších českých firem jsou podle tisku tři kandidáti, z nich šanci na úspěch mají především zastupující ředitel firmy Michal Heřman a šéf televize Prima Martin Dvořák. Nabídku prý dostal také ředitel slovenské Všeobecné úverové banky a někdejší člen představenstva Komerční banky Tomas Spurny.

PRAHA - Akcie Českého Telecomu se dnes dopoledne zřítily na burze o 5,3 procenta na 314,8 koruny poté, co se investoři začali obávat přetlaku nabídky kvůli možnému prodeji státního podílu přes trh. Telecom za několik hodin nastřádal větší obchody než za celý minulý týden. Hlavní index burzy PX 50 spadl v 11:30 o 1,05 procenta na 896,7 bodu a užší PX D si odepsal 1,14 procenta na 2212,5 bodu, uvedla burza.

SAN JOSÉ - Počítačová společnost Apple Computer představila v noci na dnešek novou verzi digitálního přehrávače hudby iPod, který bude umět rovněž pracovat s fotografiemi. Přístroj iPod

Photo uvádí Apple na trh ve spolupráci s irskou rockovou skupinou U2. Firma zároveň oznámila otevření svých internetových hudebních prodejen iTunes v devíti dalších zemích Evropy.

PRAHA - Jednatelé mobilního operátora Eurotel jmenovali dosavadního zastupujícího ředitele Michala Heřmana generálním ředitelem firmy. Předcházelo tomu schválení Heřmana dozorčími radami Eurotelu i mateřského Českého Telecomu, uvedla firma v tiskové zprávě.

28.10.

PAŘÍŽ - Francouzská telekomunikační společnost France Télécom hospodařila ve 3. čtvrtletí letošního roku ze ziskem před zdaněním, odpisy a úroky (EBITDA) 4,86 miliardy eur, což je meziroční nárůst o 5,2 procenta. Výsledky byly příznivější než odhady analytiků. K růstu přispěla hlavně mobilní a internetová divize, vyplývá z dnešního prohlášení. Tržby společnosti se na srovnatelném základě, tedy bez zahrnutí akvizic a prodejů, zvýšily o 4,5 procenta na 12,04 miliardy eur.

29.10.

PRAHA - Zájemci o telekomunikační firmu Aliatel mají do 24. listopadu podat závazné nabídky na koupi společnosti. O firmu se podle důvěryhodného zdroje uchází nejméně šest zájemců. Prodej podílů tuzemských elektrorozvodných firem a německé RWE řídí z Londýna banka ABN Amro a nový vlastník by měl být znám ještě letos. Podle informací ČTK se o největšího alternativního operátora ucházejí České radiokomunikace, telekomunikační firmy GTS, eTel a Czech On Line a finanční skupiny J&T a AIG. Některé uvádí i společnost Contactel.