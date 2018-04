TELeKONOM: Ericsson versus Nokia - telefonů se prodá málo...

- Poptávka po telekomunikačních zařízeních se možná nezlepší ani v příštím roce, i když někteří analytici dosud předpovídali, že zlepšení se možná dostaví již na přelomu tohoto a příštího roku. Řekl to šéf společnosti Ericsson Kurt Hellström.prohlásil šéf Ericssonu. Firma, která je největším světovým výrobcem telekomunikačních sítí, se v poslední době potýká se značnými ztrátami.

Hellström je zároveň šéfem společného podniku Sony Ericsson. V rozhovoru pro list Financial Times podotkl, že na celém světě se letos prodá možná jen něco málo přes 400 milionů mobilních telefonů proti 390 milionům v minulém roce. To je způsobeno tím, že lidé méně často nahrazují své staré telefony novými.

Hellströmův odhad je nyní pesimističtější než v dubnu, kdy šéf Ericssonu prohlašoval, že by se letos mohlo prodat 400 až 420 milionů mobilních telefonů. Největšími výrobci v tomto segmentu trhu jsou Nokia, Motorola, Samsung, Siemens a Sony Ericsson, píše agentura Reuters.

Vyjádření šéfa švédské firmy jde přímo proti prognóze Nokie. Finská společnost minulý týden vydala v Budapešti optimistické, byť nekonkrétní prohlášení, podle něhož měl v roce 2003 prodej mobilních telefonů opět začít rychle růst.

PRAHA - Český Telecom očekává, že služby jeho operátorských linek letos využije devět milionů volajících. Loni to bylo 5,3 milionu hovorů, což znamenalo výnosy 380 milionů korun, uvedl mluvčí Vladan Crha na včerejší internetové tiskové konferenci.

Firma v současnosti nabízí 26 automatických hlásek. Mezi nejnovější, které firma představila včera, patří hudba po telefonu na hlásce TOP 10 BONTONland. Ta nabízí poslech skladeb ze sedmi aktuálně nejprodávanějších CD a tří novinek. Další novinkou je turistická infolinka pro návštěvníky Prahy. Již na začátku roku představila firma zábavní linky vyprávějící vtipy a horoskopy. Mezi další služby patří konferenční hovory, přesný čas či předpověď počasí.

Služby zábavních linek stojí 5,20 koruny za první dvě minuty volání, každá další minuta pak přijde na 2,60 koruny. Z veřejných telefonních automatů se za každé dvě minuty účtují dva impulsy. Firma ještě letos připravuje zasílání vyhledaných telefonních čísel formou SMS nebo e-mailem. Pracuje také na rozšiřování databáze o ostatní operátory, včetně mobilních. Připravuje také službu, která pomůže s orientací na celém území České republiky, a další zábavní a herní hlásky.

PRAHA - Výplatu dividendy z nerozděleného zisku Českého Telecomu navrhl minoritní akcionář, konsorcium TelSource, které vlastní 27 procent akcií firmy. Řekl to mluvčí Telecomu Vladan Crha. Představenstvo společnosti dosud žádný návrh na rozdělení zisku na valnou hromadu 14. června nezveřejnilo. "Návrh na rozdělení zisku byl projednán a odsouhlasen představenstvem Telecomu, ale dle stanov jej ještě musí přezkoumat dozorčí rada," dodal Crha.

Telecom očekává, že pokud akcionáři rozhodnou o výplatě dividendy, bude podobně jako loni stanoven rozhodný den pro její získání zřejmě několik týdnů po konání valné hromady, dodal Crha. Telecom loni vyplácel historicky první dividendu 7,50 Kč na akcii. Pro letošní rok analytici odhadují její výši kolem deseti až 12 Kč. Za méně pravděpodobnou pak považují možnost výplaty tzv. superdividendy, která by řešila překapitalizovanost firmy snížením vlastního kapitálu. Ta by se mohla pohybovat kolem 100 až 150 Kč.

Podle analytika Wood&Company Jana Slabého by se výplatou vysoké dividendy snížila atraktivita pro budoucího kupce v privatizaci. "Atraktivita firmy spočívá v nízkých dluzích. Je ji tedy možné výrazně zadlužit, aniž by byla ohrožena její stabilita," vysvětlil. Valná hromada by měla rovněž schvalovat jednu či více emisí dluhopisů v rámci dluhopisového programu společnosti. Firma již dříve uvedla, že plánuje vydání registrovaných tříletých dluhopisů v předpokládaném objemu do čtyř miliard korun ke splacení starší emise. Vydání dluhopisů se uskuteční v rámci domácího dluhopisového programu Telecomu s maximálním možným objemem nesplacených cenných papírů za 2,5 miliard korun a dobou trvání deset let.

WASHINGTON - Přední americký poskytovatel telekomunikačního spojení na dlouhé vzdálenosti WorldCom Inc. uvažuje o tom, že sníží počet pracovníků o 16 000, což představuje 20 procent pracovní síly. Důvodem je snaha o snížení nákladů a zlepšení hospodaření, informoval včera americký list USA Today s odvoláním na osoby pracující na plánu.

Snížení počtu zaměstnanců by se týkalo převážně síťových operací, což by navázalo na nedávný plán firmy omezit kapitálové výdaje síťové divize. WorldCom během minulého a letošního roku již propustil 12 700 zaměstnanců. WorldCom se ke zprávě odmítl vyjádřit. "Samozřejmě směřujeme ke správné velikosti podnikání, ale spekulovat o detailech je prozatím předčasné," citovala agentura Reuters mluvčího společnosti Brada Burnse.