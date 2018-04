TELeKONOM: Ericsson se postupně propadá do...

STOCKHOLM - Švédský výrobce telekomunikačních zařízení Ericsson hospodařil ve třetím čtvrtletí s hrubou ztrátou 5,8 miliardy švédských korun (asi 549 milionů USD, tedy přibližně 20 miliard Kč). To je zásadní změna proti stejnému období loňského roku, kdy Ericsson vytvořil nezdaněný zisk 4,1 miliardy SEK. Ztráta za třetí čtvrtletí je tudíž výraznější, než činily odhady analytiků, kteří předpokládali, že ztráta bude činit jen 4,5 miliardy korun. Firma se totiž potýká s poklesem poptávky a předpovídá pokles trhu v segmentu, kde má silné pozice, tedy v mobilních sítích.

"Zpomalení v sektoru telekomunikačních systémů se ve třetím čtvrtletí ještě prohloubilo. Proto nyní předpokládáme, že obtížné podmínky na trhu přetrvají až do příštího roku," řekl k výsledkům firmy její výkonný ředitel Kurt Hellström. Čtvrtletní tržby firmy klesly o 19 procent na 54,6 miliardy švédských korun, ačkoliv trh čekal pokles jen na 59,1 miliardy SEK.

Ratingová agentura Moody's Investors Service v reakci na zveřejněné výsledky snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Ericssonu na stupeň Baa1. Moody's zároveň ponechala výhled ratingu negativní, píše se ve sdělení, které zveřejnila agentura Reuters. Analytici agentury uvedli, že ve snížení ratingu se odráží vyšší závislost firmy na zařízení pro infrastrukturu sítí pro bezdrátový přenos. Moody's zároveň podotýká, že v tomto segmentu se dá očekávat další zpomalení doprovázené konkurenčními tlaky na snížení cen.



BRUSEL/LONDÝN - Britská telekomunikační skupina Cable & Wireless vede rozhovory o koupi svého konkurenta COLT Telecom Group. Závěrečné dohody by obě strany mohly dosáhnout během šesti týdnů, informoval belgický list De Financieel Economische Tijd s odvoláním na zdroje ze společnosti.

Podle listu C&W v současnosti provádí v COLT hloubkovou kontrolu, tzv. due diligence. Pro C&W je výhodné, že COLT by měl do konce roku provozovat sítě ve 32 evropských městech. Ty by mohl C&W využít při svých aktivitách v oblasti firemních dat a internetu, když kontinentální Evropa zatím k celkovému zisku společnosti přispívá velmi malou částkou. Mluvčí C&W Peter Eustace se ke zprávě z tisku odmítl vyjádřit, ze společnosti COLT nebyl nikdo k zastižení.

Spekulace o možném převzetí COLT se objevily na počátku září, kdy list The Observer napsal, že nízká cena akcií COLT může proti sobě postavit nabídky C&W, British Telecomu a japonského operátora NTT DoCoMo. C&W je v současnosti pod tlakem investorů, aby využil své vysoké finanční rezervy šest miliard GBP (8,6 miliardy USD). Podle listu vede C&W rozhovory také s americkým stavitelem sítí z optických vláken Level 3 a internetovou společností Exodus.

LONDÝN - British Telecommunications Plc. vede rozhovory s nizozemskou telekomunikační společností KPN Telecom NV o sdílení infrastruktury mobilních sítí třetí generace UMTS v Nizozemsku. Informoval o tom list Sunday Business s odvoláním na zdroje blízké jednání.

Dohoda by umožnila mobilní síti mmo2, patřící BT, sdílet výdaje na výstavbu sítě s KPN Mobile, což by mohlo přinést úspory téměř jednu miliardu GBP (1,4 miliardy USD, cca 55 miliard Kč). Podle zdrojů je jednání již ve významné, stále však citlivé fázi. Mluvčí KPN Marinus Potman agentuře Reuters potvrdil, že společnost

vede rozhovory o sdílení nákladů na výstavbu sítě třetí generace v Nizozemsku s několika společnostmi, mezi které patří i BT.

BT minulý měsíc podepsala dohodu o spolupráci v oblasti výstavby mobilní sítě třetí generace v Německu a Británii s německou Deutsche Telekom. Dohoda může vést k úspoře až 30 procent odhadovaných nákladů na výstavbu nákladné sítě třetí generace. Německá divize KPN Telecom, E-Plus, pak podobnou dohodu o sdílení nákladů na výstavbu sítě v Německu uzavřela se společným podnikem mezi finskou Sonerou a španělskou Telefónica Móviles, Group 3G.

PRAHA - Společnost Czech On Line zvýšila přístupovou kapacitu pro telefonický přístup na internet prostřednictvím bezplatné služby Volný o 42 procent na 9930

modemů. Do konce října se pak kapacita zvýší o 50 procent. Firma to oznámila v tiskové zprávě.

Firma investovala nejen do rozšíření sítě pro přístup na internet, ale i zvýšila bezpečnost a stabilitu e-mailových serverů služby Volný. Společnost, která začala v ČR působit na konci roku 1995, v současnosti registruje necelých 500 000 uživatelů bezplatného přístupu na internet. Czech On Line začala jako první před dvěma lety v ČR nabízet bezplatný přístup na internet přes telefon.