TELeKONOM: eTel žaluje Český Telecom o 20 milionů...

PRAHA - Žalobu na Český Telecom o odškodnění ve výši 19,6 milionů korun podala společnost eTel, která v České republice působí jako alternativní telekomunikační operátor. Hlavním bodem žaloby jsou ceny účtované společnosti eTel za hovory do sítí mobilních operátorů prostřednictvím sítí Telecomu v letech 2001 a 2002.

Jak uvedl na tiskové konferenci generální ředitel firmy eTel Stefan Lagen, Telecom v té době poskytoval svým koncovým uživatelům volání z pevných linek na mobilní za nižší ceny, než za jaké je nabízel dalším operátorům. "Abychom mohli nabídnout konkurenční cenu a udržet si své zákazníky, museli jsme tuto službu výrazně dotovat," řekl Lagen. Podle firmy eTel navíc Český Telecom účtoval operátorům odlišné ceny za stejné služby.

Žalobě ze strany eTelu předcházela podle představitelů společnosti dlouhodobá snaha se s Českým Telecomem dohodnout. "Neviděl jsem žádnou odezvu. Kdybych viděl vstřícnost, tak jsme se nesoudili," uvedl Lagen. Podle právníka Josefa Březiny, který společnost eTel zastupuje, může žaloba spustit řetězovou reakci dalších operátorů. "To by mohlo Český Telecom před chystanou privatizací dostat do špatné situace," řekl Březina. Zřejmě to však zaítm nehrozí. "Ne, podobnou žalobu nechystáme," řekl tiskový mluvčí společnosti Aliatel Pavel Kaidl. Podobně odpovídali i představitelé dalších operátorů, kteří si nepřáli být jmenováni.

Český Telecom se dosud k žalobě oficiálně nevyjádřil. Podle jeho mluvčího Vladana Crhy jsou údaje, o které se žaloba opírá, zavádějící. "Už v roce 2001 mohl eTel, stejně jako další operátoři, využívat služeb jiného operátora nebo se propojit přímo s mobilními operátory, když se jim nelíbily ceny Telecomu. Možnost výběru tady rozhodně byla," shrnul Crha.

BERLÍN - Německý telekomunikační gigant Deutsche Telekom opět zopakoval, že nemá zájem o koupi Českého Telecomu. "Pokud jde o Česko, cítíme se tam být dobře zastoupeni s firmou T-Mobile," řekl na včerejší tiskové konferenci generální ředitel Deutsche Telekom Kai-Uwe Ricke.

Tuzemský mobilní operátor T-Mobile je ze 60,8 procenta ovládán stejnojmennou dceřinou společností Deutsche Telekomu. Zbytek vlastní České radiokomunikace. Loni zvýšila firma v České republice počet zákazníků o 12 procent na 3,95 milionu. Privatizaci Českého Telecomu, který se má prodávat s dceřinou firmou Eurotel, zahájilo letos v lednu vyhlášení veřejné obchodní soutěže na výběr finančního poradce, jenž by měl doporučit způsob privatizace. Vlastní privatizace by měla začít ve druhé polovině roku a skončit asi až v roce 2005.

Deutsche Telekom chce letos snížit svůj dluh 64 miliard eur o dvoucifernou hodnotu. Kvůli tomu prodává údajně neklíčová aktiva, omezí výplatu dividend, sníží náklady a investice. Pokud jde o investiční plány ve východní Evropě, Ricke novinářům řekl, že Deutsche Telekom zkoumá trh východoevropských zemí a rozhoduje se, jak v nich posílit svou pozici.

"Pro nás je východní Evropa důležitý region," podotkl Ricke s tím, že firma drží 30 procent trhu mobilních sítí v celé východní Evropě. Za zajímavé považuje to, že mobilní sítě ve východní Evropě hrají mnohem důležitější roli než pevné linky, zatímco v Evropě západní je podíl trhu vyrovnanější.

