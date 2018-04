TELeKONOM: E-mailujte z telefonní budky...

- Český Telecom umožní z veřejných telefonních automatů posílání nejen textových zpráv SMS, ale i e- mailů. Obě služby by měly být dostupné během několika týdnů v 15 000 budkách, řekl mluvčí firmy Vladan Crha s tím, že budou postupně podle zájmu zaváděny do většiny ze zhruba 18 000 kartových či kombinovaných automatů.

Zprávu bude zákazník vytvářet pomocí klávesnice stejně jako třeba na mobilním telefonu. SMS bude hned po odeslání směrována přes síť nadnárodní skupiny Materna Group k majiteli příslušného mobilu. E-maily bude doručovat internetová jednotka Telecomu Internet OnLine. Univerzální rozhraní poskytla společnost Logica. Cena jedné odeslané SMS se bude podle neoficiálních informací pohybovat pod dvěma Kč.

Vedle zasílání SMS zpráv z veřejných telefonních automatů mohou již nyní uživatelé pevných linek vytvářet a odesílat textové zprávy, melodie a obrázky z počítače přes analogový nebo ISDN modem. Telecom provozuje 3,76 milionu hlavních telefonních stanic. Mobilní operátoři mají v ČR téměř 7,5 milionu zákazníků.

PRAHA - České radiokomunikace letos plánují propustit 450 zaměstnanců, když loni měly v průměru 1362 pracovníků. Firma letos vzhledem k rostoucí konkurenci a očekávanému poklesu cen na trhu rovněž čeká pokles výnosů o zhruba čtyři procenta na 2,34 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.

Provozní náklady by měly podle mezinárodních účetních standardů klesnout z 1,3 na 1,258 miliardy Kč. Odpisy vzrostou z 1,11 na 1,345 miliardy Kč a EBITDA klesne z 30 milionů na záporných 260 milionů korun. České radiokomunikace loni vykázaly pokles konsolidovaného zisku podle mezinárodních účetních standardů (IAS) na 809 milionů korun ze 14,7 miliardy v roce 2000.

Majoritním vlastníkem společnosti je od loňského podzimu s 71,9 procenta akcií konsorcium Bivideon, které tvoří Deutsche Bank a TDC. To získalo k 20,8 procenta akcií TDC v privatizaci státní majoritu za 6,8 miliardy korun. Čra ovládají 39,2 procenta v mobilním operátoru RadioMobil a polovinu v telekomunikační firmě Contactel. Výsledky za loňský rok má schválit řádná valná hromada, která se bude konat 15. května.

PRAHA - Telekomunikační operátor Contactel loni vykázal ztrátu 853,2 milionu korun, když o rok dříve to bylo 726,3 milionu korun. Tržby vzrostly na 520 z 211 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy mateřské společnosti České radiokomunikace, která v Contactelu ovládá 50 procent.

Radiokomunikace si za loňský rok do hospodaření zaúčtovaly opravnou položku 1,27 miliardy korun za investice, které do Contactelu dosud vložily. To jim snížilo hrubý zisk na polovičních 1,22 miliardy korun.

Contactel loni výrazně snížil investice na 355 milionů z 1,153 miliardy korun v roce 2000. Letos bude investovat do rozvoje technické infrastruktury a nových technologií. Za hlasové služby loni Contactel utržil 158,9 milionu a za datové služby 76,7 milionu korun. Výnosy za datové služby vzrostly o 134 procent a výnosy za hlasové služby se zvýšily dokonce 13,5krát.

Contactel loni uzavřel propojovací dohodu s Českým Telecomem a začal nabízet hlasové služby podnikovým zákazníkům. Firma byla založena v roce 1999 jako společný podnik Českých radiokomunikací a TDC. Nabízí datové, internetové a hlasové telekomunikační služby. Letos by měla změnit právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

VARŠAVA - Zadlužená polská telekomunikační a energetická společnost Elektrim SA včera oznámila, že dosáhla předběžné dohody s věřiteli, která jí umožní odvrátit hrozbu bankrotu. Dohoda prodlouží čas na splacení obligací a Elektrim tak získá možnost zvýšit hotovost prodejem hodnotného jmění jako minoritního podílu v největší mobilní společnosti ve východní Evropě PTC.

