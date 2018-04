TELeKONOM: Eurotel a Nokia jdou společně do ememesek...

- Největší tuzemský mobilní operátor Eurotel podepsal předběžnou smlouvu se společností Nokia o dodávce řešení pro zasílání multimediálních zpráv MMS, sdělila Nokia v tiskové zprávě. Hodnotu kontraktu firmy nesdělily.

Testování MMS se provádělo od května. Dodané řešení umožní uživatelům telefonů s podporou MMS zasílat zprávy kombinující text, fotografie a zvuk přímo na jiné MMS telefony, e-mailové adresy nebo uživatelům mobilních telefonů bez podpory této technologie. Pokud je multimediální zpráva odeslána na starší telefon, jeho uživatel dostane upozornění textovou zprávou a na přijatou zprávu MMS se může podívat na webu.

"S novými multimediálními zprávami bychom chtěli našim zákazníkům zpřístupnit produkty a služby, které nás přibližují k další generaci služeb mobilních telefonů. Tento vývoj ve výsledku povede k většímu využívání mobilních služeb zákazníky," uvedl včera generální ředitel Eurotelu Terrence Valeski.

Nokia dodává pilotní implementace komerčních systémů MMS od třetího čtvrtletí roku 2001. Eurotel začal MMS veřejně testovat začátkem července. Konkurenční RadioMobil na službě rovněž pracuje, ale oznámí až komerční zahájení. Podle Českého Mobilu je tento typ služeb ve velmi počátečním stadiu a je třeba vychytat dětské nemoci.

NEW YORK - Odvětví vyspělých počítačových a telekomunikačních technologií již z hlediska akciového trhu ztratilo pozici růstového sektoru. S výjimkou společnosti Dell Computer by investoři měli akcie tohoto sektoru při jakémkoliv náznaku oživení prodat, poradil včera investorům přední analytik investiční banky Merrill Lynch.

"Podle našeho názoru by investoři měli prodat technologické akcie při první příležitosti a získané peníze reinvestovat do jiných sektorů. Výjimkou z této strategie by však mohl být Dell," uvedl podle agentury Reuters hlavní americký stratég banky Richard Bernstein.

Vhodná příležitost k prodeji technologií je podle Bernsteina právě nyní. Dell totiž oživil celý technologický sektor příznivým výhledem svých výsledků za druhé čtvrtletí. Bernstein se však obává, že akcie Dell budou růst na úkor akcií konkurenčních firem.

Druhá polovina 90. let byla na akciovém trhu ve znamení "internetové mánie", prudkého růstu, který na počátku nového století vystřídalo stejně hluboké rozčarování. Většina analytiků se před několika málo lety předháněla v kladných doporučeních k nákupu akcií nových technologických firem, z nichž jen malá část byla zisková.

Internetová "bublina" splaskla na jaře 2000, kdy začal index amerického technologického trhu Nasdaq prudce klesat. Nyní se Nasdaq pohybuje pod 1400 body a je tak více než 70 procent pod svým maximem nad 5000 body z března 2000.

FRANKFURT - Akcie dominantního německého telekomunikačního operátora Deutsche Telekom včera prudce klesly. Trh zklamalo, že vláda nevybrala jako náhradu místo kritizovaného generálního ředitele Rona Sommera někoho známého zvenčí.

Vláda si o víkendu za nástupce Sommera vybrala bývalého dlouholetého úředníka ministerstva pošt a manažerského veterána telekomu, sociálního demokrata Gerda Tenzera. Vyměnit Sommera chce vláda v úterý na zasedání dozorčí rady navzdory protestům zaměstnanců, manažerů i poradců firmy.

Akcie Deutsche Telekom na frankfurtské burze spadly dopoledne o více než sedm procent až na 11,20 eura. Zprávy o chystaném odvolání Sommera přitom minulý týden zvedly hodnotu akcií Telekomu o zhruba 17 procent. "Slavili jsme předčasně. Minulý týden byl velmi zabarven nadějemi na rychlou rezignaci pana Sommera a rychlé řešení problémů telekomu. Hodně lidí teď říká, že interní výměna nezajistí ve společnosti potřebnou změnu atmosféry," řekl k tomu manažer hamburské společnosti Nordinvest Boris Böhm.

Deutsche Telekom nahromadil v rozsáhlé expanzi minulých let dluh 67 miliard eur a je jednou z předních obětí globální krize v telekomunikacích po zmařených nadějích na rychlý vstup do věku internetu. Hluboký pokles cen jeho akcií poškodil v posledních zhruba dvou letech tři miliony německých akcionářů. Levicová vláda pod tlakem pravicové opozice v personálním boji o prvního muže telekomu v rozporu s hlásanou ideologií konsensu brání z předvolebních důvodů zájmy investorů a akcionářů proti přání zaměstnanců.

Vládě se vyprofilovaného manažera zvenčí, který by se nebál převzít vysoce rizikový post, najít nepodařilo. Volbou Tenzera tak udělala ústupek odborům, které daly jasně najevo, že si nikoho zvenku nepřejí. Podle včerejšího vydání listu Financal Times však volba Tenzera vyvolala bouři v managementu a pozorovatelé varují před masovým odchodem manažerů.

PRAHA - Telekomunikační firma Contactel vypsala výběrové řízení na novou reklamní agenturu, která bude zajišťovat marketingovou komunikaci společnosti. Do dvoukolového tendru společnost pozvala pět firem, oznámil Contactel v tiskové zprávě. Společnost dosud spolupracovala s agenturou Ogilvy & Mather.

Contactel oslovil agentury Ogilvy & Mather, Bates Praha, s.r.o, Lowe GGK, Dorland a Tanagra, s.r.o. Při sestavování výběru oslovených agentur bylo přihlédnuto k předem stanoveným kritériím, jako jsou reference, tým agentury, velikost či významní klienti, kterým agentura poskytuje své služby, vysvětlila mluvčí Contactelu Romana Tomasová. Výsledky výběrového řízení budou oznámeny do konce srpna.

Úkolem nové agentury bude posílit vnímání společnosti Contactel jako firmy orientované na zákazníka, upevnit její vedoucí postavení v oblasti připojení k internetu a ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2002 uvést na trh nové produkty a řešení.

Contactel byl založen v roce 1999 jako společný podnik Českých radiokomunikací a TDC. Firma nabízí plné portfolio internetových, datových a hlasových služeb a s postupnou liberalizací dále rozšiřuje nabídku.