TELeKONOM: Dvorní distributor Eurotelu zkrachoval...

- Největší distributor mobilního operátora Eurotel, společnost Intem mobilní telefony (IMT), se podle Lidových novin náhle ocitla na pokraji krachu. Majitel firmy Tomáš Cimpa potvrdil, že IMT vstoupí 15. října do likvidace.

IMT podle LN patřila mezi největší partnery Eurotelu, v letech 1998 až 2000 dokonce třikrát po sobě vyhrála titul "Nejlepší distributor Eurotelu". Do problémů se podle jejího jednatele Jiřího Hrušky dostala poté, co jí Eurotel 12. září zastavil dodávky a snížil o 40 procent úvěr.

Mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš ale tvrdí, že Erotel nemá na krachu IMT vinu. "Dodávky jsme zastavili ze zjevného důvodu. IMT nám nezaplatila za faktury ani po velmi dlouhé době splatnosti. Firma IMT byla naším největším distributorem, vystavili jsme jí proto velmi příznivý platební kalendář," řekl Kučmáš. "Ani tak ovšem nezaplatili včas. O jejích finančních problémech jsme věděli už dříve. Chtěli jsme pomoci poskytnutím know-how a školením jejich managementu a dalšími kroky, které by jejich práci do budoucna podstatně usnadnily. Oni ale odmítli," uvedl mluvčí Erotelu.

Vedení IMT je naopak přesvědčeno, že Eurotel mohl být vstřícnější, a za zhoršením spolupráce vidí personální změny ve vedení Eurotelu.IMT je stoprocentní dcerou táborské telekomunikační firmy Intem. Ta v loňském roce dosáhla obratu 600 milionů korun. Zajišťovala dodávky 1200 firemním zákazníkům. Ti se nyní budou muset obrátit přímo na Erouel.

PRAHA - Počet zákazníků mobilního operátora RadioMobil, který provozuje síť mobilních telefonů Paegas, včera překročil 2,5 milionu. Konkurenční Eurotel evidoval ke konci září 2,859 milionu klientů a Český Mobil, který provozuje síť Oskar, měl v pololetí 540 000 klientů.

Počet klientů RadioMobilu vzrostl od počátku roku téměř o 650 000. Jen ve třetím čtvrtletí získal RadioMobil asi 250 000 zákazníků, zatímco Eurotel si připsal asi 200 000 nových zákazníků. Odborníci odhadují, že koncem letošního roku by mohlo v ČR fungovat až 6,5 mobilních telefonů. Ke konci loňského roku registrovali mobilní operátoři 4,32 milionu aktivních zákazníků. V loňském roce si v ČR mobilní telefon pořídilo více než 2,375 milionu lidí.

PRAHA - České radiokomunikace (ČRa) zavedly bezprostředně po útoku USA na cíle v Afghánistánu speciální bezpečnostní režim u vytipovaných objektů a ustavily krizový výbor, který se bude bezpečnostními otázkami zabývat. ČRa zajišťují vysílání signálu tuzemských televizních a některých rozhlasových stanic.

Vybrané objekty ČRa, které mluvčí odmítla upřesnit, byly zařazeny mezi budovy se zvýšenou ostrahou policie. Společnost rovněž využívá centrální elektronickou ochranu všech objektů v rámci projektu Security, který byl zahájen již v roce 1999.

NEW YORK - Americká společnost AT&T Wireless Services Inc. nabídne za převzetí 77procentního podílu společnosti TeleCorp. 2,35 miliardy dolarů. Uvedl to včera prestižní americký list Wall Street Journal s odvoláním na zdroje blízké transakci.

Správní rada společnosti schválila tento krok v neděli v nočních hodinách a očekává se, že brzy transakci oznámí. Mluvčí společnosti AT&T Wireless odmítl zprávu komentovat.

Předpokládá se, že AT&T Wireless převezme rovněž dluh TeleCorp., který činí 2,3 miliardy USD. Na základě dohody nabídne AT&T Wireless 0,9 svých akcií za každou akcii TeleCorp., která je oceněna na 14,51 dolaru, což je 45procentní prémie nad současnou cenou akcií firmy.

Prémie je poměrně vysoká, protože akcie AT&T Wireless v posledních dnech vzrostly, zatímco akcie TeleCorp. oslabily. V pátek se akcie AT&T Wireless obchodovaly za 16,12 USD, což představuje nárůst o 6,75 procenta, zatímco akcie TeleCorp. oslabily o 4,65 procenta a prodávaly se za 10,04 USD.