Nový termín pro splacení dluhu byl stanoven na červenec 2005. Společnost se dostala do problémů koncem minulého roku, když nesplatila emisi konvertibilních obligací v hodnotě téměř půl miliardy eur. Od té doby se hodnota akcií snížila na 3,4 zlotých, což ohodnocuje společnost na 70 milionů USD, když v období svého vrcholu hodnota společnosti dosahovala 1,5 miliardy USD.

Elektrim dodal, že vydá nové restrukturalizační obligace v hodnotě 200 milionů eur, prostřednictvím kterých do poloviny června splatí první tranši dluhu. Dalších 100 milionů eur by mělo být splaceno do poloviny prosince. Obligace budou jištěny 49procentním podílem ve firmě Elektrim Telekomunikacja, která spolu se svým partnerem Vivendi Universal kontroluje mobilního operátora PTC, napsala agentura Reuters.

WASHINGTON - Americká telekomunikační společnost Sprint Corp. kvůli uzavření pěti zákaznických center propustí ve své mobilní divizi dalších 300 zaměstnanců. Informovala o tom včera mluvčí společnosti.

Již v únoru společnost oznámila, že propustí 3000 zaměstnanců, tedy asi devět procent celkové pracovní síly firmy. Náklady spojené s propouštěním a ukončením nájemných smluv na nemovitosti se doposud vyšplhaly 23 milionů USD. Sprint však očekává, že díky tomuto kroku sníží celkové náklady o 60 milionů USD ročně.

Mobilní divize Sprint PCS v letošním roce počítá se zvýšením počtu zákazníků o tři miliony. Nepotřebuje však tolik pracovníků zákaznických center, protože se neustále zvyšuje počet klientů, kteří raději vyhledávají informace prostřednictvím samoobslužného automatického zařízení.

Akcie Sprint PCS v pátek oslabily o 15,7 procenta a od počátku roku ztrácejí již 50 procent. Důvodem je mimo jiné obava investorů o vysoký dluh. Dluh mateřské Sprint činí více než 20 miliard USD a analytici uvádějí, že pochází převážně od Sprint PCS, napsala agentura Reuters.

SOUL - Jihokorejský konglomerát Samsung Group má zájem o podíl v telekomunikační firmě KT Corp. Uvedl to včera představitel Samsungu. Před několika dny přitom odboráři KT pohrozili stávkou, pokud by měl konglomerát nad KT převzít s podílem za čtyři miliardy dolarů kontrolu. Ještě ve čtvrtek přitom vedení Samsungu prohlásilo, že skupina nemá o podíl v KT zájem.

Prodej KT je citlivou záležitostí nejen pro odboráře firmy, ale i pro vládu. Ta se v privatizaci firmy snaží vyloučit možnost, že by nad ní převzal kontrolu jediný vlastník. Ostatní telekomunikační firmy i regulační orgány se také obávají toho, aby o KT nerozhodoval jeden subjekt, protože firma má s podílem 96 procent na jihokorejském trhu téměř monopol.

"Naše finanční divize může podíl v KT převzít," řekl agentuře Reuters nejmenovaný člen vedení konglomerátu. Šéf skupiny však ještě ve čtvrtek oznámil: "Nebudeme se o podíl v KT ucházet. Jsem zaneprázdněn vlastním podnikem." Stávkou v úterý pohrozil odborový svaz, který má 38 tisíc členů. Korejské konglomeráty zvané čeboly jsou obviňovány z toho, že zhoršily krizi asijských finančních trhů v letech 1997 a 1998, protože se oslabily agresivní expanzí a nízkými zisky. Kolaps Daewoo Group poté vyvolal šokovou vlnu po celé Jižní Koreji a vedl k reformě bankovního systému, který po desetiletí podporoval konglomeráty úvěry.

Vláda má nyní potíž s tím, že strop 49 procent pro zahraniční investory je již v KT naplněn. Nyní chce prodat svůj zbývající podíl 28,4 procenta ve firmě a očividnými kandidáty na koupi akcií za čtyři miliardy dolarů jsou právě čeboly, napsala agentura Reuters.