MILÁN - Italská internetová společnost Tiscali hospodařila v posledním čtvrtletí loňského roku s provozním ziskem 27,6 milionu eur. V meziročním porovnání se Tiscali podařilo více než zdvojnásobit zisk ze 13,2 milionu eur ve stejném období předchozího roku. Jako hlavní důvod růstu firma včera označila zvýšení počtu předplatitelů vysokorychlostního

internetu.

Na základě těchto výsledků zopakovala Tiscali svůj plán dosáhnout v druhé polovině letošního roku kladného cash flow a v roce 2005 čistého zisku. Za loňský rok firma před zaplacením daní, úroků, odpisy a amortizací vykázala zisk 74,7 milionu eur při hrubých tržbách 919,7 milionů eur. Tiscali taktéž podle agentury Reuters plánuje použít část svých prostředků v hotovosti na splacení dluhů.

Zisk 27,6 milionu eur v posledních třech měsících loňského roku byl doprovázen třetinovým nárůstem tržeb, které dosáhly 267,8 milionu eur. Za letošní rok by tržby podle plánu měly dosáhnout 1,2 miliardy eur, o rok později Tiscali plánuje utržit už dvě miliardy. Podobný nárůst firma očekává i u počtu uživatelů vysokorychlostního internetu, který se v současnosti pohybuje okolo jednoho milionu lidí.

Analytici nicméně varují, že rychlý růst počtu uživatelů bude tlačit na marže společnosti. Ty bude muset Tiscali zřejmě v budoucnosti snížit, aby byla schopna udržet tempo získávání nových zákazníků.

PRAHA - Český Telecom by mohl letos vyplácet dividendu 5,7 až 10,4 koruny na akcii. Vyplývá to z odhadů analytiků. Dividenda bude podle nich ovlivněna výší čistého konsolidovaného zisku za loňský rok bez započítání předpokládaného jednorázového odpisu části investic do telekomunikační sítě.

Finanční ředitel Telecomu Juraj Šedivý ve středu uvedl, že firma kvůli jednorázovému odpisu zřejmě skončí za loňský rok ve ztrátě, ale výplatu dividendy to neovlivní. Dividendu má firma vyplácet z nerozděleného zisku z minulých let. Objem prostředků na dividendy by se měl počítat jako 50 až 70 procent z konsolidovaného zisku před započtením odpisu.

Odpis investic bude muset firma provést kvůli nízké návratnosti způsobené regulačním prostředím. Jeho výše bude záviset na jednáních s Českým telekomunikačním úřadem, který by měl navrhnout postup regulace v oblasti cen v příštích dvou až třech letech. učasná hodnota investic do sítě se pohybuje kolem 105 miliard korun.

Telecom bude muset podle analytika Tomáše Gaťka část sítě odepsat i kvůli silnému růstu používání mobilních telefonů a s tím souvisejícím poklesem provozu na pevných linkách, se kterým při plánování investic nepočítal. Telecom dosud vyplácel dividendy dvakrát. Loni rozdělil 18 miliard korun, tedy 57,5 Kč na akcii, a v roce 2001 firma vyplatila 7,5 Kč na akcii. Majoritu 51 procent ve firmě drží stát, který letos zahájí prodej svého podílu. Výsledky za loňský rok firma oznámí 26. února.



PRAHA - Generální ředitel mobilního operátora Eurotel Terrence Valeski by mohl zasednout v představenstvu Českého Telecomu. Podle dobře informovaného zdroje mu to nabídl předseda představenstva a generální ředitel Telecomu Gabriel Berdár a Valeski nabídku přijal. "Je pravda, že pan Berdár panu Valeskimu členství v představenstvu nabídl a že se dohodli," potvrdil mluvčí Telecomu Vladan Crha.

Nabídka podle zdroje přišla poté, co na interním jednání s vedením Eurotelu Berdár ostře kritizoval pomalý rozvoj spolupráce mezi oběma firmami. Telecom v prosinci loňského roku Eurotel zcela ovládl, když dokoupil 49procentní podíl od amerického konsorcia Atlantic West. Podle Crhy by účast Valeskiho v nejvyšším vedení Telecomu měla posílit obchodní spolupráci mateřské a dceřiné firmy a synergie v aktivitách firem.