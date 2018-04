TELeKONOM: Eurotel a RadioMobil koupí UMTS...

PRAHA - Tuzemští mobilní operátoři Eurotel a RadioMobil by mohli přistoupit na vyvolávací cenu 3,5 miliardy Kč a zúčastnit se aukce licencí UMTS. Nabídka se ale nebude příliš lišit od minimální ceny, řekli včera telekomuikační analytici.

Podle analytika Atlantik FT Petra Švarce by pro Český Mobil nákup licence znamenal vysokou finanční zátěž. Rozložení splátek však výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že se firma soutěže zúčastní. "Pokud se soutěže zúčastní nový vážný zájemce o vstup na trh, zůstane právě Český Mobil bez licence," dodal. Licence zřejmě koupí Eurotel a RadioMobil, míní.

Analytik Wood&Company Jan Slabý sice stále považuje vyvolávací cenu za přemrštěnou, ale je podle něj možné, že ji Eurotel a RadioMobil akceptují. Za více pravděpodobné však považuje, že se opět neprodá žádná licence. Maximální cenu všech licencí vidí mezi sedmi a 7,5 miliardy Kč. Pro telekomunikační firmy je podle Libora Vinkláta z České

spořitelny důležité, že první splátka je pouze jedna miliarda Kč a zbytek nabídnuté ceny bude splatný v deseti letech.

"Přinejmenším jeden operátor by mohl nabídku akceptovat, což ale bude málo," uvedl. Dodal, že je málo pravděpodobné, že se najde cizí investor, který by zbylé dva domácí operátory přeskočil. Ti by proto mohli vládu tlačit na další redukci ceny. Pro tuzemské operátory budou při jejich rozhodování rozhodující informace o zájmu případného zahraničního subjektu, míní analytik Conseq Vladimír Vávra. Pokud by se neobjevil zahraniční zájemce, mohli by tuzemští operátoři soutěž opět bojkotovat. V případě zájmu zahraniční firmy je podle něj pravděpodobné, že přijde s nejvyšší nabídkou a licence tak získají pouze dva domácí operátoři.

HELSINKY - Finská společnost Nokia, která je největším světovým výrobcem mobilních telefonů, očekává v příštím roce zvýšení svých tržeb o 15 procent. Oznámila to včera firma a dodala, že v prvním čtvrtletí ještě předpokládá jejich mírný pokles.

Společnost očekává, že se v příštím roce prodá celkem 420 až 440 milionů mobilních telefonů. Její odhad je tak o něco konzervativnější než prognóza konkurenční firmy Motorola, podle které by se mělo prodat 420 až 460 milionů mobilů. Nokia hospodařila ve třetím čtvrtletí letošního roku se ziskem před zdaněním 1,068 miliardy eur, což představuje 0,16 eura na akcii, ve srovnání s loňským srovnatelným údajem 1,336 miliardy eur. Pokles zaznamenaly také tržby společnosti, které se snížily na 7,050 miliardy eur z loňských 7,575 miliardy eur. Ve čtvrtém čtvrtletí očekává společnost zisk 0,18 až 0,20 eura na akcii.

Společnost přesto ve třetím čtvrtletí posílila svoji pozici největšího světového dodavatele mobilních telefonů, když její podíl na světovém trhu vzrostl na 33,4 procenta ze 30,6 procenta ve stejném období loňského roku. Podíl Motoroly stoupl na 15,7 procenta z loňských 13,3 procenta, zatímco světová trojka Ericsson zaznamenal pokles na osm procent z 9,7 procenta, napsala agentura Reuters.



MOSKVA - Druhý největší ruský mobilní operátor Vimpelcom hospodařil ve třetím čtvrtletí podle amerických účetních standardů GAAP s čistým ziskem 13,92 milionu dolarů ve srovnání se ztrátou 5,88 milionu ve stejném období loňského roku. Uvedla to včera firma a dodala, že její tržby stouply na 114,10 milionu dolarů z loňských 70,72 milionu.

Počet zákazníků dosáhl na konci čtvrtletí 1,48 milionu a meziročně se tak více než zdvojnásobil. Společnost odhadla, že její tržní podíl činil na konci září 39,8 procenta. Ruský trh mobilních telefonů má obrovský potenciál. V září zde totiž připadaly pouze tři telefony na 100 obyvatel, zatímco v západní Evropě to bylo zhruba 70. V příštích letech se v Rusku čeká prudký růst počtu klientů mobilních operátorů, napsala agentura Reuters.



VÍDEŇ - Rakouská společnost Telekom Austria hospodařila od ledna do září s konsolidovanou ztrátou před daní a úroky (EBIT) 8,2 milionu eur. Firma tak své ztrátové hospodaření výrazně zmírnila, protože ve stejném období loni měla ztrátu 169 milionů eur.

Čistý zisk firmy činil 16,1 milionu eur, zatímco od ledna do září minulého roku měla firma čistou ztrátu 121 milionů eur. Do konsolidovaných čísel jsou přitom započteny jak výsledky divize, která provozuje síť pevných telefonních linek, tak poměrná část zisku mobilní divize Mobilkom.

Telekom Austria vlastní 75 procent akcií společnosti Mobilkom, zatímco zbylých 25 procent drží Telecom Italia. Firma Telekom Austria přitom již minulý týden informovala o tom, že zisk před úroky, daní a odpisy (EBITDA) za celou skupinu od ledna do září vzrostl o 37 procent na 1,16 miliardy eur.

Skupina Telekom Austria dosud předpovídala, že letos vytvoří zisk EBITDA 1,2 miliardy eur, zatímco loni zisk činil jednu miliardu eur. Vzhledem k přijatým opatřením ke snížení nákladů však nyní předpokládá, že zisk bude proti původním předpokladům ještě vyšší, píše agentura Reuters.