TELeKONOM: Ericsson a Microsoft ruší námluvy

Společný podnik švédského telekomunikačního výrobce Ericsson a amerického softwarového obra Microsoft skončil dříve, než vůbec začal. Ericsson Microsoft Mobile Venture, jehož vznik byl ve víru publicity oznámen v roce 1999, nakonec z finančních a strategických důvodů světlo světa nespatří.

Mobile Ventures se nyní stanou součástí globálního integračního systému v rámci Ericssonu. Spolupráci obou společností budou nyní zajišťovat ad hoc podepisované licenční dohody. Těch by podle vyjádření zástupců Microsoftu i Ericssonu mělo přibývat.

Úkolem zamýšleného společného podniku bylo vyvíjet a prodávat mobilní řešení pro softwarové produkty Microsoftu. Americkému gigantovi se však nezdařil záměr získat ve společném podniku 30 procent, což by znamenalo, že jeho většinovým majitelem by zůstal Ericsson. Tento záměr se totiž nezamlouval vedení švédské firmy. Kvůli nejisté situaci na telekomunikačním trhu totiž ani jedna ze společností paradoxně nestála o většinový podíl ve společném podniku. "Ukazuje to, jak složitá je spolupráce velkých nadnárodních společností v rámci společného podniku," komentoval to britský list The Financial Times.

Dílčí vítězství: mobilní e-mail

Firma Mobile Ventures - jejíž část měl právě Microsoft odkoupit - měla potíže naplnit očekávání, která byla s oznámením vzniku společného podniku spojována. Spojenectví jedničky na softwarovém trhu a trojky na trhu telekomunikačních výrobců bylo považováno za další z veleúspěšných tahů Billa Gatese, který by firmě magnáta ze Seattlu zajistil neotřesitelnou pozici na mobilním trhu.